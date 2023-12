Non au génocide des palestiniens – Soutenons la construction d’une Palestine démocratique et laïque

PAR LEFT RADICAL OF AFGHANISTAN (LRA) DECEMBER 11, 2023

La gauche socialiste en Afghanistan et dans le monde entier n’a pas d’opinion unique non seulement sur le Hamas et la Palestine, mais aussi sur la question de l’Amérique et de l’Iran, de l’Amérique et de la Chine, de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que sur le mouvement de résistance afghan contre l’occupation (2001-2021) et la défaite de l’Amérique et de l’OTAN en Afghanistan.

À notre avis, ce qui distingue les forces marxistes et la gauche radicale et révolutionnaire des courants politiques bourgeois et de certains pseudo-gauchistes, c’est leur approche de principe et de classe des problèmes.

Si nous regardons clairement la guerre israélo-palestinienne, les principales victimes ne sont pas le Hamas et le parti de Netanyahou, mais les travailleurs arabes et « juifs », les femmes, les jeunes et les enfants – et en général la population civile des deux camps – dont le sort est déterminé par le Hamas et Netanyahou, qui en font les victimes de leurs intérêts politiques et économiques.

Nous sommes convaincus que la majorité des Arabes et des Juifs vivant en Palestine et en Israël souhaitent vivre ensemble dans la coexistence et la paix, mais les dirigeants juifs et musulmans fascistes sèment la haine et l’inimitié entre les peuples sur la base de leurs enseignements religieux et de leurs croyances ethniques.

La guerre à Gaza et la question palestinienne ne peuvent être soutenues ou condamnées en raison de l’existence du Hamas, mais en raison des droits légitimes du peuple palestinien contre l’occupation et l’invasion, et l’oppression par le régime israélien fasciste. Il n’est jamais logique ni justifiable que le peuple palestinien doive payer une compensation pour les crimes et l’holocauste perpétrés contre les Juifs en Europe. Si le massacre des Juifs en Europe était un crime contre l’humanité, pourquoi un crime aussi horrible devrait-il être autorisé à se répéter à Gaza aujourd’hui sous le prétexte de détruire le Hamas ?

En Afghanistan, indépendamment du fait que le groupe des Talibans a joué un rôle majeur dans la guerre contre les forces américaines et leur régime mercenaire à Kaboul, les forces révolutionnaires et progressistes de gauche ont fait partie de la résistance contre l’occupation des États-Unis et de l’OTAN.

Pendant l’occupation, les forces de gauche afghanes, tout en luttant contre les forces d’invasion des États-Unis et de l’OTAN et le régime fantoche de Kaboul, ont adopté une position claire concernant les crimes contre les femmes et la suppression de la liberté de pensée, ainsi que l’affiliation des talibans avec les pays voisins et les grandes puissances.

Nous avons mis en garde la population contre les conséquences de l’arrivée au pouvoir des talibans. Cependant, si les forces révolutionnaires de gauche étaient restées silencieuses face aux agresseurs des États-Unis et de l’OTAN – en raison de la présence des talibans dans le mouvement de résistance contre l’occupation – cela aurait signifié que nous nous rangions du côté du camp impérialiste, ce qui est une position incorrecte.

Nous pensons que, comme les Talibans en Afghanistan, ni le Hamas ne représente le peuple palestinien, ni Netanyahou et son parti ne représentent le peuple israélien. Le Hamas et le Jihad islamique palestinien sont le produit de la faiblesse des forces de gauche, démocratiques et laïques en Palestine et de l’aide des agences de renseignement israéliennes et impérialistes.

Dans les années 1960 et 1970, outre le Fatah, des organisations laïques telles que le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP) étaient les organisations les plus puissantes dans les territoires occupés. Mais les dirigeants d’Israël ne pouvaient pas tolérer un mouvement démocratique et laïque fort en Palestine.

