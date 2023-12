Palestine – Manif à Paris le samedi 30 décembre 2023 à 14h30 Fontaine des Innocents

Nos pensées et nos actions sont tournées vers Gaza et l’ensemble de la Palestine en cette fin d’année, et nous souhaitons nous retrouver le plus nombreux possible pour le montrer ce samedi 30 décembre à Paris.

Nous vous donnons donc rendez-vous samedi à 14 H 30 à la Fontaine des Innocents (Métro Châtelet-Les Halles, angle de la rue Pierre Lescot et de la rue Berger) pour manifester notre exigence d’un arrêt du génocide à Gaza, du blocus, et de l’occupation de la Palestine.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17202

___________________________

Le sionisme ne passera pas (DOC, PDF)

Benjamin Netanyaou : « Hitler ne voulait pas exterminer les juifs à l‘époque. Il voulait simplement les expulser. »

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17208

____________________________

ISRAËL UTILISE UNE NOUVELLE ARME A URANIUM – LA BOMBE A NEUTRONS, par Christopher Busby

Christopher Busby est l’un des principaux physiciens nucléaires en Europe à avoir étudié la dispersion à longue distance des armes à uranium appauvri causant des dommages biochimiques.

L’augmentation des effets congénitaux observée dans la population de Fallujah [8,9,10] et à Gaza [20,21] peut vraisemblablement résulter de l’exposition aux neutrons ainsi qu’aux aérosols de particules d’uranium. L’arme est idéale pour les armées employées dans la destruction méthodologique de combattants cachés dans des environnements urbains (où les neutrons traversent les murs) et pour tout État ayant pour objectif de détruire la population civile à l’aide d’une arme de mutation génétique (cancer, perte de fertilité, malformations congénitales).

Il s’agit cependant d’une arme nucléaire, et ceux qui la déploient utilisent une arme nucléaire contre des populations civiles dans le cadre d’un projet de destruction d’une population d’un État ennemi sans le reconnaître. Il s’agit d’un crime de guerre.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17183

_____________________________

Trois preuves que l’on a vraiment marché sur la Lune

On ne peut mettre en doute le fait que les Amerloques soient allés dans la Lune qu’à condition d’ignorer trois choses essentielles : l’histoire de la conquête spatiale, celle de la guerre froide entre les USA et l’URSS, et le prix d’un voyage dans la Lune :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17199

_________________________________

L’histoire écrite et l’histoire faite

Gianfranco Sanguinetti, extrait du « véridique rapport » :

Nous avons fréquenté, dans le cours de notre vie, des lettrés qui ont écrit l’histoire sans se mêler aux affaires ; et nous avons eu à agir avec des hommes politiques qui se sont constamment et uniquement employés à produire et à empêcher des événements, sans trop penser à les décrire. Nous avons toujours observé que les premiers voyaient partout des causes générales, tandis que les seconds, vivant au milieu des faits de chaque jour, nés apparemment les uns des autres, se figuraient volontiers que tous les événements qui les servaient devaient être attribués à leur mérite, comme s’il eût incombé à eux exclusivement de déterminer la marche du monde, et que tout contretemps n’était que la conséquence de tel ou tel autre événement particulier, absolument imprévisible. Il y a lieu de croire qu’aussi bien les uns que les autres sont dans l’erreur.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17198

________________________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2