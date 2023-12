Gaza – Délit d’initié en bourse peu avant l’opération du 7 octobre 2023

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17014

Note de do : Il s’était passé exactement la même chose lors du 11 septembre 2001. L’enquête s’était alors arrêté quand on était remonté à des personnes très haut placées liées à la CIA. Puis les documents relatifs à cette enquête ont été détruits.

http://mai68.org/ag/299.htm

http://mai68.org/ag/437.htm

Délit d’initié : On peut faire plein de fric quand on sait à l’avance que certaines actions vont baisser : en fait, il est possible de vendre tout de suite (au prix actuel, donc) des actions que l’on ne possède pas encore, mais que l’on emprunte ailleurs et que l’on paiera plus tard, à un jour et une heure fixée à l’avance, quel qu’en soit le prix à ce moment là. Bref, on peut vendre tout de suite des actions que l’on achètera plus tard !

Extraits de : http://mai68.org/ag/570.htm

45. Les 6-7 septembre 2001 – Un total de 4,744 options d’achat à la baisse d’actions d’United Airlines, [spéculation sur la baisse des actions] sont achetés par opposition à seulement 396 options d’achat à la hausse (spéculation sur la hausse des actions). Il s’agit là d’une augmentation spectaculaire et anormale des ventes d’options d’achat à la baisse sur United Airlines. Un grand nombre en a été acheté à travers la Deutschebank/ A.B. Brown, une société dirigée jusqu’en 1998 par le directeur actuel de la C.I.A., A.B. « Buzzy » Krongard. [Source : The Herzliyya International Policy Institute for Counterterrorism (ICT), /, le 21 septembre 2001 (Note : l’article sur l’éventuel délit d’initié commis par les terroriste est paru huit jours *aprés* les attentats du 11 spept.) ; « New-York Times » ; « Wall Street Journal » ; San Francisco Chronicle, le 29 septembre 2001]

46. Le 10 septembre 2001 – 4,516 options d’achat à la baisse d’actions d’American Airlines sont achetées par opposition à 748 achetées à la hausse. [Source : Herzliyya Institut – ci-dessus]

47. 6-11 septembre 2001 – Aucune action d’aucune autre compagnie aérienne ne s’echange de la même facon que pour United et American. Les achats d’options à la baisse sur ces deux compagnies sont de 600% au dessus de la normale. A noter que ceci arrive le 10 septembre au moment où Reuters publie l’annonce que « les actions des compagnies aériennes sont sur le point de partir à la hausse. »

48. 6-10 septembre 2001 – Un nombre tout à fait anormal d’options à la baisse sont achetés à Merill Lynch, Morgan Stanley, AXA Re (assurance) qui possède 25 % d’American Airlines et Munich Re. Toutes ces sociétés subiront directement les conséquence des attentats du 11 septembre. [Source : ICT, ci-dessus ; FTW, le 18 octobre 2001]

