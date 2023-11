Victoire d’un membre influent des BRICS sur le marché des changes

Nouveau développement intéressant autour de la bataille que livrent les BRICS aux États-Unis sur le plan financier. L’un des membres de l’alliance, la Russie en l’occurrence, a remporté une victoire monétaire stratégique contre le pays de l’Oncle Sam.

Aux dernières nouvelles, la monnaie américaine, le dollar, a été dépassée par le rouble russe, sur le marché des changes. L’évènement n’est pas anodin quand on sait que la Russie subit depuis plus d’un an, des sanctions occidentales en lien avec son invasion de l’Ukraine.

Ainsi, malgré les sanctions imposées à la Russie, le rouble russe triomphe sur les marchés des changes. Une victoire en lien avec les récents mouvements baissiers du taux de change du dollar américain. Il y a tout juste un mois, ce dernier s’échangeait contre 100,30 roubles.

Désormais, un dollar américain s’échange contre 91,94 roubles russes. C’est là une chute substantielle évaluée à 8,36 points pour le dollar. Ceci, en seulement un mois. Ce développement a un sens pour le membre des BRICS qu’est la Russie. Il signifie qu’en dépit des sanctions prises prétendument pour étouffer l’économie russe, cette dernière résiste efficacement. Ce qui témoigne de la pertinence de la stratégie économique de la Russie.

Le rouble surpasse le dollar sur le marché des changes

C’est évidemment la question que tout analyste se pose légitimement. La réponse, c’est que le pays des BRICS, dirigé par Vladimir Poutine, a déployé une tactique pour contourner habilement les sanctions.

En effet, pour faire du rouble russe un concurrent au dollar américain, la Russie s’est engagée dans une vaste campagne d’achat et de vente de ses monnaies locales sur le marché des changes. Cette démarche a impliqué en plus du rouble, le yuan, la monnaie de la Chine, autre membre influent des BRICS.

Concrètement, la Banque centrale de Russie a lancé d’importantes transactions d’achat et de vente sur le marché intérieur. L’institution a ainsi exécuté pour environ 0,8 milliard de roubles d’appels d’offres à la Bourse de Moscou. C’est l’équivalent de 8,7 millions de dollars.

La stratégie s’est avérée déterminante pour orienter la trajectoire du rouble. Car, cette initiative a marqué le début des efforts de la Russie, pour contrôler la performance de sa monnaie face aux pressions extérieures. Ceci révèle surtout l’engagement résolu des pays BRICS à mettre en œuvre leur plan d’autonomisation monétaire qui selon de récentes informations ferait une place aux modes de paiement numériques. Une perspective qui devrait à terme impliquer des cryptos.