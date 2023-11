Palestine – Manif à Paris, samedi 25 novembre 2023 à 14 heures place de la nation

https://mai68.org/spip2/spip.php?article16887

Les bombardements génocidaires du régime d’apartheid sur la bande de Gaza continuaient d’être aussi meurtriers ces dernières 48 heures, au nord comme au sud, de même que les raids sanglants de l’armée et des colons un peu partout en Cisjordanie. En Cisjordanie occupée, pour laquelle même l’ancien ambassadeur de France à Tel Aviv Gérard Araud, un homme pourtant totalement aligné sur Israël du temps de son mandat, reconnaît qu’on est en présence d’un véritable « nettoyage ethnique ».

L’anticommunisme, profession des sionistes (Livre introuvable d’URSS 1972)

Je vous présente un petit livre de moins de cent pages en gros caractères, qui nous vient en direct de l’ancienne Union Soviétique. Il a été écrit par N. Bolchakov et publié par Novosti en 1972.

Chez les Juifs aussi il existe une classe dominante, et ce livre explique que le sionisme est l’idéologie de la classe dominante juive. Étant l’idéologie d’une classe dominante, le sionisme est forcément anticommuniste, puisque le communisme veut une société sans classe ; et, donc, sans classe dominante.

Ce livre dénonce aussi les nombreuses compromissions du sionisme avec Hitler et les nazis ; et plein d’autres choses. Ce petit livre est Bourré de références prouvant ce qu’il raconte. Format PDF.

http://mai68.org/spip/spip.php?article4974

Permis de conduire automatiquement suspendu, et à revalider dès 67 ans ?

Vous le savez, les pressions se multiplient pour vous obliger à subir des examens médicaux ou d’aptitude si vous voulez conserver votre permis de conduire.

À l’origine, on parlait de vous l’imposer dès 75 ans. Pire, le rapporteur du texte au niveau européen, la députée Karima Delli, veut que votre permis soit automatiquement suspendu, et à revalider… dès vos 67 ans.

Dans un cas comme dans l’autre, une mesure aussi humiliante qu’inutile, quand on sait que les conducteurs seniors sont ceux qui causent le moins d’accidents graves !

La commission Transports du Parlement européen doit trancher le 7 décembre, et le texte qui en résultera sera soumis ensuite à l’ensemble des députés européens.

Ne les laissez pas vous retirer votre permis de conduire !

Pétition : https://infos-liguedesconducteurs.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=25&userid=661192&mailid=163

Charline Vanhoenacker « mise au repos par son médecin » après des menaces de mort

Charline Vanhoenacker, l’animatrice de l’émission le Grand Dimanche soir sur France Inter « a été mise au repos par son médecin ». En cause, le tombereau d’insultes et de menaces de mort déversées sur elle et les autres chroniqueurs depuis chronique où Guillaume Meurice a qualifié le premier ministre Benyamin Netanyahou de « nazi sans prépuce ».

https://mai68.org/spip2/spip.php?article16884

Coronavirus – L’Agence Européenne du Médicament lâche les gouvernements au sujet des vaccins anticovid à l’ARN (vidéo 4’35)

https://mai68.org/spip2/spip.php?article16890

