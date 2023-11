A Gaza ce n’est pas une guerre de religion – mais une guerre d’extermination

Par Robert Bibeau.

Contrairement à ce que raconte Alastair Crooke dans l’article ci-dessous, la guerre à Gaza n’est pas – n’a jamais été – une guerre de religion (islamisme contre Judaisme, contre sionisme) mais une guerre de libération nationale bourgeoise. La guerre de la bourgeoisie israélienne colonisatrice contre la bourgeoisie palestinienne colonisée. Les peuples palestinien et israélien ne sont que des pions – de la chair à canon – dans cette guerre de proxy entre le camp Américain hier triomphant – aujourd’hui déclinant – et le camp russo-chinois-iranien aujourd’hui ascendant. Nous somme d’accord avec Jean-Luc Mélenchon – Contre la guerre des civilisations et le barbarisme capitaliste (Jean-Luc Mélenchon) – les 7 du quebec , la guerre de Gaza est une guerre coloniale pour s’emparer de territoires – guerre ou la vie humaine n’a aucune importance aux yeux des gouvernements des États bourgeois du monde entier. L’article de Crooke condense l’ensemble de la problématique fasciste de Huntington sur la pseudo guerre des civilisations religieuses. Écouter la conférence de Mélenchon pour vous en convaincre.

Une religion en guerre contre toutes les autres