Les Québécois continuent d’obéir aux ordres de Legault et de Trudeau?!? Ils sont trop accoutumés à la servilité et à la soumission. Signe que la folie COVID continue de faire des ravages et des… victimes. Des gens que je connais, m’accuse, moi? De les avoir contaminés parce que je ne suis pas vacciné ! Alors qu’eux, ils ont tous les vaccins ? C’est le monde à l’envers, un déséquilibre flagrant!

Comment rester imperméable aux attaques, directes ou indirectes ? Moi, je suis connecté sur le temps qui me reste. Si vous ne voulez plus me voir, c’est votre choix. À 80 ans, j’ai un temps déterminé ? Et un temps immédiat avec une philosophie complotiste que je continue à soutenir, car c’est la bonne. Je suis la science, point ! Comme ce grand spécialiste Docteur Didier Raoult, reconnu mondialement pour ses recherches réussites. Même si il se dit non-complotiste.

60% des Québécois suivent la politique erronée de Bille Gates , qui suit… l’argent ! La surmortalité a fait peur aux Québécois car il y a eu tellement de BÉTISES, indignes de la médecine et le palier incompétent de l’état et son armée de (experts ?) trier à la vas-vite.

Ce célèbre professeur Raoult, résolument engagé dans la lutte contre les pathologies infectieuses depuis plus de 40 ans, refuse d’avoir le moindre lien avec l’industrie pharmaceutique.

Ses recherches fructueuses ont nommé plus d’un millier de microbes qui sont présent chez l’humain ! Malgré ses nombreuse ennemies qui s’acharnent contre lui, il persévère. Des ennemies, qui sont aussi les nôtres. Ces oligarques, comme Big Pharma, et les médias Main Stream qui sont pour l’enrichissement de quelques uns. Alors que lui, Raoult, travail uniquement pour l’enrichissement de la… science et la santé du monde.

Ce qui nargue ses ennemies. Raoult est un découvreur, il découvre des médicaments qui guérissent vos mots. Cela devient dangereux, de nos jours, aux yeux de ceux qui cherchent à nous manipuler et nous castrer!

Il y a un temps limité à la bêtise et cette plandémie dévastatrice! Ceux qui nous ont lâchement enlevés nos libertés et notre démocratie et nos espoirs pour un avenir LIBRE, sans décrets inutiles, ne lâcherons pas prises. Ils se sont habitués à cette dictature meurtrière. Méfiez-vous des beaux parleurs qui rôdent derrière vos écrans simulant l’inoffensif…

John Mallette

Le Poète Prolétaire