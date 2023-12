La revue de presse du 26/12/2023 – Ils préparent la guerre dans l’Arctique

Par Wayan – Le 26 décembre – Le Saker Francophone

Face au dégout, pour les plus sensibles, ou au dédain auquel fait face le gouvernement israélien et, par association d’idée, le pays tout entier, il semble que le Mossad ait décidé d’intensifier sa propagande et sa pression. Les manifs, discours et rassemblement en défense des palestiniens sont de plus en plus réprimés en Europe. Les médias de plus en plus complices ou discrets concernant ce qui se passe à Gaza.

« L’amplification par les médias de la version israélienne du 7 octobre continue de donner vie à la thèse israélienne selon laquelle il est moralement justifié de détruire Gaza pour éliminer le Hamas.

La BBC et d’autres médias ne cessent de revenir sur les crimes commis par le Hamas ce jour-là, mais ne font pas état des preuves de plus en plus nombreuses qu’Israël a bien tué des citoyens de son propre pays.

Depuis l’attentat du 7 octobre perpétré par le Hamas, il ne s’est pratiquement pas passé un jour sans que les médias occidentaux ne reviennent sur ces événements, le plus souvent pour révéler ce qu’ils prétendent être de nouveaux détails sur les atrocités stupéfiantes commises par le groupe palestinien.

Ces révélations ont permis d’entretenir l’indignation de l’opinion publique occidentale et de maintenir les militants de la solidarité palestinienne sous pression. »

Cette propagande fonctionne bien sur la population israélienne :

« Des citoyens israéliens ont déclaré mercredi que l’armée ne devait pas faire marche arrière dans son offensive incessante pour écraser le Hamas, malgré l’appel au cessez-le-feu lancé par l’Assemblée générale de l’ONU, l’allongement de la liste des victimes parmi les troupes et l’augmentation du nombre de morts palestiniens à Gaza.

Les sondages réalisés ces dernières semaines montrent un soutien massif à la guerre, malgré l’augmentation du coût humain. Six Israéliens qui ont parlé à Reuters mercredi ont déclaré que ce n’était pas le moment de faire marche arrière, même si la sympathie mondiale s’estompe, comme en témoigne la résolution de l’ONU de mardi.

“Le sentiment de la population est qu’il s’agit d’une menace pour l’existence même d’Israël”, a déclaré Mme Hermann, de l’Institut israélien de la démocratie, qui réalise régulièrement des sondages d’opinion sur la guerre. Elle a ajouté que les gens étaient préparés à ce que d’autres soldats meurent. »

Un exemple de cette propagande, tiré du magazine Newsweek :

« En tant que juif israélien ayant aidé des civils palestiniens pendant mes cinq années de service dans les forces de défense israéliennes, je n’aimerais rien de plus que de voir nos deux peuples vivre côte à côte dans la paix. Les Palestiniens innocents méritent toutes les libertés et la réalisation de leurs aspirations nationales. Malheureusement, la seule chose qui se trouve entre nous et un cessez-le-feu est le Hamas, une organisation terroriste dont la raison d’être est d’éliminer Israël et de tuer des Juifs.

Pour cette seule raison, les appels au cessez-le-feu ne constituent ni un engagement en faveur des droits de l’homme ni un effort pour préserver la vie. Il s’agit plutôt d’une demande adressée aux Juifs de ne pas se défendre contre un génocide.

Prétendre que ce n’est pas le cas, c’est non seulement ignorer la réalité sur le terrain, mais aussi faire preuve d’un profond antisémitisme et nier purement et simplement le lien autochtone et les droits nationaux que les Juifs ont à l’égard d’Israël. »

Toujours cette même inversion accusatoire qui permet de transformer l’agresseur en l’agressé.

Mis à part Twitter, les médias sociaux participent à la censure.

« Meta, le géant des médias sociaux qui exploite Facebook, Instagram et WhatsApp, censure systématiquement les contenus pro-palestiniens dans le cadre du conflit actuel entre Israël et le Hamas, a affirmé Human Rights Watch (HRW).

Dans un rapport publié mercredi, le groupe a allégué que la société dirigée par Mark Zuckerberg a supprimé ou supprimé de grandes quantités de messages pro-palestiniens pour diverses raisons. Celles-ci comprennent une “dépendance excessive” à l’égard des outils de modération de contenu automatisés et ce qu’il appelle une “influence gouvernementale indue”.

