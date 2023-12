Toujours plus de bombardements et de victimes à Gaza. Et pas la moindre sanction !

« Il se trouve que le 28 décembre est la fête des Saints Innocents’, nous écrit Alain Duphil, diacre à Toulouse. « Et en cette fête des Saints Innocents, on compte déjà plus de 9000 enfants tués à Gaza par les bombardements israéliens, sans compter les disparus. Des centaines de milliers d’autres enfants de Gaza, jetés dehors […]

