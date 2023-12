Bonjour, Bonjour, Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) a publié un communiqué intitulé Arrêter le génocide en cours en Palestine, l’appel de la FIDH à la communauté internationale. La FIDH regroupe 188 organisations de défense des droits humains dans 117 pays, dont la Ligue des droits et libertés au Québec. Ce communiqué fait suite à une Il y a deux jours, le 12 décembre 2023, laa publié un communiqué intituléLa FIDH regroupe 188 organisations de défense des droits humains dans 117 pays, dont la Ligue des droits et libertés au Québec. Ce communiqué fait suite à une résolution plus élaborée adoptée par leur bureau international. Dans le contexte des atrocités quotidiennes qui se poursuivent à Gaza, notre message d’aujourd’hui vise à vous informer de la tenue d’une manifestation et d’une conférence qui auront lieu à Montréal cette fin de semaine : MANIFESTATION : ce samedi, 16 décembre, 14h, au 730 rue Cathcart CONFÉRENCE : ce dimanche, 17 décembre, 11 h, Salle A-5020, UQAM 1. MANIFESTATION : ce samedi, 16 décembre, 14h, au 730 rue Cathcart, à Montréal À l’appel du Mouvement de la jeunesse palestinienne, de groupes étudiants de solidarité avec la Palestine et d’autres groupes : « MONTRÉAL: Rejoignez-nous dans les rues de Montréal ce samedi à 14h pour montrer à nos représentants canadiens que nous ne sommes pas convaincus par leur vote symbolique et non contraignant de l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu. Après plus de deux mois de génocide et de massacre, nos dirigeants politiques ne nous ont offert que de piètres services et continuent d’exporter plus de 20 millions de dollars d’équipement militaire à l’occupation.



Nous ne cesserons pas de nous agiter, de nous mobiliser et de perturber le secteur public de Montréal jusqu’à ce que toutes nos demandes soient satisfaites (1) la levée du siège de Gaza ; (2) la libération de tous les prisonniers palestiniens ; (3) la fin de la complicité canadienne ; et (4) la fin de l’occupation. » –– Information provenant de https://www.instagram.com/p/C0z08B9LBoR/ 2. CONFÉRENCE : ce dimanche, 17 décembre, 11 h, Salle A-5020, UQAM « Les Amis du Monde Diplomatique (Québec) vous invitent à une conférence en mode hybride(en présence et en mode virtuel) : COMPRENDRE GAZA : Histoire, justice internationale et lacunes médiatiques

Intervenants :

Rachad Antonius (Prof. associé, UQAM, sociologie)

Fabienne Preséntey (Voix juives Indépendantes)

Avec la participation de

Luc Chartrand, journaliste retraité de Radio-Canada



Date : le dimanche 17 décembre 2023, de 11 h à 13 h 00

Lieu: UQAM, Salle A-5020 (Pavillon Aquin, 400 rue Ste Catherine est)

La conférence sera en mode hybride ( sur place ET en visioconférence)

Présentation :

Comment parler de Gaza autrement ? Face à la violence inédite qui sévit dans la bande de Gaza, la tentation est grande de tomber dans le prêt-à-penser et dans le déni des réalités structurelles qui animent le conflit israélo-palestinien. Dans un premier temps, cette discussion vise à restituer le conflit dans les contextes historique, juridique et politique d’une guerre vieille de cent ans. Le conflit actuel, en effet, n’est que l’épisode le plus récent d’une trame historique qui remonte à la Nakba : catastrophe qui a vu le peuple palestinien chassé de son territoire.



Nous aborderons ensuite le traitement médiatique du conflit israélo-palestinien qui laisse parfois à désirer. Sur un enjeu qui se prête si facilement à la polémique, et qui laisse peu de place à la réflexion et au recul nécessaire dans le débat public, quels sont les angles morts des grands médias ? Comment couvrir la guerre avec courage, rigueur et lucidité ?



Pour assister à la conférence en ligne, l’inscription est nécessaire sur Eventbrite :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-comprendre-gaza-772390620137

À partir de l’inscription, on reçoit le lien Zoom. À partir de l’inscription, on reçoit le lien Zoom. Au plaisir de vous y voir. »

