Le massacre à Gaza: “N’avez-vous donc aucune décence?» (John Mearsheimer)

Je ne crois pas que quoi que ce soit que je dise sur ce qui se passe à Gaza affectera la politique israélienne ou américaine dans ce conflit. Mais je tiens à ce que ce soit bien écrit afin que lorsque les historiens se pencheront sur cette calamité morale, ils verront que certains Américains étaient du bon côté de l’histoire.

Ce qu’Israël fait à Gaza à la population civile palestinienne – avec le soutien de l’administration Biden – est un crime contre l’humanité qui ne sert aucun objectif militaire significatif. Comme le dit J-Street, une organisation importante du lobby israélien, « l’ampleur de la catastrophe humanitaire en cours et des victimes civiles est presque insondable ».[1] (en anglais)

Permettez-moi d’élaborer.

Premièrement, Israël massacre délibérément un grand nombre de civils, dont environ 70 % sont des enfants et des femmes. L’affirmation selon laquelle Israël se donne beaucoup de mal pour minimiser les pertes civiles est démentie par les déclarations de hauts responsables israéliens. Par exemple, le porte-parole de Tsahal a déclaré le 10 octobre 2023 que « l’accent est mis sur les dommages et non sur l’exactitude ». Le même jour, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé : « J’ai abaissé toutes les contraintes – nous tuerons tous ceux contre qui nous nous battrons ; Nous utiliserons tous les moyens.[2] (en anglais seulement)

De plus, il ressort clairement des résultats de la campagne de bombardements qu’Israël tue sans discernement des civils. Deux études détaillées sur la campagne de bombardements de Tsahal – toutes deux publiées dans des médias israéliens – expliquent en détail comment Israël assassine un grand nombre de civils. Il vaut la peine de citer les titres des deux pièces, qui résument succinctement ce que chacun a à dire :

« ‘Une usine à assassinats de masse’ : à l’intérieur du bombardement calculé d’Israël sur Gaza »[3]

« L’armée israélienne a relâché la contrainte à Gaza, et les données montrent des tueries sans précédent. » [4]

De même, le New York Times a publié fin novembre 2023 un article intitulé : « Les civils de Gaza, sous le barrage israélien, sont tués à un rythme historique ». [5] Il n’est donc guère surprenant que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ait déclaré que « nous assistons à un massacre de civils sans précédent et sans précédent dans aucun conflit depuis » sa nomination en janvier 2017. [6] (en anglais seulement)

Deuxièmement, Israël affame délibérément la population palestinienne désespérée en limitant considérablement la quantité de nourriture, de carburant, de gaz de cuisine, de médicaments et d’eau qui peut être apportée à Gaza. De plus, les soins médicaux sont extrêmement difficiles à obtenir pour une population qui compte aujourd’hui environ 50 000 civils blessés. Non seulement Israël a considérablement limité l’approvisionnement en carburant de Gaza, dont les hôpitaux ont besoin pour fonctionner, mais il a ciblé les hôpitaux, les ambulances et les postes de premiers secours.

Le commentaire du ministre de la Défense Gallant le 9 octobre reflète bien la politique israélienne : « J’ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons les animaux humains, et nous agissons en conséquence. [7] Israël a été forcé d’autoriser des fournitures minimales à Gaza, mais les quantités sont si faibles qu’un haut responsable de l’ONU rapporte que « la moitié de la population de Gaza meurt de faim ». Il poursuit en rapportant que « neuf familles sur 10 dans certaines régions passent « une journée et une nuit entières sans aucune nourriture » ». [8]

Troisièmement, les dirigeants israéliens parlent des Palestiniens et de ce qu’ils aimeraient faire à Gaza en des termes choquants, surtout si l’on considère que certains de ces dirigeants parlent aussi sans cesse des horreurs de l’Holocauste. En effet, leur rhétorique a conduit Omar Bartov, un éminent spécialiste de l’Holocauste né en Israël, à conclure qu’Israël a une « intention génocidaire ». [9] D’autres spécialistes des études sur l’Holocauste et le génocide ont lancé un avertissement similaire. [10] (en anglais seulement)

Pour être plus précis, il est courant que les dirigeants israéliens qualifient les Palestiniens d’« animaux humains », de « bêtes humaines » et d’« horribles animaux inhumains ». [11] Et comme le président israélien Isaac Herzog l’indique clairement, ces dirigeants se réfèrent à tous les Palestiniens, pas seulement au Hamas : selon ses propres mots, « c’est toute une nation qui est responsable ». [12] Il n’est pas surprenant, comme le rapporte le New York Times, que cela fasse partie du discours israélien normal d’appeler à « aplatir », « effacer » ou « détruire » Gaza. [13] Un général de Tsahal à la retraite, qui a proclamé que « Gaza deviendra un endroit où aucun être humain ne pourra exister », affirme également que « de graves épidémies dans le sud de la bande de Gaza rapprocheront la victoire ». [14] Allant encore plus loin, un ministre du gouvernement israélien a suggéré de larguer une arme nucléaire sur Gaza. [15] Ces déclarations ne sont pas faites par des extrémistes isolés, mais par des membres éminents du gouvernement israélien.

