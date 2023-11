Qu’en est-il des migrants en société capitaliste?

La mondialisation du marché du travail

Vers un transfert mondial de travailleurs non qualifiés

Il y a quelques mois, le Forum économique mondial était la meilleure façon pour les pays d’utiliser les réserves de main-d’œuvre – aussi efficacement que possible malgré les changements géopolitiques au niveau mondial. Le recours aux euphémismes ne cache pas le fait qu’il s’agit de discuter de la meilleure façon de répartir les travailleurs migrants comme la gestion du bétail ouvrier.

L’exemple du succès du forum est le plan de partenariat entre le Portugal et l’Inde visant à apporter – de manière bien réglementée et contrôlée – à des emplois les moins qualifiés. Les terribles conditions de travail des travailleurs indiens dans les campagnes portugaises sont bien connues, et leur empilement dans certains secteurs et régions accroît les tensions avec les travailleurs et les résidents locaux.

Cette réalité ne se limite pas au Portugal ou à l’Europe. Taiwan, par exemple, augmente ses quotas pour les ouvriers du bâtiment et de l’agriculture étrangers, et les parlementaires de plusieurs partis sud-coréens tentent d’adopter une législation pour amener les employés de maison au prix le plus bas possible sous prétexte qu’il compenserait le faible taux de natalité du pays :

La République de Corée est confrontée à un taux de natalité mensongère. Une solution pratique est nécessaire pour la jeune génération, où les familles à double revenu sont la norme.

Tout cela est basé sur le système de Singapour, notoirement infâme et où les travailleurs vivent surpeuplés et transportés dans des camions comme s’il s’agissait de meubles ou de bétail.

Mais cette situation ne se limite pas aux grandes économies, il y a eu des scandales majeurs de l’exploitation des travailleurs migrants dans des pays comme l’Irak, et de la corruption et du semi-esclavage dans d’autres pays comme la Malaisie, où une grande partie de la population est composée de travailleurs étrangers :

Il y a un grand nombre de travailleurs immigrés en Malaisie, selon les estimations, de 4 à 5 millions. Officiellement, c’est moins de deux millions, mais il y a beaucoup de travailleurs en situation irrégulière, donc c’est une grande partie de la population active ; c’est une énorme quantité, ce n’est évidemment pas comme au Moyen-Orient, où c’est parfois 75 à 85 % de la population, mais vous savez, 5 000,000 est un grand chiffre. En Malaisie, 15 millions de personnes travaillent, soit près d’un tiers de la population active, et elle s’est fortement concentrée sur les industries d’exportation à forte intensité de main-d’œuvre.

Dans une logique de « Divide et reera ».

Dans certains cas, nous parlons d’un grand nombre de travailleurs, ce qui implique un moyen de garder ces travailleurs aussi bon marché que possible. Le principal est de les maintenir divisées – non seulement retirées du reste des travailleurs non migrants à l’intérieur du pays – mais aussi confrontées entre eux en fonction de leur origine ethnique. Et ce n’est pas un processus simplement accidentel ou spontané, c’est quelque chose de directement prévu comme dans le cas du système de travail étranger au Canada, où les agriculteurs emploient de manière variable des travailleurs de l’un ou l’autre pour contrer les luttes salariales :

Cette division entre les travailleurs mexicains et caribéens a été partie du programme presque depuis le début. Le SAWP a commencé en 1966 avec les travailleurs jamaîcains, Lozanski, et s’est étendu aux Antilles jusqu’en 1974, date à laquelle ils ont décidé d’inclure le Mexique. Il a déclaré que l’ajout avait été fait pour supprimer le pouvoir des travailleurs caribéens qui prônaient des conditions dans le programme, de sorte que le programme a été construit sur la base de la concurrence (entre les travailleurs). « Il y avait un sentiment que les Antilles accumulaient trop de pouvoir, et qu’elles devaient équilibrer ce pouvoir », a-t-il déclaré. Les travailleurs savent que leurs moyens de subsistance sont entièrement entre les mains des employeurs, qui peuvent décider de ne pas retenir un travailleur sans préavis, a déclaré Lozanski. Et donc, tout simplement, un agriculteur peut décider de remplacer sa main-d’œuvre actuelle par des travailleurs d’un autre pays, ce qui accentue davantage la concurrence entre les travailleurs.

