LES MAGNIFIQUES SAUVAGES (Gilets jaunes au poste de combat)

Cinq ans après le surgissement du mouvement des Gilets Jaunes, Cerveaux Non Disponibles proposent de se replonger dans ce soulèvement inédit. A partir d’images d’archives et en donnant la paroles à celles et ceux qui l’ont vécu depuis l’intérieur comme à des observateurs, ce film tente de restituer la puissance de cette bataille pour un monde meilleur : « L’occasion de se souvenir à quel point l’amour et l’amitié ont été le principal moteur de ce feu de joie. »

Source: Les magnifiques sauvages (lundi.am)