“La censure par Meta des contenus en faveur de la Palestine ajoute l’insulte à l’injure à un moment où des atrocités indicibles et la répression étouffent déjà l’expression des Palestiniens”, a noté Deborah Brown, directrice adjointe par intérim de HRW pour la technologie et les droits de l’homme, dans le rapport.

“Les médias sociaux sont une plateforme essentielle qui permet aux gens de témoigner et de dénoncer les abus, alors que la censure de Meta contribue à effacer les souffrances des Palestiniens”, a déclaré Deborah Brown. »

Les journalistes de terrain sont dans le collimateur d’Israël :

« Le Comité pour la protection des journalistes a accusé l’armée israélienne de s’en prendre aux journalistes et à leurs familles à Gaza, alors que le nombre de morts parmi les professionnels des médias est le plus élevé de tous les conflits récents.

Le CPJ, basé à New York, a déclaré qu’au moins 68 journalistes et autres professionnels des médias avaient été tués à Gaza, en Israël et dans le sud du Liban depuis l’attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre et l’assaut israélien qui s’en est suivi.

“Plus de journalistes ont été tués au cours des dix premières semaines de la guerre entre Israël et Gaza qu’il n’y en a jamais eu dans un seul pays au cours d’une année entière”, a déclaré le CPJ.

“Le CPJ est particulièrement préoccupé par le fait que l’armée israélienne semble cibler les journalistes et leurs familles. Dans au moins un cas, un journaliste a été tué alors qu’il portait manifestement des insignes de presse dans un endroit où il n’y avait pas de combats. Dans au moins deux autres cas, les journalistes ont déclaré avoir reçu des menaces de la part de fonctionnaires israéliens et d’officiers des Forces de défense israéliennes avant que les membres de leur famille ne soient tués. »

Par exemple :

« Wael dénonce les crimes de guerre d’Israël depuis 70 jours. Pour cela, Israël a pris sa famille pour cible, tuant sa femme, son fils, sa fille et son petit-fils.

N’ayant plus de maison ni de famille, Wael a refusé de se laisser briser par Israël et est retourné travailler le lendemain.

Israël a continué à essayer de faire taire Wael et l’a visé avec une attaque de drone de précision. L’attaque a tué son collègue journaliste d’Al Jazeera, Samer Abudaqa, et a blessé Wael. »

De véritables méthodes mafieuses sont utilisées par le gouvernement et l’armée israélienne sans qu’aucun média occidental ne les denonce.

Du coté palestinien, le soutien au Hamas se poursuit, mettant à mal la stratégie israélienne disant que les palestiniens, en ayant marre de se faire bombarder, manifesterait contre le Hamas :

« 42 % des personnes interrogées à Gaza et 44 % en Cisjordanie ont déclaré soutenir le Hamas ; 88 %, dans l’ensemble, souhaitaient la démission d’Abbas ; et l’homme politique le plus populaire s’est révélé être Marwan Barghouti, un prisonnier [politique] dans une prison israélienne. »

Quant à la victoire israélienne, elle ressemble de plus en plus à la « victoire ukrainienne » que les médias occidentaux ont longtemps claironnée. Et ce petit passage, tiré d’une conférence de presse commune entre les ministres de la défense étasunienne et israélienne, vaut toutes les grandes explications. Regardez la gêne du ministre israélien pour répondre à la question du journaliste “diriez-vous qu’Israël est sur le chemin d’une victoire stratégique à Gaza ? ». Le ministre étasunien est obligé de voler à son secours.

Pourtant Netanyahou reste bloqué sur des objectifs totalement irréalistes :

« Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a énoncé trois “conditions préalables à la paix” dans une tribune publiée ce soir dans le Wall Street Journal.

Il s’agit de “détruire le Hamas, démilitariser Gaza et déradicaliser l’ensemble de la société palestinienne”.

Il est à noter que l’article ne mentionne pas les nombreux otages toujours détenus par des terroristes à Gaza, et ne cite pas leur retour comme condition préalable. »

Et ouvre un quatrième front (Gaza, Liban, Houtis) en s’attaquant directement à l’Iran :

« Une frappe aérienne israélienne à l’extérieur de la capitale syrienne, Damas, a tué lundi un conseiller principal des Gardiens de la révolution iraniens, selon trois sources de sécurité et les médias d’État iraniens.

