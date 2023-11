Hamas, terrorisme israélien et baratin, appétit US pour les guerres mondiales (Israël Shamir)

Pour la vidéo filmée le 8 novembre, puis mise en ligne par Meta.tv le 15 novembre 2023, nous avions préparé une présentation de l’auteur, suivie d’une série de questions, auxquelles il répond ci-dessous :

« Israël Shamir, vous avez fait une irruption spectaculaire sur le web en 2001,

en tant que journaliste israélien lié à la gauche et très habile combattant pour les droits des Palestiniens, alliant une audace inégalée dans la critique de la société israélienne à la mise en lumière d’atrocités dans l’histoire juive depuis l’Antiquité, en passant par le poids du lobby israélien dans la politique états-unienne et dans nos médias. Tout cela est maintenant bien connu, admis par les deux camps et bien relayé, mais vous avez été le pionnier dans ces dénonciations. Nous n’oublierons jamais votre article sur le petit Palestinien qui avait été pris en photo en train de jeter une pierre sur un énorme char israélien, « Ode à Farris Odeh ». L’enfant, que vous compariez à un nouveau saint Georges, fut abattu par l’armée israélienne quelques jours plus tard.