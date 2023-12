L’économie française en panade et autres sujets à la dérobade (Delawarde)

Par Dominique Delawarde.

Quatre infos importantes et intéressantes mais non traitées par les médias mainstream

– Économie française : Avec la publication des derniers chiffres de l’INSEE, Marc Touati, économiste chevronné qui enseigne à l’Institut d’Études Politiques de Paris et donne des cours à l’Institut de Haute Finance, en plus de dispenser des enseignements dans diverses universités et grandes écoles, nous dresse un tableau plus qu’inquiétant de l’évolution actuelle de l’économie française.

Vidéo de 20 minutes sous le titre: « Dette publique et récession, pourquoi la France dérape encore ?»

Selon les données (INSEE) qu’il nous présente, jamais la France n’a connu pire situation depuis la fin de la 2ème guerre mondiale: grâce soit rendue aux Mozarts de la finance et de l’économie dont le chef, dans quelques jours à l’occasion des vœux de fin d’année, va nous dresser un tableau idyllique de la situation de la France et de l’action exemplaire qu’il a conduite en 2023 dans tous les domaines.😏

https://www.youtube.com/watch?v=vaqz-PHyYR8

– Géopolitique mondiale: Dans une interview d’une trentaine de minutes, accordée dans le cadre du dialogue Franco-Russe, Pierre de Gaulle nous explique et argumente sur le thème: »La Russie peut se passer de l’Europe mais nous ne nous passerons pas de la Russie ». Il aborde aussi de nombreux sujets de géopolitique mondiale.

https://www.youtube.com/watch?v=iVgKJM0Kfgg

– Guerre israélo-palestinienne : Dans une vidéo publiée par l’excellent site ELUCID, Olivier Berruyer conduit l’interview de Michèle Sibony, personnalité juive que je qualifie depuis plusieurs années de «JUSTE parmi les Nations modernes», porte parole de l’UJFP (Union des juifs de France pour la Paix).

Dans le contexte d’escalade du conflit israélo-palestinien, Michèle Sibony propose une analyse à contre-courant de la pensée unique distillée par la majorité des médias, qui consiste globalement à soutenir sans aucune forme de nuance la position d’Israël. Elle propose également une analyse critique de la manière dont la lutte contre l’antisémitisme (légitime) est instrumentalisée en France, en procédant par exemple à une assimilation malhonnête entre antisionisme et antisémitisme. Un témoignage fort, qui permet de prendre conscience que toute une partie de nos concitoyens juifs n’est absolument pas représentée dans le débat public.

«LA POLITIQUE CRIMINELLE D’ISRAËL EN PALESTINE NUIT AUSSI AUX JUIFS!» https://www.youtube.com/watch?v=L0OehNkYFBY

– L’organisation de la censure médiatique en occident par un organisme méconnu nommé « Poynter ».

Le 12/02/23, Corinne Lalo, journaliste et grand reporter pour la presse écrite, la radio et la télé, principalement à TF1, dénonçait les liens entre : Médias, l’AFP, l’OMS & Bill Gates. Elle démontait l’organisation de la désinformation et les liens incestueux des media et des labo et des autorités de santé corrompues. A chacun de se forger son opinion, bien sûr.

https://www.profession-gendarme.com/corinne-lalo-grand-reporter-denonce-les-liens-entre-medias-afpoms-et-bill-gates/comment-page-1/#comment-674326