Ce n’est pas seulement que les travailleurs locaux peuvent être remplacés par des travailleurs étrangers moins bien rémunérés, comme dans les bus néo-zélandais. Ils peuvent toujours utiliser l’ancienne astuce d’utiliser des travailleurs étrangers comme esquires lors d’une grève, alors que la compagnie d’autobus Transdev a récemment aspiré dans les « réfugiés ukrainiens accueillants » (supposément en raison du manque de main-d’œuvre).después de varias huelgas de conductores

Toutefois, les travailleurs surmontent les divisions

Bien que les travailleurs migrants subissent toutes ces pressions extérieures pour les isoler et les séparer du reste de la classe ouvrière, la tendance à la centralisation des luttes, à unir les forces parmi tous les travailleurs au-dessus du fossé créé par les capitalistes, apparaît spontanément encore et encore parmi les travailleurs.

Par exemple, dans la fabrication métallurgique et textile du sud de la Turquie, où plusieurs vagues de grèves sauvages depuis 2017 ont vu des travailleurs turcs se joindre à leurs collègues migrants syriens pour se battre pour leurs salaires et leurs conditions en choisissant leurs propres représentants dans des assemblées ouvertes.

À l’issue d’un processus similaire, les travailleurs agricoles migrants au Canada – qu’ils ont tous deux essayé de diviser artificiellement et ont vu plus haut – s’organisent maintenant pour se soutenir mutuellement sur la division caribéenne/Mexique :

Il dit qu’il s’est porté volontaire pour aider les travailleurs à obtenir des informations et un soutien qu’il aurait aimé avoir quand il est arrivé. Il ajoute qu’il a pu constater par lui-même comment les travailleurs essaient de s’aider les uns les autres, même s’ils ne parlent pas la même langue. « Les gens sont conscients maintenant, parce que le monde du travail est en train de changer », a-t-il déclaré. Ils s’aident mutuellement pour être vigilants et conscients de ce qui se passe dans leur environnement de travail.

Et pour couronner le tout, dans la campagne italienne, les habitants qui veulent se battre pour les conditions de migrants ne le font pas en tant que militants extérieurs, mais commencent à travailler comme journaliers côte à côte avec le reste, ce qui, par exemple, a abouti à un bon cas de libération des esclaves indiens à la campagne.

Toutefois, ce phénomène ne se limite pas aux pays et aux régions se trouvant dans des circonstances particulièrement difficiles, cette tendance au rapprochement et à l’union des forces entre les travailleurs migrants et locaux a également été observée récemment dans des endroits comme la Grande-Bretagne, où les grèves sanitaires majeures ont uni les agents de santé locaux avec leurs collègues migrants qui apportent leurs propres expériences avec eux:

Au cours de la même période, des milliers d’infirmières ont émigré du Portugal vers d’autres pays, le Royaume-Uni étant l’une des destinations favorites. Beaucoup de ces infirmières migrantes sont également en grève, dit Macedo, parce qu’elles sont conscientes de leur responsabilité de lutter pour des services de santé de bonne qualité et accessibles à tous. Les infirmières qui ont émigré du Portugal au Royaume-Uni ne sont que trop conscientes des processus sous-jacents qui ont sapé les systèmes de santé publique, mettant en péril le droit des citoyens à la santé.

L’État britannique n’a pas manqué l’occasion d’affaiblir le mouvement en utilisant la position vulnérable des migrants et a choisi d’envoyer des messages aux téléphones portables des agents de santé migrants qui les menaçaient d’expulsion s’ils continuaient à faire des grèves. Cela a été largement dénoncé par les agents de santé britanniques, l’État prétend que c’était une erreur.

Par leurs luttes, les travailleurs d’origines différentes ont tendance à se réunir pour défendre leurs conditions et leurs besoins qui, après tout, sont universels et poussent vers une lutte qui ne peut se produire de manière satisfaisante qu’en centralisant tous les efforts.

Et développer de nouvelles formes de lutte et d’organisation

Les travailleurs migrants, en raison de leur propre situation, non seulement surmontent les divisions, mais apportent également des moyens particuliers de lutter. Principalement en raison de leur niveau de syndicalisme inférieur et de leur cadre national, leur grève et leur capacité de partenariat diffèrent de la norme. Par exemple, les grèves de camions de migrants ne sont pas sous le contrôle des syndicats nationaux et réparties entre plusieurs pays au-delà des frontières:

Des camionneurs de migrants frustrés en Géorgie et en Ouzbékistan sont en grève dans plusieurs pays européens depuis plus de deux semaines pour les salaires minables de leur employeur et le traitement abusif. La grève a commencé en Italie et s’est étendue à l’Allemagne. La grève a commencé dans une zone de repos de l’autoroute A22 en Italie il y a environ deux semaines et a depuis été prolongée avec davantage de chauffeurs dans les aires de stationnement à Grafenhausen, en Allemagne.

