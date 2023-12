Trois jours de massacres et d’arrestations à Jénine (Palestine occupée)!

Dans un article pour le Palestine Chronicle, intitulé Un mur et une tour de guet : pourquoi Israël échoue-t-il ? Ilan Pappé explique pourquoi le projet sioniste a échoué et ce que les Palestiniens auront à entreprendre pour construire une société meilleure pour tous. « Tout a commencé avec Homa et Migdal – littéralement un mur […]

Lire plus