Les sources ont déclaré à Reuters que le conseiller, connu sous le nom de Sayyed Razi Mousavi, était responsable de la coordination de l’alliance militaire entre la Syrie et l’Iran.

“Je ne commenterai pas les rapports étrangers, qu’il s’agisse de ceux-ci ou d’autres au Moyen-Orient”, a déclaré le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, en réponse à la question d’un journaliste lors d’une conférence de presse nocturne. “L’armée israélienne a évidemment pour mission de protéger les intérêts d’Israël en matière de sécurité. »

*************

Maintenant que l’Occident est obligé de reconnaitre que ses tentatives de mettre la Russie à genoux en utilisant l’Ukraine est un échec, il semble qu’un nouveau plan soit en train de se mettre en place. Une attaque par le nord.

« Les États-Unis espèrent se retirer d’Ukraine et éviter la défaite en laissant derrière eux un « conflit gelé » vers lequel ils seront libres de revenir plus tard au moment de leur choix, mais en attendant, ils considèrent de plus en plus l’Arctique comme le nouveau théâtre d’un piège. L’adhésion de la Finlande à l’OTAN (et de la Suède à venir) signifie que le travail inachevé de l’adhésion de l’Ukraine, que la Russie a contrecarré, peut être réalisé par d’autres moyens.

Après avoir rencontré Biden à la Maison Blanche mardi dernier, le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est rendu à Oslo le 13 octobre pour une visite fatidique visant à forger le partenariat de son pays dans les projets de l’OTAN visant à contrer la Russie dans l’Arctique. A Oslo, Zelensky a participé à un sommet des cinq pays nordiques pour discuter des « questions de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité ». Le sommet s’est déroulé dans le contexte de la conclusion d’accords entre les États-Unis, la Finlande et la Suède sur l’utilisation de leurs infrastructures militaires par le Pentagone.

Le tableau d’ensemble est que les États-Unis encouragent les pays nordiques à amener l’Ukraine à participer au renforcement des frontières arctiques de l’OTAN. On peut se demander quelle est « le bonus » qu’une armée décrépite comme celle de l’Ukraine peut apporter à l’OTAN. C’est là que se déroule l’histoire. En termes simples, même si l’Ukraine n’a pas d’accès direct à l’Arctique, elle peut potentiellement apporter une capacité impressionnante pour entreprendre des activités subversives sur le territoire russe dans le cadre d’une guerre hybride contre la Russie.

Par une étrange coïncidence, le Pentagone a récemment préparé le système satellite Starlink pour une utilisation dans l’Arctique, le même qui a été utilisé par l’armée ukrainienne pour organiser des attaques contre le pont de Crimée, la flotte russe de la mer Noire et des ressources stratégiques sur le territoire russe. L’accord des États-Unis avec la Finlande et la Suède donnerait au Pentagone l’accès à une série de bases navales et aériennes et d’aérodromes ainsi qu’à des terrains d’entraînement et d’essais le long de la frontière russe.

Plusieurs centaines de milliers de citoyens ukrainiens sont actuellement domiciliés dans les pays nordiques ouverts au recrutement pour « une armée entière de saboteurs comme celle que l’Allemagne a rassemblée pendant la guerre entre la Finlande et l’URSS en 1939-1940 sur les îles du lac Ladoga », comme l’a récemment déclaré un expert militaire russe à Nezavissimaïa Gazeta.

Le chef de la marine russe, l’amiral Nikolaï Evmenov, a également souligné récemment que « le renforcement de la présence militaire des forces armées unies de l’OTAN dans l’Arctique est déjà un fait établi, ce qui indique la transition du bloc vers des actions pratiques visant à former des instruments de force militaire pour dissuader la Russie dans la région. » En fait, la flotte russe du Nord forme une brigade maritime chargée de lutter contre les saboteurs afin d’assurer la sécurité de la nouvelle route maritime du Nord et des infrastructures militaires et industrielles côtières de l’Arctique. »

Voyant cela, la Russie renforce son flanc nord :

« Deux formations territoriales stratégiques, les districts militaires de Moscou et de Leningrad, doivent être rétablies au sein des forces armées russes, a déclaré le ministre de la défense, Sergey Shoigu, lors de la dernière réunion du conseil d’administration du ministère de la défense de cette année, à laquelle participait le président russe, Vladimir Poutine, ce mercredi.

