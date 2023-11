Raser toute la bande de Gaza, l’objectif numéro un d’Israël (Ted Rall)

TED RALL • 24 NOVEMBRE 2023

Source: Raser toute la bande de Gaza, objectif numéro 1 d’Israël, par Ted Rall. – Association Entre la plume et l’enclume (plumenclume.com)

“Washington s’oppose à la relocalisation forcée des Gazouis en Égypte. Le président Joe Biden a téléphoné, le 22

novembre, à son homologue égyptien Abdel Fatag el-Sissi, pour l’assurer que les États-Unis

s’opposent à la relocalisation forcée de la population gazaouie. Son envoyé spécial pour les Affaires humanitaires à Gaza, David Satterfield, a déclaré le même jour à la télévision libanaise AlJadeed que les Palestiniens déplacés « doivent être autorisés à retourner dans leurs foyers dans le Nord dès que possible ».

☞ La ville de Gaza a déjà été entièrement détruite. Plus aucun immeuble n’est habitable. En 48 jours, les FDI ont tiré sur Gaza plusieurs fois la quantité de bombes utilisée par l’armée russe durant la totalité de la guerre d’Ukraine. Les partisans d’Israël, qui sont pour la plupart à droite, croient à la version officielle du gouvernement israélien, selon laquelle la campagne de bombardements et l’invasion terrestre de Gaza par l’État juif ont un seul objectif : renverser le Hamas afin que ses combattants et son gouvernement ne constituent plus une menace. Selon ce récit, les morts de civils palestiniens constituent des dommages collatéraux inévitables dans un environnement urbain densément peuplé. Réseau Voltaire, actualités internationales, Voltairenet,actualité internationale https://news.voltairenet.org/IMG/pdf/20231123_voltaire_63_fr_zre.pdf]

Ceux qui ne sont pas confinés dans Team Politics sur le conflit, comme les groupes de défense des droits de l’homme, sont convaincus que les bombardements sont aveugles – qu’Israël bombarde au petit malheur parce qu’ils réagissent avec une rage aveugle à l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Les partisans de la Palestine, principalement à gauche, pensent qu’Israël cible activement les civils dans une joyeuse campagne de génocide sanguinaire, essayant de massacrer autant d’innocents que possible.

Ils ont tous tort.

Israël n’essaie pas de tuer des gens. Il essaie de détruire des bâtiments (et ainsi de chasser les occupants afin de s’emparer de la terre de Gaza…qu’Israël convoite depuis plus de 75 ans…NDÉ).

Des gens meurent lorsque des bâtiments sont bombardés. Mais tuer des gens n’est pas l’objectif des Israéliens. Ils veulent raser Gaza. L’assassinat de milliers d’habitants de Gaza est un effet secondaire de l’aplatissement des bâtiments.

La plupart des espèces ne disparaissent pas après avoir été chassées à mort. Il suffit que leur habitat soit détruit…(voilà la méthode du nettoyage ethnique et du génocide à Gaza par Israël cet État fasciste sanguinaire…NDÉ).

L’objectif de guerre d’Israël à Gaza, je crois, est de détruire tellement d’immeubles d’habitation, de magasins, d’écoles, d’hôpitaux et d’autres infrastructures que le territoire devienne inhabitable.

Les Forces de « défense » israéliennes l’ont peut-être déjà réalisé. Selon les Nations Unies, 45 % du parc immobilier de la bande de Gaza a été détruit. Plus de 1,5 millions sur une population totale de 2,3 millions sont des « déplacés internes », c’est-à-dire des sans-abri et vivant dans la rue. Un seul des 18 hôpitaux du nord de Gaza, la zone la plus peuplée de la bande de Gaza il y a encore six semaines, fonctionne encore. Quatre semaines après le début de la guerre, 61 % de tous les emplois avaient disparu à Gaza – et ce, dans un endroit autrefois pauvre et où le chômage atteignait des sommets.

Imaginez si les manifestants réclamant un cessez-le-feu obtenaient gain de cause. Qu’un cessez-le-feu permanent entre en vigueur demain. Imaginez que la guerre touche à sa fin, qu’Israël dise aux habitants de Gaza qu’ils peuvent rentrer chez eux en toute sécurité.

Retourner à quoi ?

La moitié de la population n’a pas de logement où retourner. (Ce nombre augmente avec chaque bombe israélienne.) Une fois rentrés chez eux, beaucoup de logements ont été endommagés, l’autre moitié n’aurait ni eau, ni électricité, ni carburant, ni téléphone, ni service Internet, ni magasins pour acheter de la nourriture, des vêtements ou quoi que ce soit d’autre. Pas de revenus et donc pas d’argent pour faire des achats, pas d’école où envoyer leurs enfants, pas d’hôpital pour les soigner lorsqu’ils tombent malades ou se blessent.

Un journaliste du New York Times, qui s’est décrit comme « abasourdi » et qui avait vécu à Gaza avant la dernière guerre, a décrit « un paysage tellement défiguré par 42 jours de frappes aériennes et près de trois semaines de guerre terrestre qu’il était parfois difficile de comprendre où nous étions.”

David Ignatius du Washington Post rapporte que le nord de Gaza « a été réduit à un squelette. Il y a une semaine, dans la rue Salah al-Din, dans la ville de Gaza, j’ai vu des bâtiments détruits dans toutes les directions. Il sera impossible à quiconque de vivre dans une zone aussi sinistrée. Ce n’est pas comme si Israël, les Saoudiens ou qui que ce soit d’autre allaient se précipiter pour nettoyer les dégâts.

