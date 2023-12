À Gaza, un génocide est en cours et le Canada en est complice (Échec à la guerre)

Depuis des jours, Israël a repris sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza.

Nous employons le mot génocidaire à dessein (GAZA = génocide ou pas ? (Raz Segal) – les 7 du quebec) et c’est pour alerter plus largement l’opinion publique québécoise à cet égard que le Collectif a publié ce matin, conjointement avec Voix juives indépendantes–Montréal, une demi-page dans l’édition papier du quotidien Le Devoir sous le titre À l’approche du 75è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : À GAZA, UN GÉNOCIDE EST EN COURS ET LE CANADA EN EST COMPLICE . Nous avons également publié un plein écran de trois paragraphes dans l’édition tablette du Devoir, avec un lien vers la déclaration complète sur cette page (déclaration en français suivie de la version en anglais).

La quasi-totalité des médias corporatifs, au Québec, au Canada et dans tous les pays occidentaux regardent ailleurs pendant que le crime ultime se déroule présentement à Gaza. Faisant fi de la véritable communauté internationale, ils ne rendent pas compte de l’extrême gravité de la situation et des alertes lancées par de nombreux experts à travers le monde et par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. (SOUTIEN À LA PALESTINE : LA POPULATION BRITANNIQUE ET AMÉRICAINE TOUJOURS EN POINTE – les 7 du quebec)

Faisant fi de ce qui se passe dans leurs propres pays, ils ne rendent pas compte non plus du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, d’une ampleur sans précédent, engagé dans des actions quasi-quotidiennes de protestation, dont d’énormes manifestations chaque fin de semaine à Montréal et plusieurs autres villes. Des journalistes du réseau Bell Média ont même révélé que « des producteurs et des rédacteurs en chef de toutes les plateformes de Bell Media, la société mère de CTV, ont dénigré les invités palestiniens [et] ont dit aux employés que les manifestations appelant à un cessez-le-feu ne devaient pas faire l’objet d’un reportage ». (La cause de la mort de 364 civils israéliens: les bombardements de l’armée de l’Air israélienne? – les 7 du quebec)