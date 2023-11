L’emprisonnement de masse sous le colonialisme Israélien = Gaza: La nuit la plus violente avant l’échange d’otages

Plus de 200 médecins tués à Gaza, sans parler de leurs familles, un travail harassant dans des conditions terribles, sans médicaments, dans l’urgence et l’horreur permanente, des journées sans heures,. Mais ils sont quand même là, fidèles au poste. Et en plus, ils trouvent, on ne sait comment, le temps de réconforter les uns et […]