“Compte tenu des projets de l’OTAN visant à renforcer son potentiel militaire près des frontières russes et à élargir l’Alliance de l’Atlantique Nord en admettant la Finlande et la Suède, deux formations territoriales stratégiques multiservices, les districts militaires de Moscou et de Leningrad, doivent être créées”, a déclaré Shoigu….

Poutine a soutenu les propositions du chef de la défense. Il a assuré que les forces armées russes se développeraient “calmement, rythmiquement, sans précipitation et avec persévérance” et que le pays ne répéterait pas les erreurs du passé. “Nous ne nous engagerons pas dans la militarisation du pays et de l’économie”, a-t-il souligné. »

Tout cela alors que l’OTAN vient de montrer son incapacité à tenir une vraie guerre contre la Russie. Ce texte publié sur Asia Times est une liste à la Prévert de faits montrant en quoi c’est le cas :

« …La petite armée allemande manque de nouvelles recrues. À l’instar des États-Unis, l’Allemagne dispose d’une force de volontaires, mais la situation se dégrade à tel point que le gouvernement allemand envisage un système de conscription.

Le gouvernement allemand actuel perdant déjà rapidement son soutien politique, tenter de faire voter un système de conscription par le Bundestag, le parlement allemand, serait un suicide politique. Boris Pistorius, ministre allemand de la défense, comprend le problème mais n’a pas de solution susceptible d’obtenir un soutien populaire… Mais, selon le ministre allemand de la défense, M. Pistorius, “nous n’avons pas d’armée capable de défendre le pays contre une offensive militaire, une guerre d’agression brutale”. La contradiction est évidente…

L’armée britannique pose également un gros problème. Le Defense and Security Monitor rapporte que “Longtemps considérées comme une armée de classe mondiale, les forces armées britanniques sont maintenant coincées dans une ornière de recrutement, avec des réductions de personnel planifiées qui doivent encore être mises en œuvre dans le cadre du Defense Command Paper (document de commandement de la défense) dévoilé en 2021. Il existe des problèmes importants et persistants concernant les logements militaires délabrés, les munitions épuisées et les programmes d’approvisionnement mal exécutés.”

Sky News, comme le rapporte The Defense Post, “a souligné l’ampleur du problème auquel sont confrontées les forces armées britanniques. Les militaires manqueraient de munitions au bout de quelques jours en cas de conflit armé. Le pays n’aurait pas non plus la capacité de défendre son espace aérien compte tenu de la puissance et des capacités croissantes des missiles et des drones d’aujourd’hui…

On parle peu de l’armée française. Nous savons que les équipements français n’ont pas fait bonne figure face aux Russes dans la guerre d’Ukraine. Son CAESAR (Camion Équipé d’un Système d’Artillerie) a été une grande déception sur le champ de bataille, il est sujet à des pannes et a été la cible des drones russes Lancet.

La France en a envoyé 18 en Ukraine, soit 25 % de l’ensemble de la flotte de ces systèmes de canons mobiles de 155 mm. Selon les rapports, la production de nouveaux systèmes prend des années.

De même, le véhicule de combat d’infanterie AMX-10C RC de la France s’est révélé être un piège mortel pour les opérateurs ukrainiens, qui considèrent que son “blindage fin” est inadéquat pour une utilisation en première ligne. Présenté comme un “destructeur de chars”, c’est souvent lui qui est détruit. En ce qui concerne les chars, après la mauvaise expérience avec l’AMX et les chars allemands Leopard, la France a décidé de ne pas envoyer ses chars Leclerc à l’Ukraine…

L’armée américaine est également confrontée à une crise du recrutement. Non seulement elle a du mal à remplir les rangs, mais elle a également du mal à former des sous-officiers compétents. Les sous-officiers sont le cœur et l’âme de l’armée américaine, ce sont eux qui font fonctionner l’armée…

Au-delà des déficits en effectifs et en fournitures, les armées de l’OTAN manquent d’expérience au combat, bien que de nombreux “conseillers” soient présents en Ukraine pour soutenir l’armée ukrainienne. Les conseillers ne peuvent jamais reproduire l’expérience des troupes de première ligne, de sorte que la courbe d’apprentissage peut être utile pour renforcer les connaissances tactiques et opérationnelles, mais pas pour la conduite de la guerre elle-même. »

Quel est donc cette folie qui pousse l’Occident à titiller l’ours russe alors qu’il a le pantalon sur les chevilles ? Un désir de mort inconscient ? Un besoin inconscient d’accélérer sa fin ? Ou tout simplement la pression corruptrice de l’industrie de l’armement ?

