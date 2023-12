ENCORE ISRAËL

Et les massacres continuent. Quoi de neuf? Des terroristes légaux contre des terroristes illégaux. Qui décide? Trudeau décide. On aide qui? On aide Israël… évidemment!

LE PROBLÈME EST POLITIQUE, MONSIEUR TRUDEAU! Arrêtez d’envoyer des armes canadiennes à n’importe qui et écoutez VOTRE peuple pour une fois. ON NE VEUT PAS LA GUERRE! On veut la… PAIX!

Les crises humanitaires partout dans le monde, profitent à quelques uns, seulement. Ça coute cher en argent et en sang, aux innocents, comme d’habitude! C’est une anarchie organisée pour faire de l’argent.

Ce n’est pas sur que Israël va gagner? Regardez le Vietnam, le Mali, l’Ukraine ou L’Afghanistan…

Israël utilise la politique de l’élimination, depuis 1948. Tout le monde le sait. Le problème c’est que les Palestiniens ne veulent pas disparaître! Comme nos peuples Autochtones, ici. Ils s’acharnent à survivre malgré tous les nids de poules passés au travers de leurs chemins minés ou mal entretenus!

Trudeau ne fera rien pour aider les Palestiniens, malgré toutes ses promesses, Trudeau suit l’argent, comme il l’a toujours fait. Ça coute rien des promesses, mais ça rapportent GROS!

John Mallette

Le Poète Prolétaire