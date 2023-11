Pendant qu’Israël se trouve obligé de libérer un certain nombre de Palestiniens des prisons de l’occupant, les militaires et les colons ont le feu vert pour tuer, blesser, détruire et arrêter en Cisjordanie. Jénine ne compte plus es martyrs Annonce du martyre du jeune Ammar Abu Al-Wafa abattu par les forces d’occupation israéliennes. Des milliers de Palestiniens […]

Lire plus