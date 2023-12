L’I.A. au service des élites, des ploutocrates et du capital

Le 20 novembre 2023 – Source Peter Turchin

Le succès remarquable de ChatGPT et d’autres IA génératives a enflammé le débat déjà agité sur la façon dont l’essor des machines affectera les travailleurs et, en fin de compte, façonnera nos sociétés. Les pessimistes prédisent que les robots remplaceront les hommes et, peut-être même, détruiront la civilisation humaine. Les optimistes affirment qu’après les inévitables problèmes de croissance, les nouvelles machines intelligentes amélioreront notre vie. Après tout, l’humanité a réussi à digérer les précédentes révolutions technologiques sans conséquences particulièrement désastreuses.

Mais il n’est pas simple de tirer les leçons de l’histoire. La révolution de l’intelligence artificielle imposera à notre société des contraintes nouvelles et imprévues. Une dimension essentielle qui fait défaut dans le débat actuel est le rôle du pouvoir social, qui détermine non seulement les gagnants et les perdants de ces changements technologiques, mais aussi l’ampleur des perturbations sociales et politiques qui suivront un changement technologique.

Une illustration extrême de ce principe est le sort d’une classe particulière de travailleurs, les chevaux. Comme l’a souligné il y a quarante ans l’économiste Wassily Leontief, lauréat du prix Nobel, entre 1900 et 1960, la population équine aux États-Unis s’est effondrée, passant de 21 millions à seulement 3 millions . Le coupable est le moteur à combustion interne, qui a permis aux automobiles et aux tracteurs de remplacer les chevaux dans les transports et l’agriculture.

Le cheval est un animal physiquement puissant, mais son pouvoir social est nul. La vie et la mort des chevaux sont entièrement contrôlées par les humains. Par conséquent, le changement technologique induit par le moteur à combustion interne s’est traduit par un véritable génocide du cheval. Mais au niveau de la société, la disparition du cheval de trait n’a pas fait de vagues : aucun cheval ne s’est rebellé sur le chemin de l’usine de colle.

Qu’en est-il des humains ? Prenons l’exemple du “cheval de trait” de l’ère industrielle : les hommes sans diplôme universitaire (le prolétaire). Ils s’en sortent mieux que les chevaux, mais moins bien que d’autres segments de la population. La proportion d’hommes américains âgés de 25 à 54 ans faisant partie de la population active a diminué de près de 10 % par rapport au pic atteint à la fin des années 1960.

Les salaires réels des hommes sans diplôme universitaire stagnent depuis la fin des années 1970. Plus récemment, l’espérance de vie des hommes sans diplôme universitaire a diminué .

Bien entendu, l’évolution technologique n’est que partiellement responsable de cette évolution inquiétante. Mon propos est plus large : il s’agit de souligner le rôle clé du pouvoir social. Des recherches récentes menées par des économistes montrent clairement que le déclin du pouvoir des travailleurs a été un facteur plus important dans la baisse de leurs salaires que l’interaction entre l’offre et la demande de travail . L’érosion des droits de négociation collective, l’affaiblissement des normes de travail et les nouvelles conditions contractuelles imposées par l’employeur expliquent en grande partie la divergence entre la productivité et la croissance de la rémunération horaire médiane . Les économistes s’accordent de plus en plus à dire que l’inégalité du pouvoir a joué le rôle le plus important dans la suppression des augmentations de salaire pour les travailleurs non élitistes depuis les années 1970 .

Une dimension importante du déclin du pouvoir social des travailleurs américains est l’évolution du parti Démocrate, qui était le parti de la classe ouvrière pendant le New Deal, mais qui est devenu en 2000 le parti des “dix pour cent” accrédités . Le parti rival, les Républicains, servait principalement les 1 % de riches. Les 90 % ont été laissés pour compte. Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano et Thomas Piketty ont étudié des centaines d’élections et ont constaté que les partis politiques des autres démocraties occidentales s’adressaient également de plus en plus aux personnes bien éduquées et aux riches .

Les travailleurs n’ont pas accepté docilement leur misère. Il y a de nombreux signes d’un mécontentement populaire croissant. Mais l’histoire nous enseigne que les révolutions ne sont pas le fait des “masses”. La misère populaire et le mécontentement qui en résulte doivent être canalisés contre le régime en place, ce qui nécessite l’organisation d’élites dissidentes, appelées “contre-élites” . En l’absence de tels leaders et d’une telle organisation, les travailleurs non élitistes ont été réduits à voter pour des politiciens populistes et anti-système, comme Donald Trump.

