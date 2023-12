Jacques Baud nous fait sa MASTERCLASSE qui va casser Internet ! Ancien colonel de l’armée suisse, analyste stratégique et spécialiste du renseignement et du terrorisme, Baud n’est plus à présenter. C’est l’analyste que nous avons interviewé dans cette exceptionnelle entrevue sur l’avenir du conflit en Ukraine, celui de la Russie, l’implication des services américains et nous fait une révélation sur un rapport de la RAND explosif dont personne ne parle. Le Rapport de la RAND.