Lors d’une réunion du parti Likoud en 2019, M. Netanyahou s’est réjoui devant ses compatriotes : « Quiconque veut contrecarrer la création d’un État palestinien doit soutenir le Hamas et lui transférer de l’argent. Cela fait partie de notre stratégie : isoler les Palestiniens de Gaza des Palestiniens de Cisjordanie« .

S’exprimant sur le même sujet lors d’une interview télévisée en 2019, le général de division israélien Gershon Hacohen, un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré : « Nous devons dire la vérité. La stratégie de Netanyahou est d’empêcher l’option de deux États, il fait donc du Hamas son partenaire le plus proche. Le Hamas est ouvertement un ennemi. Secrètement, c’est un allié« .

Bien entendu, il était clair que l’opposition démocratique, laïque et de gauche en Palestine n’était jamais acceptable pour le régime sioniste d’Israël. C’est pourquoi le régime sioniste et ses partisans ont renforcé le Hamas et les forces islamiques extrémistes et leur ont donné la possibilité de se développer, afin d’entraver indirectement la croissance des forces démocratiques et laïques en Palestine, tout en utilisant la position antisémite du Hamas pour gagner la sympathie nationale et internationale et légitimer leur massacre et leur occupation en Palestine.

Les tendances islamiques réactionnaires ou extrémistes dans les pays occupant des positions stratégiques pour les États-Unis et les impérialistes les utilisent toujours comme un outil de guerre efficace contre leurs ennemis stratégiques. L’exemple le plus évident est la création, l’armement et le financement de partis islamiques fondamentalistes et djihadistes, ainsi que d’Al-Qaïda, en Afghanistan dans les années 1980, pour les utiliser contre l’ex-Union soviétique. Pendant la guerre soviétique en Afghanistan, les États-Unis et leurs alliés ont soutenu les partis islamistes lanceurs d’acide, tels que la faction Hizb-i-Islami dirigée par le seigneur de la guerre Gullbuddin Hekmatyar, et en ont fait des « héros » de la guerre pour vaincre leurs adversaires de la guerre froide.

Les États-Unis et leurs alliés européens ne se sont pas souciés du fait que le misogyne Hekmatyar ait jeté de l’acide sur des étudiantes à Kaboul dans les années 70 ou qu’il ait tué de nombreux intellectuels, démocrates, laïques et gauchistes ainsi que des révolutionnaires progressistes en Afghanistan et au Pakistan dans les années 80. Les mêmes partis islamiques fondamentalistes, qui se considéraient comme indépendants et considéraient le djihad avec les infidèles comme un devoir religieux, ont combattu les infidèles et les « communistes » de l’Est, tout en se vantant de coopérer et d’obéir aux infidèles de l’Ouest, aux Juifs et aux Chrétiens.

En 2001, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont renversé le gouvernement taliban pour avoir soutenu le « terrorisme » et violé les « droits de l’homme » et les « droits de la femme », mais après vingt ans de guerre, de tueries et de destruction des infrastructures, les impérialistes ont remis le pouvoir aux talibans misogynes et hostiles à la liberté. Les États-Unis et la soi-disant communauté internationale, malgré l’opposition du peuple afghan et les manifestations permanentes des femmes, accordent au gouvernement taliban une aide en espèces de 40 millions de dollars par semaine et ignorent toujours les graves violations des droits de l’homme et des droits de la femme en Afghanistan.

Par conséquent, mettre l’accent sur le facteur Hamas simplement en raison de sa position d’islam extrémiste, de son antisémitisme ou de ses liens avec le Qatar, l’Iran et les services secrets régionaux, tout en oubliant la position de classe et le programme du Hamas, peut en fait produire le résultat que « l’islam politique » est plus dangereux que les principaux usurpateurs du pain et de la vie des travailleurs et des masses arabes et juives. D’un autre point de vue, tout comme les Talibans en Afghanistan ne représentent pas les intérêts des travailleurs et des couches pauvres de la société et ne sont pas considérés comme une force indépendante, le Hamas et d’autres forces islamiques ne peuvent pas être anticapitalistes et finiront par protéger la propriété privée des moyens de production, l’exploitation et l’apartheid des sexes.

