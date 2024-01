PAR MOHAWK NATION NEWS

Mais j’ai préféré « Fini les singeries » car c’est parfaitement raccord avec la Théorie du 100ème Singe, développée par Mohawk Nation News dès Octobre 2015 et que j’ai liée à la solution à 10 à 15% de la population mondiale convaincue, opiniâtre et motivée suffit… Pour obtenir la masse critique, point de basculement vers le pouvoir de dire NON et avec une conscience politique ad hoc on fédère une population en capacité d’exercer la désobéissance civile et c’est fin de partie pour l’oligarchie.

Et parce que : Qui ne dit mot consent !

Résistance au colonialisme : impérialisme et fierté de tuer et d’annihiler « l’autre » (Mohawk Nation News)

Nous sommes des prisonniers de guerre politique sur nos propres terres, victimes de la guerre pérenne, de l’incendie, de la terreur, du flingage et de l’assassinat par des étrangers prédateurs qui refusent de quitter notre terre. Leur stratégie du viol et du harcèlement sexuel est maintenant mise au grand jour. La stratégie du viol entrepreneurial colonial a pris nos vies, notre identité et nos possessions. Nos femmes sont ciblées. [NdJBL ► Voir Meurtre Par Décret dans les Pensionnats pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada – PDF N°1 de 58 pages dernière version mise à jour le 30/05/2017 – Traduction partielle de l’essentiel du Contre-rapport Murder By Decree]

La paix ne reviendra que lorsque ces étrangers retrouveront une conscience et partiront. On nous torture pour aimer notre peuple et notre terre et pour notre soif inextinguible et profonde de liberté.

Les envahisseurs sont fiers de tuer. Ils améliorent sans cesse leur armement de destruction massive et leur entraînement militaire pour tuer les gens. Maintenant ils ont la tronche dans le mur et une moitié des leurs attaque l’autre. La stratégie du harcèlement sexuel est terminée. Les cadavres des victimes des prédateurs sexuels jonchent la terre. Leur système de contrôle entrepreneurial colonial fondé sur l’abus des femmes et des enfants se retourne contre eux, laissant dans son sillage des monstres qui devraient être castrer pour leurs crimes contre les enfants.

Le monde naturel poursuit sa route. Nos familles, nos clans et notre peuple sont Un. Notre voie est d’endurer, de résister. Pour toujours, n’a pas de limites, ni d’espace. Nous regardons au-delà des yeux des tyrans, parce que la Nature a toujours raison !

Cette dictature pathétique et éhontée va mourir, “onwe” veut dire le peuple de la voie pour toujours. La Nature/création nous a montré l’auto-préservation fondée sur les réalités de la terre et de toute vie. Wasase veut dire de ramener le vie sur le droit chemin.

N’est-il pas évident qu’il n’y a pas de solutions au sein du Système ?*



Et que c’est le moment de choisir et d’obtenir le plein soutien du plus grand nombre pour (re)construire cette Société des sociétés que vous, Résistance71 avez si bien conçue et si bien fait toucher du doigt avec votre Manifeste Politique pour lequel, vous le savez, j’ai approuvé chaque mot sans réserve.

Cela ne constituerait-il pas déjà un point de départ, ce Tep Zépi, ou Temps Nouveau, pour faire de 2018 l’Année Zéro d’une prise de conscience politique collective que vous appeliez de vos vœux le 1er janvier dernier ?

Car si l’Occident devient, sous nos yeux, l’archipel du Goulag Levant nous avons établi que son salut viendra des peuples qui briseront les chaines du colonialisme, ensemble ! Quant à l’avenir de l’humanité il passe lui et immanquablement par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.

C’est donc ici et maintenant et d’où nous sommes qu’on l’ouvre !



JBL1960

*Illustration issue de l’article original de MNN dont voici la traduction de la légende : Je jure que je n’ai rien fait, mais je vais quand même démissionner…

L’illustration de ce billet est également issue de l’article original et ce singe prévient ; Pffffff ; Je ferais mieux de démissionner avant que les cent autres se pointent…