Bien sûr, il y a aussi beaucoup de discussions sur le nettoyage ethnique de Gaza (et de la Cisjordanie), ce qui aurait pour effet de produire une autre Nakba.[16] Pour citer le ministre israélien de l’Agriculture : « Nous sommes en train de déployer la Nakba de Gaza. »[17] La preuve la plus choquante des profondeurs dans lesquelles la société israélienne a sombré est peut-être une vidéo de très jeunes enfants chantant une chanson à glacer le sang célébrant la destruction de Gaza par Israël : « D’ici un an, nous anéantirons tout le monde, puis nous retournerons labourer nos champs. »[18] (en anglais seulement)

Quatrièmement, Israël ne se contente pas de tuer, de blesser et d’affamer un grand nombre de Palestiniens, il détruit aussi systématiquement leurs maisons ainsi que leurs infrastructures critiques – y compris les mosquées, les écoles, les sites patrimoniaux, les bibliothèques, les principaux bâtiments gouvernementaux et les hôpitaux.[19] Au 1er décembre 2023, l’armée israélienne avait endommagé ou détruit près de 100 000 bâtiments, y compris des quartiers entiers qui ont été réduits en ruines.[20] En conséquence, 90 % des 2,3 millions de Palestiniens de Gaza ont été déplacés de leurs foyers.[21] De plus, Israël fait un effort concerté pour détruire le patrimoine culturel de Gaza ; comme le rapporte NPR, « plus de 100 sites du patrimoine de Gaza ont été endommagés ou détruits par des attaques israéliennes ».[22]

Cinquièmement, Israël ne se contente pas de terroriser et de tuer des Palestiniens, il humilie aussi publiquement nombre de ses hommes qui ont été rassemblés par l’armée israélienne lors de fouilles de routine. Les soldats israéliens les déshabillent jusqu’à leurs sous-vêtements, leur bandent les yeux et les exhibent de manière publique dans leurs quartiers – en les asseyant en grands groupes au milieu de la rue, par exemple, ou en les faisant défiler dans les rues – avant de les emmener dans des camions vers des camps de détention. Dans la plupart des cas, les détenus sont ensuite libérés car ils ne sont pas des combattants du Hamas.[23]

Sixièmement, bien que les Israéliens se livrent au massacre, ils ne pourraient pas le faire sans le soutien de l’administration Biden. Non seulement les États-Unis ont été le seul pays à voter contre une récente résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, mais ils ont également fourni à Israël les armes nécessaires pour mener ce massacre.[24] Comme l’a récemment dit un général israélien (Yitzhak Brick) : « Tous nos missiles, les munitions, les bombes à guidage de précision, tous les avions et les bombes, tout vient des États-Unis. Dès qu’ils ferment le robinet, vous ne pouvez pas continuer à vous battre. Vous n’avez aucune capacité… Tout le monde comprend que nous ne pouvons pas mener cette guerre sans les États-Unis. Un point c’est tout.[25] Fait remarquable, l’administration Biden a cherché à accélérer l’envoi de munitions supplémentaires à Israël, en contournant les procédures normales de la loi sur le contrôle des exportations d’armes.[26]

Septièmement, alors que l’attention se porte maintenant sur Gaza, il est important de ne pas perdre de vue ce qui se passe simultanément en Cisjordanie. Les colons israéliens, qui travaillent en étroite collaboration avec l’armée israélienne, continuent de tuer des Palestiniens innocents et de voler leurs terres. Dans un excellent article de la New York Review of Books décrivant ces horreurs, David Shulman relate une conversation qu’il a eue avec un colon, qui reflète clairement la dimension morale du comportement israélien envers les Palestiniens. « Ce que nous faisons à ces gens est en fait inhumain », admet librement le colon, « mais si vous y réfléchissez bien, tout cela découle inévitablement du fait que Dieu a promis cette terre aux Juifs, et seulement à eux. »[27] Parallèlement à son attaque contre Gaza, le gouvernement israélien a considérablement augmenté le nombre d’arrestations arbitraires en Cisjordanie. Selon Amnesty International, il existe de nombreuses preuves que ces prisonniers ont été torturés et soumis à des traitements dégradants.[28]

Alors que je regarde cette catastrophe pour les Palestiniens se dérouler, il me reste une question simple pour les dirigeants d’Israël, leurs défenseurs américains et l’administration Biden : n’avez-vous aucune décence ?