« Le pape François a profité lundi de son discours de Noël annuel pour promouvoir la paix au Moyen-Orient, tout en fustigeant les fabricants d’armes et leurs « instruments de mort » qui contribuent à alimenter de tels conflits. »

Quant à la Russie, elle n’a aucune intention belliqueuse contre l’Europe. Ceux qui suivent sérieusement les déclarations officielles russes le voient bien. Des mensonges ? La Russie est le plus grand pays au monde en superficie, riche de toutes les ressources naturelles, dont le pétrole. Quel besoin aurait-elle d’envahir l’Europe et de s’engluer dans une guérilla contre les résistances locales, comme en Afghanistan ? Elle n’a pas envahi l’Ukraine entièrement alors pourquoi le reste de l’Europe ? Pourquoi et surtout comment ? Il faut que les occidentaux arrêtent de voir la Russie, ou Poutine, comme un pays idiot et agressif. Il est vrai que la propagande médiatique n’aide pas à cela, au contraire elle le favorise.

***************

Une info à peine évoquée dans la presse française et même étasunienne, comparé aux problèmes judiciaires de Trump :

« Le Congrès américain ouvre formellement une enquête en destitution de Biden

Le Congrès américain a approuvé mercredi l’ouverture formelle d’une enquête en destitution de Joe Biden, motivée par les affaires controversées du fils du président à l’étranger, mais jugée complètement infondée par les Démocrates »

Voici un résumé non médiatiquement correct de l’affaire Biden. Suivant cette affaire depuis son début, je confirme que ce qu’il explique, sans donner de détails, est vrai.

Le combat des chefs fait rage aux Etats-Unis et tous les coups sont permis :

« La Cour suprême du Colorado, divisée, a déclaré mardi l’ancien président Donald Trump inéligible à la Maison Blanche en vertu de la clause d’insurrection de la Constitution américaine et l’a retiré du scrutin des primaires présidentielles de l’État, préparant une confrontation probable devant la plus haute juridiction du pays pour décider si le favori à l’investiture du GOP peut rester dans la course.

La décision d’une cour dont les juges ont tous été nommés par des gouverneurs démocrates marque la première fois dans l’histoire que l’article 3 du 14e amendement a été utilisé pour disqualifier un candidat à la présidence. »

L’affaire n’est pas finie et va se trancher devant la Cour Suprême. Même un journal pro-Démocrate comme Slate le dit :

« Donald Trump est un candidat à la présidence étonnamment dangereux. C’est un menteur pathologique, avec des instincts autoritaires évidents. S’il était élu pour un second mandat, les dommages qu’il causerait aux institutions de notre république seraient profonds. Sa réélection serait pire que n’importe quel événement politique de l’histoire des États-Unis, à l’exception de la décision de la Caroline du Sud de déclencher la guerre de Sécession.

Ce fait a motivé de nombreux avocats et professeurs de droit dignes de ce nom à chercher des moyens de s’assurer que Trump ne soit pas élu. Mardi, la Cour suprême du Colorado a redonné espoir à ces juristes en déclarant que l’article 3 du 14e amendement interdisait à Donald Trump de participer au scrutin dans le Colorado. Cette décision parviendra certainement à la Cour suprême des États-Unis dans les plus brefs délais. Et si cette juridiction veut préserver son intégrité, elle doit, à l’unanimité, rejeter le jugement de la Cour suprême du Colorado. Car la section 3 du 14e amendement ne s’applique pas à Donald Trump. »

Qu’en pense la population étasunienne ?

« Le sondage de l’université Monmouth publié lundi montre que la cote d’approbation de Joe Biden a chuté de dix points de pourcentage au cours des cinq derniers mois et qu’elle est à son niveau le plus bas depuis qu’il a prêté serment en tant que président. Le pourcentage d’adultes américains qui désapprouvent son action a plus que doublé depuis son entrée en fonction en janvier 2021, pour atteindre 61 %.