Les antisionistes de gauche pensent qu’Israël prépare la Nakba 2.0, un retrait forcé de la population palestinienne de Gaza au cours de laquelle l’armée israélienne les transporterait par camion ou les ferait sortir sous la menace des armes. Des politiciens israéliens impétueux ont alimenté cette théorie. Il en va de même pour un mémorandum interne du gouvernement israélien qui vante « une opportunité unique et rare d’évacuer l’ensemble de la bande de Gaza en coordination avec le gouvernement égyptien ». Dans une répétition de 1948, le gouvernement israélien refuse de garantir un « droit au retour » chez eux après la conclusion des opérations militaires.

Tout cela aboutit à une conclusion incontournable : après que la bande de Gaza aura été ethniquement nettoyée de sa population palestinienne, Israël l’annexera.

Même si l’annexion est certainement l’objectif, je ne crois pas que les Israéliens aient l’intention d’assassiner tous les Palestiniens ou de les expulser par la force dans le désert. Israël est déjà confronté à un grave opprobre international ; une démarche aussi radicale en ferait un État paria. Même les États-Unis rompraient les liens.

Israël a autre chose en tête : les Palestiniens quitteront Gaza de leur propre gré.

La bande de Gaza est désormais un paysage infernal invivable rempli de tas de décombres recouvrant des milliers de cadavres. Les corps en décomposition accélèrent la transmission de maladies désagréables comme la tuberculose et le choléra. Selon Euro-Med Monitor, le contact avec des cadavres laissant échapper des excréments, des vêtements souillés et des outils ou véhicules contaminés peut propager l’hépatite, la tuberculose et le VIH et aussi détruire les réserves d’eau souterraine. Les oiseaux, les rongeurs et les insectes mangent des cadavres et propagent d’autres maladies, notamment le paludisme.

La guerre continue de tuer des gens des années après le retour de la « paix ». Les décombres sont dangereux. Les bombes et les munitions non explosées doivent être éliminées par des professionnels, un processus qui prend des années, voire des décennies.

Peu après le 7 octobre, Tsahal a largué des tracts sur le nord de Gaza ordonnant à la population d’évacuer vers le sud, vers une « zone de sécurité ». La plupart des gens ont obéi. L’armée israélienne contrôle désormais le nord.

Aujourd’hui, une deuxième série de tracts tombe sur l’est de Khan Younis, la plus grande ville du sud de Gaza, ordonnant aux gens de fuir du sud-est vers le sud-ouest en prévision d’un tapis de bombardements de l’IDF là aussi.

Un coup d’œil sur une carte révèle ce que font les Israéliens : ils rassemblent les Palestiniens au sud-ouest.

Qu’est-ce qu’il y a au sud-ouest ? Le poste frontière de Rafah vers l’Égypte.

Une fois que les réfugiés gazaouis seront massés aux portes de Rafah, Israël ouvrira la frontière. Les Palestiniens afflueront dans et à travers la péninsule du Sinaï à la recherche de villages, de villes et de cités où ils pourraient avoir une sorte d’avenir.

Le président Abdel Fattah el-Sisi envisage un avenir proche. « Ce qui se passe actuellement à Gaza est une tentative visant à forcer les résidents civils à se réfugier et à migrer vers l’Égypte, ce qui ne devrait pas être accepté », déplore Sissi. Mais il ne peut rien faire pour l’empêcher.

Une telle éventualité signifierait « que nous déplacions l’idée de résistance, de combat, de la bande de Gaza au Sinaï, et ainsi le Sinaï deviendrait la base pour lancer des opérations contre Israël », prévient Sissi dans un message qui implique qu’il voit la palestinisation de le Sinaï comme inévitable.

Si la prédiction de Sissi se réalise, ce sera une énorme victoire pour Israël. Plus important encore, Israël annexerait Gaza. Ils nettoieraient les débris, emporteraient les décombres et transformeraient Gaza en luxueuses stations balnéaires et maisons de vacances. Si et quand les Gazaouis déplacés parviennent finalement à se reconstituer suffisamment pour lancer à nouveau des frappes aériennes sur Israël, les roquettes du Hamas (ou de toute autre organisation qui le remplacera) seront plus éloignées des principaux centres de population israéliens.

Forcer la population de Gaza à fuir en détruisant les infrastructures du territoire constitue un crime de guerre de nettoyage ethnique, défini dans un rapport de l’ONU sur l’effondrement de la Yougoslavie comme « rendre une zone ethniquement homogène en recourant à la force ou à l’intimidation pour expulser du territoire des personnes appartenant à des groupes donnés. zone.”

Une organisation de résistance indigène ancrée dans une population civile comme le Hamas ne peut pas être bombardée jusqu’à l’amnésie; l’expérience américaine contre les talibans démontre qu’une action militaire aveugle ne fait qu’augmenter le soutien à votre ennemi. L’armée israélienne en est consciente ; leurs alliés américains ne cessent de leur rappeler l’échec des opérations antiterroristes américaines après le 11 septembre. Israël est bien trop conscient de sa dépendance à l’égard du soutien politique et financier américain pour envisager de tuer les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza – ce qui, en outre, dégoûterait et aliénerait également la plupart des citoyens israéliens, peu importe à quel point ils sont enragés contre le Hamas.

Le nettoyage ethnique visant à annexer Gaza est la seule explication plausible du comportement d’Israël depuis le 7 octobre.

Israël est prêt à tuer le peuple. Mais ce qu’ils veulent pour le moment, c’est raser, raser tous les bâtiments.

Ted Rall (Twitter : @tedrall), caricaturiste politique, chroniqueur et romancier graphique, co-anime le podcast gauche-droite DMZ America avec son collègue caricaturiste Scott Stantis.