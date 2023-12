La cause de la mort de 364 civils israéliens: les bombardements de l’armée de l’Air israélienne?

La cause de la mort de 364 civils israéliens, une « erreur » de l’armée de l’Air israélienne ?



Aux environs de 15h36 du 27 novembre 2023, Mediapart, reconnu pour la qualité de son journalisme d’enquête en France, a publié un article qui a semé pas mal de doute sur la cause principale de la mort de 364 civils israéliens à la fête de la musique Re’im. Hier, ce site d’actualité français a dévoilé les témoignages choquants des survivants du festival.



Dans la réalité, Sofia Amara, journaliste franco-marocaine et lauréate du Prix Média 2018 d’Enfance Majuscule et du Prix Amade 2018 au Festival de Télévision de Monte Carlo, était à l’origine d’une révélation qu’a suscité l’indignation de l’Ambassade d’Israël en France. Du coup, le gouvernement français a dû ordonner la suppression immédiate de l’article au prétexte de faire face à la propagande et aux nouvelles non fondées des médias. Par ailleurs, l’auteure a également reçu des menaces de mort.



L’article avait remis en question les stratégies de l’armée de l’Air israélienne causant la mort de 364 civils israéliens et dénoncé les actes déloyaux des responsables d’État hébreu envers son propre peuple. Dans un autre article publié par haaretz.com, une source policière confirme aussi qu’un hélicoptère de combat de Tsahal arrivé sur les lieux et ayant tiré sur les membres du Hamas, a tué certains participants au festival.



Voici ci-dessous une photo publiée puis supprimée par Mediapart qui porte le titre suivant : “cause cachée de la mort de 364 civils israéliens, une lourde erreur stratégique de la part de l’armée de l’Air israélienne !’’.



https://lesmoutonsenrages.fr/2023/12/01/cause-de-la-mort-de-364-civils-israeliens-une-erreur-strategique-de-larmee-de-lair-israelienne/



Driss Ksikes





https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-18/ty-article/.premium/israeli-security-establishment-hamas-likely-didnt-have-prior-knowledge-of-nova-festival/0000018b-e2ee-d168-a3ef-f7fe8ca20000