Ce type d’action contraste fortement avec le comportement des grandes grèves syndicales, dans lesquelles la coordination des travailleurs au-delà des frontières est évitée à tout prix. Ces dernières années, il y a eu des frappes quasi simultanées de part et d’autre de plusieurs frontières européennes, allant des grèves dans les entrepôts d’Amazon dans plusieurs pays aux grèves dans l’éducation des deux côtés de la frontière franco-belge, différents secteurs de la classe n’étaient absolument pas coordonnés, même s’ils menaient la même bataille.

Même dans le domaine des grèves locales, comme dans les grèves dans le secteur de la distribution en Italie, les travailleurs de la logistique et les concessionnaires – pour la plupart des migrants – organisés de manière indépendante, la première en 2012:

Bologne a traditionnellement un grand nombre de travailleurs immigrés, et avec l’essor de la logistique des années 2010, une nouvelle génération de travailleurs immigrés a trouvé du travail dans des entrepôts. La ville abrite plusieurs installations logistiques, y compris le vaste site de transbordement Interporto, à la périphérie de la ville. C’est loin d’être le feu des projecteurs, mais l’économie et la politique de Bologne sont étroitement liées à ce qui se passe là-bas. La présence de travailleurs immigrés est bien connue, mais sa pertinence dans le secteur de la logistique est passée presque inaperçue jusqu’à ce qu’une série de protestations en 2012 ait conduit à la première grève la plus importante dans le secteur en mars 2013 et dans les conflits du travail à une échelle sans voir en Italie depuis des décennies. Bologne a une forte tradition de grandes unions et d’activisme politique, mais cela ne semble pas aider les travailleurs immigrés, de sorte qu’ils cherchent de nouveaux alliés dans des groupes auto-organisés et des organisations de base. Ils peuvent craindre des répercussions, mais elles sont un élément essentiel de l’économie et loin d’être dociles.

Et puis en 2018 via des applications et des assemblées pour coordonner leurs frappes (grèves):

Le 15 avril 2018, la première assemblée italienne de revendeurs d’aliments à domicile s’est tenue à Bologne. Il est clair que la dimension urbaine est l’espace pour l’organisation des concessionnaires, mais sans un réseau de coordination, il est difficile de s’opposer à la puissance économique des plates-formes. Cet après-midi-là, quelque chose a changé à Bologne. L’épisode a été l’étincelle qui a déclenché l’une des expériences les plus significatives d’auto-organisation des mésanges des plates-formes de livraison de nourriture, le syndicat des cavaliers. Il n’y avait pas de statuts ou de cartes d’adhésion: une seule réunion par semaine, un groupe WhatsApp pour tenir les gens constamment informés et divers espaces de solidarité urbaine prêts à soutenir les activités du syndicat. Ce n’était pas une tâche facile. Glovo et Deliveroo refusent d’accepter l’invitation, tandis que les grèves des concessionnaires à Bologne augmentent. Seules deux entreprises locales ont accepté la proposition. Les unions traditionnelles semblent dédaigner l’initiative, trop éloignée des canons des relations industrielles auxquelles ils sont habitués. L’union des coureurs, en revanche, investit dans une mobilisation incessante, tout en trouvant le soutien d’un groupe d’avocats et d’espaces sociaux prêts à soutenir leur bataille.

Et parmi les travailleurs agricoles, plus isolés du reste de la classe, d’autres types d’actions sont également développés. De la justification à travers divers endroits, à la diffusion de menus secrets dans des centaines de restaurants pour mettre la réalité de l’exploitation de la campagne à la table, littéralement:

Lancé en février, le Secret Menu a été couvert par les codes QR à partir des menus de centaines de restaurants, bars et autres établissements à Toronto et à Ottawa, dans une manœuvre de marketing de guérilleros. Lorsque le code QR a été scanné, les visiteurs ont accédé au site web Secret Menu, où ils ont pu en apprendre davantage sur le coût humain de la nourriture à travers neuf plats, tels que le « pain de Corn dangereux », la « Salade de fruits à marée pisciorelle », les Raviolis de Ravioli et le « whisky Souridy-singe ».

Une situation compliquée

Tout ce qui précède n’est que des exemples de ces derniers mois, beaucoup plus se passe chaque jour sans apparaître dans les médias.

Cependant, cette combativité est toujours dans un équilibre précaire. Leur propre activité et leur condition en tant que travailleurs poussent les travailleurs migrants à se battre avec le reste de la classe, mais la difficulté de leur situation à l’étranger en tant que migrants peut les pousser à l’identité et à l’isolement ethniques et religieux.

Les mouvements d’identité, qu’il s’agisse de colorants politiques ou religieux, cherchent toujours des travailleurs migrants et/ou les couches les plus précaires de la classe à s’étendre. La capacité des travailleurs migrants eux-mêmes, ainsi que celle des travailleurs locaux, à construire conjointement des organisations et des structures indépendantes et de classe est la clef de l’amélioration des conditions de tous.