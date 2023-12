Palestine – Manif samedi 23 décembre 2023 (14h30) Paris Fontaine des innocents

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17140

Les forces d’occupation israéliennes ont fait exploser 56 bâtiments mercredi matin dans la banlieue du quartier de Shujaiya dans la bande de Gaza.

Tout au long de cette matinée, l’armée israélienne a fait exploser d’innombrables quartiers du nord de Gaza. Ces quartiers sont sous occupation israélienne et aucun combat n’est en cours. Le but était de raser la zone, la rendant inhabitable…c’est un crime de guerre et un crime contre l’humain.