Le coronavirus SARS-CoV-2, qui provoque le covid, est devenu aussi inoffensif que prévu

Cette figure a été publiée le 6 décembre 2023 par le réseau Sentinelle qui dépend entre autre de Santé Public France. On voit que depuis la 43e semaine de l’année 2020 (marqué 20s43 tout à fait à gauche sous le schéma) il n’y a jamais eu autant de covid qu’aujourd’hui. Cependant, toujours d’après le réseau Sentinelle, aucune hospitalisation n’a été due au covid depuis la semaine 23s39, c’est-à-dire depuis le 25 septembre 2023, date de la reprise.

On constate aussi que, parmi ceux qui ont attrapé le covid, seulement 20% étaient non vaccinés. Ce qui correspond à peu près au pourcentage de personnes non vaccinées en France (*). Donc, aujourd’hui, les vaccinés ont à peu près autant de « chances » d’attraper le covid que les non-vaccinés.

Cela montre l’« efficacité » du vaccin ARN : non seulement il n’y a jamais eu autant de covid, alors qu’il était censé l’éradiquer ; mais, en plus, les vaccinés ne sont pas mieux protégés que les non-vaccinés.

Heureusement que le SARS-CoV-2 est devenu inoffensif !

Et, c’est vraiment ce coronavirus qui est devenu inoffensif, même sans vaccination ; puisque, parmi les non-vaccinés, il n’y a pas non plus d’hospitalisation.

Note : (*) Sur la page suivante du Point :

https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-qui-n-est-pas-vaccine-21-01-2022-2461416_40.php#11

On peut lire en janvier 2022 : « En France, 8 % des adultes et 22,5 % de la population ne sont pas vaccinés contre le Covid. »

PDF complet du réseau Sentinelle : https://www.sentiweb.fr/6118.pdf

Extraits du PDF du réseau sentinelle publié le 6 décembre 2023 :