Voilà pour l’histoire. Qu’en est-il de l’avenir ? L’essor des machines intelligentes sapera la stabilité sociale de manière bien plus importante que les changements technologiques précédents, car l’I.A. menace désormais les travailleurs d’élite, c’est-à-dire ceux qui possèdent des diplômes supérieurs. Or, les personnes très instruites ont tendance à acquérir des compétences et des relations sociales qui leur permettent de s’organiser efficacement et de remettre en question les structures de pouvoir existantes. La surproduction de jeunes diplômés a été le principal moteur des révolutions, du Printemps des nations de 1848 au Printemps arabe de 2011 .

La révolution de l’I.A. affectera de nombreuses professions exigeant un diplôme universitaire ou supérieur. Mais la menace la plus dangereuse pour la stabilité sociale aux États-Unis est constituée par les nouveaux diplômés en droit. En fait, une part disproportionnée des leaders révolutionnaires dans le monde étaient des avocats – Robespierre, Lénine, Castro – ainsi que Lincoln et Gandhi. En Amérique, si vous ne faites pas partie des super-riches, la voie la plus sûre pour accéder à un poste politique est le diplôme de droit. Or, l’Amérique produit déjà trop d’avocats. En 1970, il y avait 1,5 avocat pour 1000 habitants ; en 2010, ce chiffre était passé à 4 .

Le fait qu’il y ait trop d’avocats en concurrence pour trop peu d’emplois n’a pas fait baisser uniformément les salaires de tous les avocats. Au contraire, la concurrence a créé deux classes distinctes : les gagnants et les perdants. La distribution des salaires de départ obtenus par les diplômés des facultés de droit présente deux pics : celui de droite, autour de 190 000 dollars, avec environ un quart des salaires déclarés, et celui de gauche, autour de 60 000 dollars, avec environ la moitié des salaires, et presque aucun salaire entre les deux . Cette distribution “bimodale” a évolué à partir de la distribution habituelle (“unimodale”) en l’espace d’une seule décennie, entre 1990 et 2000. Voici à quoi elle ressemblait en 2010 :

Cette évolution signifie que ceux qui se trouvent dans le pic de droite ont réussi à entrer dans la filière d’accès au statut d’élite. La plupart de ceux qui se trouvent dans le bourgeon de gauche, en revanche, deviendront des aspirants à l’élite qui auront échoué, surtout si l’on considère que nombre d’entre eux sont écrasés par une dette de 160 000 dollars ou plus qu’ils ont contractée pour payer leurs études de droit.

Si les perspectives d’avenir de la plupart des titulaires d’un nouveau diplôme de droit sont aujourd’hui désastreuses, le développement de l’I.A. ne fera qu’empirer les choses. Un récent rapport de Goldman Sachs estime que 44 % du travail juridique peut être automatisé – les avocats seront la deuxième profession la plus touchée, après le soutien administratif et de bureau. Si l’on laisse faire les forces du marché, nous créerons un terreau idéal pour les groupes radicaux et révolutionnaires, qui se nourriront de la vaste armée de jeunes gens intelligents, ambitieux, qualifiés et sans perspectives d’emploi, qui n’ont rien d’autre à perdre que leurs prêts étudiants écrasants. De nombreuses sociétés dans le passé se sont retrouvées dans cette situation. L’issue habituelle est une révolution ou une guerre civile, ou les deux.

À moins que les pires craintes des prophètes de malheur ne se réalisent, il ne fait aucun doute qu’à long terme, nous apprendrons à faire la course avec les machines intelligentes plutôt que contre elles , mais à court et moyen terme (disons une décennie), l’I.A. générative provoquera un énorme choc déstabilisant pour nos systèmes sociaux. Puisque nous pouvons prévoir l’effet du ChatGPT et de ses semblables sur la création potentielle d’un grand nombre de contre-élites, nous pouvons en principe trouver comment le gérer. Le problème est que je ne crois pas que notre système politique actuel, polarisé et bloqué, soit capable d’adopter les mesures politiques nécessaires pour désamorcer les tensions provoquées par la surproduction de l’élite et l’avilissement du peuple. J’espère me tromper, mais si ce n’est pas le cas, préparez-vous à un voyage difficile.

Peter Turchin

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone, sur Quand l’I.A. vient pour les élites | Le Saker Francophone