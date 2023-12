Petit Guide du réchauffement climatique. Comment gaspiller l’argent du contribuable! (Jacky RUSTE)

Petit Guide du réchauffement climatique

Ou comment gaspiller l’argent du contribuable

pour résoudre un problème qui n’existe pas ! Jacky RUSTE(*)

En décembre prochain (en décembre 2023 s’est tenu à Dubaï

la Grande Messe mondiale officielle des «réchauffistes» (1) sur «le

Réchauffement Climatique COP-FLOP-27», et donc d’ici là nous subirons sur

toutes les chaînes de radio et de télévision et dans tous les

médias une avalanche d’informations catastrophiques sur le

futur de la planète, sur l’évolution inéluctable du climat qui tôt

ou tard nous «grillera» comme l’a prédit le grand spécialiste du

climat bien connu, Laurent Fabius.

Car en effet selon la Théorie Officielle sur le climat que

partagent écolos, politiciens de tout bord(2) et un certain nombre

de scientifiques(3), le climat se réchauffe dangereusement et

conduit l’humanité à sa perte si on ne fait rien.

Selon le protocole de Kyoto, pour sauver la planète d’un danger

(on verra inexistant !) on estime que le coût global sera

d’environ 35.000 milliards d’euros ! (soit plus que l’ensemble

des dettes cumulées de tous les états de la planète) !

(1) On qualifie de « réchauffistes » les partisans de la théorie officielle du

dérèglement climatique d’origine anthropique (c’est-à-dire lié aux activités

humaines) par opposition aux « climato-sceptiques » qui rejettent cette théorie.

(2) Il est bien connu que la compétence scientifique chez les politiciens

est nulle, si on excepte Claude Allègre, géologue qui a eu le courage

(ou l’inconscience) de s’opposer officiellement à cette théorie, ce qui

a mit fin à sa carrière politique !

(3) Lorsque les journalistes abordent cette question, ils précisent

« selon les scientifiques… » supposant implicitement une quasi unanimité

dans le milieu scientifique ce qui est totalement faux ! Seule une

poignée de chercheurs, pour des raisons personnelles, soutient cette

théorie alors que les dizaines de milliers d’autres, climatologues,

thermodynamiciens, physiciens etc.(dont de nombreux prix Nobel) s’y

opposent formellement (mais sans pouvoir bénéficier de l’attention des

médias contrairement aux autres !)

(*) Jacky Ruste est Ingénieur Génie Physique INSA Lyon, Docteur Ingénieur

de l’Université de Nancy I, Ingénieur de recherches senior retraité (EDF R&D

Centre des Renardières, département Etudes des Matériaux)

Ancien Professeur associé de l’Université de Marne la Vallée

jacky.ruste@free.fr

http://micro.icaunais.free.fr

http://asso.acide89.free.fr

Mais que dit cette théorie ?

1 – Que depuis plus d’un siècle le climat se réchauffe (ce que ne contestent

pas les climatosceptiques),

2 – Que non seulement il se réchauffe mais il se dérègle et la température

va augmenter jusqu’à des proportions catastrophiques (+6°C d’ici la fin du siècle),

3 – Que ce réchauffement est dû essentiellement aux activités humaines

qui émettent de plus en plus des gaz à effet de serre en particulier du

gaz carbonique CO2,

4 – Et que cela va provoquer des canicules à répétitions, des sécheresses,

des inondations, la montée des océans qui vont submerger des zones côtières

et des îles, la propagation de maladies tropicales, le vin de

Bordeaux qui deviendra semblable au Sidi Brahim etc.

Sans compter la fonte et la disparition des glaciers, la fonte de la banquise

(qui serait responsable de la montée des eaux comme quoi il apparaît que

les journalistes ignorent toujours le principe d’Archimède) la

disparition de l’ours blanc et bien d’autres calamités !

Avant de reprendre en détails les arguments sur lesquels repose cette théorie,

étudions en détail ce qu’est le climat, son évolution depuis quelques millénaires

et la notion d’effet de serre.

En avant propos quelques citations…

« Si nous sommes vraiment face à une crise, je pense que c’est plutôt celle de se préparer au

réchauffement alors qu’il semble que nous allons vers un refroidissement. Nous nous

préparons à résoudre le mauvais problème. » Dr Timothy Ball, climatologue canadien.

« Il n’y a aucune preuve que le CO2 ait jamais influé ou influera sur les températures de la

planète et le changement climatique. La conséquence est que s’inquiéter au sujet du CO2 n’a

pas de sens. Notre prévision est que les températures continueront de diminuer jusqu’en 2014

et probablement après encore ». Piers Corbyn, astrophysicien britannique.

« Le problème du changement climatique est obscurci par de nombreuses erreurs et

conceptions fautives. Il n’y a aucun lien démontré entre les activités humaines et le

réchauffement climatique ». Yuri Izrael , vice-président du GIEC (2005).

Et une donnée essentielle qui relativise les activités humaines :

 Energie reçue annuellement sur Terre de la part du Soleil : 1,52 milliards de TWh (1,52 1018

kWh)

 Energie produite annuellement par des activités humaines dans le domaine

énergétique: 118.000 TWh (1,18 1014 kWh) soit 0,008% du total précédent.

