MANIFESTATION SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2023 – RÉPUBLIQUE (PARIS)

Chères amies, chers amis,

Le peuple palestinien vit les heures les plus tragiques de son histoire.

Dans la bande de Gaza, une trêve précaire se traduit pour la population par un ralentissement – mais même pas un arrêt – des bombardements les plus meurtriers.

Les survivants, en manque de nourriture, d’eau et de soins, privés de leurs hôpitaux quasiment tous détruits, recherchent, dans des conditions extrêmement difficiles faute de moyens matériels, les cadavres de 7.000 hommes, femmes et enfants ensevelis sous les décombres. Ils s’ajouteront, si on les retrouve, aux 15.000 morts, dont plus de 6.000 enfants, déjà recensés.