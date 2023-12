Stop au génocide ! Manifestons dimanche 17 décembre à Paris !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17066

Macron la honte fait profil bas depuis quelques jours, mais Biden, de plus en plus impopulaire dans son pays, affirme qu’Israël a encore « besoin » de plusieurs semaines pour achever la boucherie, car sous un déluge de feu, le peuple palestinien continue de résister.

Des millions de vies sont en jeu. Et si nous laissons faire, gouvernants et marchands de mort ne s’arrêteront pas, dans la guerre qu’ils livrent aux peuples du monde pour la sauvegarde de leurs profits.

Ce week-end, à Paris, c’est dimanche 17 décembre qu’a lieu notre manifestation centrale, à l’initiative du collectif Urgence Palestine, avec un départ à 14 heures de la Place de la République (l’itinéraire sera communiqué ultérieurement).

MANIFESTATION A PARIS DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2023

DÉPART 14 H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

L’amée d’Israël détruit le matériel humanitaire à Gaza (vidéo 1’30)

🇵🇸🇮🇱🚨‼️ IDF soldier destroys humanitarian supplies in Gaza.

The IDF says they have taken disciplinary action.

Lord Bebo @MyLordBebo – 12:33 AM · 12 déc. 2023

Cliquer ici pour télécharge la vidéo

Les Palestiniens sont les Indiens d’aujourd’hui et les sionistes les nouveaux Cowboys

Les Palestiniens entrent dans l’histoire et nous aussi

La Palestine et la censure en France

Pendant que s’accomplit le génocide à Gaza, les éditions Fayard n’ont rien trouvé de mieux à faire que de retirer de leur catalogue l’ouvrage d’Ilan Pappé « Le Nettoyage ethnique de la Palestine »

« C’est une honte », nous écrit un lecteur qui ajoute : » Nous sommes plusieurs à leur avoir écrit notre indignation et je ne peux que vous inciter à faire de même ».

Ci-dessous le texte qu’il a envoyé aux éditions Fayard :

« J’ai appris avec stupéfaction votre décision de retirer du catalogue l’ouvrage d’Ilan Pappe « Le Nettoyage ethnique de la Palestine ». Vous censurez (il n’y a pas d’autre mot) l’ouvrage d’un historien qui a solidement documenté les événements.

« Surtout dans le contexte actuel, il est important de comprendre. Les autodafés, prochaine étape ?

« Ce retrait est d’autant plus scandaleux que concomitamment, nous assistons à l’accomplissement final de ce nettoyage qui n’est pas autre chose qu’un génocide – selon tous les experts internationaux et les responsables de l’ONU – Cela dans un climat de propagande faisant accroire à une légitime défense de l’Etat d’Israël, Etat occupant et opprimant depuis 75 ans le peuple palestinien dont il veut se débarrasser – propagande à laquelle vous associez en faisant silence sur un ouvrage fondamental.

« Avec toute mon indignation. »

Pour relayer : https://www.fayard.fr/contact/