Les derniers résultats des sondages interviennent à un moment où Joe Biden est en train de se laisser distancer par l’ancien président Donald Trump dans sa tentative de réélection en 2024, alors que les électeurs sont de plus en plus préoccupés par l’inflation et la crise de l’immigration clandestine. Seulement 31 % des Américains pensent que Joe Biden accorde suffisamment d’attention aux problèmes les plus urgents, contre 65 % qui disent qu’il n’en fait pas assez, selon l’enquête de Monmouth.

Seuls 26 % des adultes américains approuvent la politique d’immigration de M. Biden, tandis que 28 % pensent qu’il gère l’inflation de manière adéquate. Interrogés sur l’état de leurs finances, 44 % des répondants ont déclaré être en difficulté, soit le double du pourcentage enregistré pendant la présidence de M. Trump. Seuls 12 % ont déclaré que leur situation financière s’améliorait.

Le directeur des sondages de Monmouth, Patrick Murray, a fait remarquer que M. Biden vantait l’amélioration des statistiques économiques sous son mandat alors que la plupart des Américains souffraient encore de l’inflation post-pandémique.

“Il y a un danger politique à faire passer un message qui dit aux gens que leur vision de leur propre situation est erronée”, déclare M. Murray. »

***************

Résultat de nombreux facteurs, dont le plus évident est l’augmentation des prix de l’énergie depuis les sanctions prises contre son plus grand fournisseur d’énergie qu’était la Russie, l’économie européenne est en récession officielle. C’est Bloomberg qui l’annonce :

« La zone euro va connaître sa première récession depuis la pandémie, avec une contraction de l’économie pour le deuxième trimestre consécutif au cours des derniers mois de l’année, selon un sondage d’analystes réalisé par Bloomberg. »

***************

Arnaud Bertrand est un français installé depuis longtemps en Chine et marié à une chinoise. Sur Twitter, il essaye de démonter l’océan de préjugés concernant ce pays, préjugés entretenus par la propagande médiatique occidentale.

Voici un de ces derniers tweets :

« Article très important de Graham Allison – le légendaire professeur de Harvard qui a inventé le “piège de Thucydide” – dans lequel il dénonce “la diabolisation actuelle de la Chine”.

Il se dit “convaincu que la diabolisation actuelle de la Chine sème la confusion plus qu’elle ne clarifie”, car il en résulte que “les Américains ne comprennent pas notre concurrent tel qu’il est”.

Il donne comme illustration de cet effort de diabolisation le récent article tout à fait ridicule – et anonyme ! – Politico (https://politico.eu/article/chinas-paranoid-purge-xi-jinping-li-keqiang-qin-gang-li-shangfu/) qui prétend que “la purge de Xi en Chine est une purge à la Staline”, qui est rempli de faussetés démontrables et d’affabulations alarmistes (dont certaines sont énumérées par Allison dans son fil de discussion).

J’ai moi-même écrit des dizaines de fois sur ce sujet : il existe un fossé absolument IMMENSE entre la Chine décrite dans les médias et la réalité, à tel point que la plupart des gens en dehors de la Chine n’ont pratiquement aucune compréhension du pays. La Chine qu’ils ont en tête est un mirage qui ne ressemble pratiquement pas à la réalité.

Pourquoi ? Pourquoi voit-on systématiquement des articles comme celui de Politico sur la Chine ? Pourquoi, sur Twitter, des comptes qui colportent systématiquement des fausses nouvelles sur la Chine ? comme Serpentza et Laowhy86 sur Youtube ?

Je pense que c’est en grande partie lié à la nature humaine : nous avons besoin d’un “mauvais endroit” pour nous rassurer sur le fait que nous vivons dans un “bon endroit”. Nous sommes donc naturellement attirés par les histoires qui le confirment. Et comme les gens ne connaissent pas la Chine, ils n’ont pas de bagage intellectuel qui leur permette de comprendre qu’on leur raconte n’importe quoi. Et si vous ajoutez à cela un préjugé raciste – le fameux “péril jaune” – il est encore plus facile pour les gens de croire les choses les plus folles.