Le Hamas, le Jihad palestinien et les autres forces islamistes n’ont pas de programme démocratique et axé sur la justice pour l’ensemble du peuple palestinien après la victoire, et ils ne croient pas en l’égalité des religions, en l’égalité des hommes et des femmes, en les libertés civiles ou en la laïcité. Ces forces religieuses extrémistes en Palestine établiront, dans le meilleur des cas, un type de gouvernement similaire à la République islamique des mollahs fascistes en Iran ou à l’Émirat islamique des talibans basé sur la charia en Afghanistan.

Selon le mode de pensée des deux principales factions dans la guerre en Palestine, toutes deux adhèrent au fascisme religieux et ethnique et sont déterminées non pas à se détruire mutuellement, mais à mettre en œuvre un projet de haine et de génocide. Le gouvernement de Netanyahou commet actuellement des massacres à Gaza sous le prétexte de détruire le Hamas, et le Hamas et d’autres mouvements islamiques parlent toujours de la destruction de la génération juive.

Le fait que certaines personnes en Palestine soutiennent le Hamas n’est pas dû à l’excellent programme et à la bonne approche du Hamas, mais à la réaction du peuple palestinien face à la barbarie et à l’agressivité flagrante du régime sioniste-fasciste israélien.

ENGLISH VERSION

The leftist and socialist movement in Afghanistan and all over the world do not have a single opinion not only about Hamas and Palestine, but also about the issue of America and Iran, America and China, the war between Russia and Ukraine, as well as the Afghan anti-occupation resistance movement (2001-2021) and the defeat of America and NATO in Afghanistan.

In our opinion, what distinguishes the Marxist forces and the radical and revolutionary Left from bourgeois political currents and some pseudo leftists is their principled and class approach to issues. If we clearly look at the Palestinian-Israeli war, the main victims are not Hamas and Netanyahu’s party, but the Arab and Jewish workers, women, youth and children—and in general the civilian population of both sides—whose fate is determined by Hamas and Netanyahu; they make them victims of their political and economic interests.

We are sure that the majority of Arab and Jewish people living in Palestine and Israel want to live together in coexistence and peace, but the fascist Jewish and Muslim leaders are spreading hatred and enmity among the people based on their religious teachings and ethnic beliefs.

The war in Gaza and the Palestinian issue cannot be supported or condemned because of the existence of Hamas, but because of the legitimate rights of the Palestinian people against the Israeli regime’s occupation and invasion. It is never logical and justifiable that the Palestinian people should pay compensation for the crimes and holocaust against the Jews in Europe. If the massacre of Jews in Europe was a crime against humanity, why should such a horrible crime be allowed to be repeated in Gaza today under the pretext of destroying Hamas?

In Afghanistan, regardless of the fact that the Taliban group played a major role in the war with the American forces and their mercenary regime in Kabul, the revolutionary and progressive leftist forces were part of the resistance against the US and NATO occupation. During the occupation, the leftist forces of Afghanistan, while fighting against the invading forces of the US and NATO and the puppet regime in Kabul, had a clear position regarding crimes against women and suppression of free thought, as well as the Taliban’s affiliation with neighboring countries and great powers. We warned the people about the consequences of the Taliban coming to power. However, if the left revolutionary forces had been silent against the US/NATO aggressors–because of the presence of the Taliban in the anti-occupation resistance movement—it would have meant that we were siding with the imperialist camp, an incorrect position.

We believe that, like the Taliban in Afghanistan, neither Hamas represents the Palestinian people nor Netanyahu and his party represent the Jewish people. Hamas and the Palestinian Islamic Jihad are the product of the weakness of the leftist, democratic and secular forces in Palestine and the help of the Israeli and imperialist intelligence agencies. In the 1960s and 1970s, besides Fatah, secular organizations such as the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) and the Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) were the strongest organizations in the occupied territories. But the rulers of Israel could not tolerate a strong democratic and secular movement in Palestine.

