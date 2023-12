L’armée israélienne enterre vivants des Palestiniens à coup de bulldozers géants

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17108

A la recherche de combattants du Hamas, l’armée israélienne enterre vivants des déplacés dans un hôpital (Images horribles)

https://french.almanar.com.lb/2816937

17 décembre 2023

Une horreur de plus s’ajoute aux atrocités commises par le grand capital Israélien contre le peuple de Gaza depuis 70 jours.

Selon des témoins oculaires, l’armée d’occupation a enterré vivants des dizaines de déplacés et de malades dans la cour de l’hôpital Kamal Adwan, au terme de l’offensive menée contre lui depuis 9 jours. La ministre de la Santé du gouvernement de Gaza May al-Kayla a réclamé l’ouverture d’une enquête internationale.

Cet hôpital situé à Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, le seul en service, faisait aussi l’objet d’un siège depuis 9 jours, interdisant l’arrivée des approvisionnements et le bombardant à plusieurs reprises.

Selon l’Observatoire Euro-Med des droits de l’hommes l’armée israélienne a bombardé le service des naissances de l’hôpital tuant deux femmes et leurs deux nourrissons et amputant les jambes d’une troisième.

L’observatoire a répertorié le cas d’un homme âgé qui est mort de faim dans l’hôpital et la mort d’un deuxième lorsque les soldats ont lâché leur chien contre lui.

Le directeur général du ministère de la Santé à Gaza Mounir al-Barech a déclaré ce samedi que pendant ses jours, l’armée israélienne a transformé l’hôpital Kamal Adwan en une caserne militaire, humiliant son cadre médical et ses patients et détruisant son aile sud.

Selon lui, elle a contraint les malades à descendre dans la cour et en arrêté 5 ce matin et refusé d’évacuer les malades de l’hôpital.

« 12 enfants se trouvent toujours dans le service pour enfants sans eau ni nourriture et l‘armée a interdit leur évacuation », a-t-il ajouté.

Il rapporté que leurs soldats ont fouillé les bâtiments de l’hôpital utilisant son personnel comme boucliers humains.

Ils ont même ouvert le feu sur les ambulances dans l’hôpital et son entourage, toujours selon al-Barech.

Une infirmière a révélé que les membres du cadre médical ont été soumis à un interrogatoire par les militaires israéliens qui insistaient pour savoir où se trouvent les combattants du Hamas.

Une secouriste a rapporté que les soldats leur ont demandé de sortir les armes alors qu’il n’y avait pas d’arme. Elle a assuré que les images publiées sont mensongères.

La seule pharmacie au nord a été réduite en miettes.

C’était avant le massacre.

Ce samedi, rapportent des témoins oculaires, « Les bulldozers ont écrasé les tentes dans la cour de l’hôpital avec barbarie et les gens qui se trouvaient à l’intérieur ont été ensevelis sous terre ».

Selon le journaliste Imad Zaqout, il y a plus de 20 cadavres de ces victimes écrasées et enterrées par les bulldozers israéliens.

Il a assuré avoir vu des chats manger les cadavres des martyrs.

Dans sa version, l’armée d’occupation qui a affirmé avoir mis fin à son opération dans l’hôpital a prétendu que cette région est utilisée par le Hamas comme centre de commandement et de surveillance, assurant avoir capturé 90 membres du Hamas dans l’entourage de l’hôpital et trouvé des armes.

_____________________________________

Les 3 otages israéliens abattus par l’armée : une erreur, vraiment ?

De nouveaux éléments mis à jour par les médias israéliens provoquent des doutes sur la version officielle de l’« accident » qui a amené l’armée israélienne a tirer sur trois Israéliens échappés des tunnels.

On apprend que les 3 prisonniers qui ont été tués par des tirs « amis » brandissaient des drapeaux blancs.

Les soldats israéliens en ont tué deux sans sommations, et ont tiré sur le troisième qui s’était réfugié plus loin et qui avait crié : « À l’aide ! » en hébreu.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17103

_____________________________

Ilan Pappe et le Nettoyage ethnique de la Palestine – L’historien israélien témoigne

Mohamed Bouhamidi : Puisque la censure frappe le livre de l’historien israélien ‘Ilan Pappe, je vous repropose ma, déjà ancienne ancienne note de lecture de son livre « Le nettoyage ethnique de la Palestine » faire connaître c’est agir.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17099

________________________________

Notre-Dame de Paris – Macron veut remplacer des vrais vitraux de Viollet-le-Duc par des faux vitraux modernes !

Supprimer ce qui n’a pas été détruit par l’incendie, c’est du vandalisme

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17083

___________________________

Raoult chez Bercoff dénonce l’efficacité du vaccin anticovid ET l’article 4 (vidéo 13’55)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17097

Raoult sur le vaccin :

Si actuellement on est toujours d’une épidémie de covid à l’autre après avoir fait je sais pas combien 18 milliards d’injections vaccinale, c’est que l’idée que le vaccin allait contrôler les variations des virus et le potentiel épidémique des nouveaux variants est quand même pas réalisé.

Que les gens qui ont un risque de faire une forme grave, c’est-à-dire les sujets âgés de plus de 70 ans ou ceux qui ont un facteur de risque important fassent le vaccin, on peut toujours IMAGINER qu’ils aient un bénéfice.

Pour les autres on peut pas même pas imaginer qu’ils aient un bénéfice, pas même celui d’empêcher la circulation du virus. Parce que sinon, il y aurait des pays qui ont vacciné comme des fous qui auraient évité d’avoir de nouvelles épidémies.

Raoult sur l’article 4 :

Il y avait une loi que voulait poser Darmanin, je sais pas où elle en est, avec laquelle il punirait le fait de dire scientifiquement ou médicalement ce qui n’est pas ce que dit le gouvernement d’une amende de 15 000 Euros ou de peine de prison.

Je sais pas s’il a existé dans notre histoire de contrainte, d’obligation de communiquer sur la version officielle de la science dans toute l’histoire de notre pays. Je ne crois pas. On est arrivé à un degré de dictature qui est invraisemblable. je ne sais pas s’il faut se taire ou s’il faut émigrer.

Cliquez ici pour l’article, la vidéo et les commentaires

_______________________________

Puisqu’en France, le lobby qui n’existe pas interdit les crèches, partons en Italie (vidéo 1’46)

Ce ne sont pas les musulmans qui détestent à ce point le Christ, puisqu’ils le reconnaissent comme un prophète. Ce ne sont pas non plus les athées qui détestent le Christ à ce point. En effet, les athées, souvent communistes, socialistes ou anarchistes, n’aiment peut-être pas l’Église, qui a détourné le message du Christ à son profit ; mais, justement, à propos du message du Christ, celui-ci ne disait-il pas dans son sermon sur la montagne : « Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers » et « Il sera plus difficile à un riche d’entrer au paradis qu’à un chameau de passer par le chas d’une aiguille », paroles proches des idées de gauche. Le Christ disait aussi : « Regardez les petits oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne labourent ; et pourtant, notre Père les nourrit ! », parole qui n’aurait certes pas déplu à l’anarchiste Paul Lafargue, auteur du « droit à la paresse »

Qui donc peut bien détester le Christ au point de vouloir interdire les crèches :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17106

_______________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2