En outre, il faut le dire, il existe toute une industrie de personnes payées pour écrire des choses négatives sur la Chine. Il y a les organisations anticommunistes (comme la “Victims of Communism Memorial Foundation”), les groupes de réflexion financés par le département d’État américain et l’industrie de l’armement (comme ASPI), les divers mouvements séparatistes et dissidents financés par Washington pour tenter de déstabiliser la Chine, les organisations de défense des “droits de l’homme” qui ont été tellement militarisées qu’elles portent en fait atteinte aux droits de l’homme, et ainsi de suite. Et tout leur contenu – chacun dans son propre but – participe à ce grand effort de diabolisation.

Mais je pense que c’est aussi beaucoup plus profond que cela. Pendant des milliers d’années, le prosélytisme – l’idée que nous avons des valeurs et des croyances tellement supérieures que nous devons convertir les autres à celles-ci – a été à la base de notre culture. Nous sommes programmés pour détester absolument la différence, au point de devoir l’effacer. On nous fait croire que nous “célébrons la différence”, mais nous ne célébrons que les différences très artificielles au sein de nos sociétés, les différences entre des personnes qui adhèrent essentiellement à des croyances et à des valeurs communes. Dès que nous sommes confrontés à une différence réelle et significative – qui, dans le cas de la Chine, est extrêmement profonde – nous la trouvons absolument intolérable.

Ce qui, soit dit en passant, est tout à fait propre à notre culture : à ma connaissance, aucune culture en Asie ne pense de la sorte, par exemple. En fait, l’idée même qu’un étranger puisse être converti en Chinois, Japonais ou Vietnamien n’est même pas compréhensible dans ces pays. Pour eux, les étrangers ne sont ni inférieurs ni supérieurs, mais ils sont différents, et c’est bien ainsi… il n’est pas nécessaire de faire le tour du monde pour essayer de les convertir à l’adoption du “socialisme aux caractéristiques chinoises” ou à la célébration de la fête de la lune. Pour nous, c’est tout à fait inacceptable : si quelqu’un n’adhère pas à notre ensemble de croyances et de valeurs à un moment donné (avant c’était le christianisme, aujourd’hui c’est le libéralisme), il EST inférieur, considéré comme “opprimé” et ayant besoin d’être “libéré”…

Tout cela ne nous a pas fait grand mal lorsque nous étions supérieurs technologiquement et économiquement parce que nous pouvions nous permettre de ne pas comprendre les autres. En fait, c’était même utile : cela fournissait une base idéologique à notre assujettissement du reste du monde. Nous ne l’avons pas fait pour les exploiter dans notre intérêt égoïste ou pour nous approprier leurs ressources, mais pour les “libérer”…

Mais aujourd’hui, comme le souligne à juste titre Allison, ce type de pensée nuit activement à l’Occident. Nous ne pouvons plus soumettre des pays comme la Chine, ils sont devenus nos pairs à tous égards : technologiquement, économiquement, militairement, etc. Pour coexister et rivaliser, il est donc vital que nous les “comprenions tels qu’ils sont”, pour reprendre la formule d’Allison. Car c’est bien le cas : des centaines de milliers d’étudiants chinois partent étudier en Occident chaque année depuis des décennies, alors que les États-Unis estiment qu’il n’y a actuellement que 211 étudiants américains en Chine (https://scmp.com/news/china/article/3241168/number-americans-studying-mainland-china-falls-sharply-chinese-students-still-flock-us), ce qui est insensé ! Cela confère à la Chine un immense avantage concurrentiel : elle connaît parfaitement l’Occident, alors que nous ne connaissons pas du tout la Chine.

Très concrètement, cela signifie qu’à chaque fois que nous prenons une décision en rapport avec la Chine, celle-ci risque d’être totalement inappropriée, car fondée sur une notion miraculeuse de la Chine et prise par des personnes qui ne comprennent tout simplement pas le pays. Les exemples abondent : les récentes sanctions sur les semi-conducteurs en sont un bon exemple. Conçues dans le but d’étouffer le développement technologique de la Chine, elles ont eu pour effet de lui donner un élan sans précédent.

Ce passage à l’humilité, à l’acceptation de l’autre et de sa différence, à l’arrêt de le vilipender et de le diaboliser, mais à la recherche de sa compréhension, sera extrêmement difficile. Franchement, je pense que tout cela est tellement ancré que nous en sommes incapables. Mais c’est pourtant absolument vital, car si nous persévérons, nous nous isolerons et finirons par nous détruire. »

Source : La revue de presse du 26 décembre 2023 | Le Saker Francophone