In a 2019 Likud party meeting, Netanyahu gloated to his compatriots: “Anyone who wants to thwart the establishment of a Palestinian state has to support bolstering Hamas and transferring money to Hamas. This is part of our strategy — to isolate the Palestinians in Gaza from the Palestinians in the West Bank.”

Speaking on the same subject in a 2019 TV interview, Israeli Major General Gershon Hacohen, an associate of Prime Minister Benjamin Netanyahu, said, “We need to tell the truth. Netanyahu’s strategy is to prevent the option of two states, so he is turning Hamas into his closest partner. Openly Hamas is an enemy. Covertly, it’s an ally.”

Of course, it was clear that the democratic, secular and left opposition in the Palestinian land was never acceptable for the Zionist regime of Israel. For this reason, the Zionist regime and its supporters strengthened Hamas and the extremist Islamic forces, and gave them the opportunity to grow, in order to indirectly hinder the growth of democratic and secular forces in Palestine, while at the same time using Hamas’s anti-Semitic position, to gain national and international sympathy and legitimize their massacre and occupation in Palestine.

Reactionary or extremist Islamic trends in countries with strategic positions for the US and imperialists always use them as an effective war tool against their strategic enemies. The most obvious example was the creation, arming and funding of fundamentalist Islamic and Jihadi parties, as well as al-Qaeda, in Afghanistan in the 1980s to use against the former Soviet Union. During the Soviet war in Afghanistan, the United States and its allies supported Islamic acid-throwing parties, such as the Hizb-i-Islami faction led by war lord Gullbuddin Hekmatyar, and made them into “heroes” in the war to defeat their Cold War opponents.

It didn’t matter to the US and its European allies that misogynist Hekmatyar threw acid on university girls in Kabul in the 70s or killed many intellectuals, democrats, secularists and leftists as well as progressive revolutionaries in Afghanistan and Pakistan in the 80s. The same fundamentalist Islamic parties, which thought of themselves as independent and considered Jihad with the infidels a religious duty, fought with the eastern infidels and “communists,” while boasting of cooperation and obedience to the western infidels, Jews and Christians.

In 2001, the United States and its NATO allies overthrew the Taliban government for supporting “terrorism” and violating “human rights” and “women’s rights”, but after twenty years of war and killing and destruction of infrastructure, the imperialists handed over power to the misogynistic and anti-freedom Taliban. The United States and the so-called international community, despite the opposition of the Afghan people and ongoing women’s protests, gives the Taliban government $40 million in cash aid every week and always ignores the severe violation of human rights and women’s rights in Afghanistan.

Therefore, emphasizing the factor of Hamas simply because of its position of extreme Islam, anti-Semitism or its connection with Qatar, Iran and regional intelligence, but forgetting the class position and program of Hamas, can actually produce the result that “political Islam” is more dangerous than the main usurpers of the bread and life of the Arab and Jewish workers and masses. From another point of view, just as the Taliban in Afghanistan does not represent the interests of the workers and the poor layers of society, and is not considered an independent force, Hamas and other Islamic forces cannot be anti-capitalist and will ultimately protect private ownership of the means of production, exploitation and gender apartheid.

Hamas and Palestinian Jihad and other Islamist forces do not have any democratic and justice-oriented program for all the Palestinian people after the victory, and they do not believe in the equality of religions, the equality of men and women, civil liberties or secularism. These extremist religious forces in Palestine will, in the best case, establish a type of government similar to the Islamic Republic of the fascist mullahs in Iran or the Taliban Islamic Emirate based on Sharia law in Afghanistan.

According to the way of thinking of the two main factions in the war in Palestine, both adhere to religious and ethnic fascism and are determined not to destroy each other, but to implement a project of hatred and genocide. Netanyahu’s government is actually committing massacres in Gaza under the pretext of destroying Hamas, and Hamas and other Islamic movements are still talking about the destruction of the Jewish generation.

The fact that some people in Palestine support Hamas is not because of the excellent program and good approach of Hamas, but because of the reaction of the Palestinian people to the barbarism and naked aggression of the Zionist regime of Israel.