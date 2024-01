Le Hamas minimise énormément le nombre de morts à Gaza

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17200

Remarque importante : Il va de soit qu’il ne faut pas confondre la direction du Hamas avec ses militants et combattants de base. Bien sûr la base est totalement sincère. Seule la direction du Hamas est dénoncée ici. C’est comme pour les syndicats en France : la direction est pourrie et la base est sincère.

Extrait d’une vidéo datant du 19 décembre 2023

22 000 bombes israéliennes ont été lâchées par Israël sur Gaza au 19 décembre 2023. Or, le Hamas prétend qu’elle n’ont tué que 22 000 personnes. Comment imaginer qu’une bombe qui détruit un immeuble ne tue qu’une seule personne ? Elle en tue combien en moyenne, en réalité ? 5, 10, 20 ? Déjà, il y a quelques semaines un expert militaire évaluait le nombre de tués à 150 000.

Donc, c’est clair, le Hamas minimise énormément le nombre de tués directement par les bombardements israéliens sur Gaza. Pourquoi ?

Je remettais récemment au goût du jour par le bais du simple titre « Les Palestiniens piégés : le drame du Hamas » un article de mon ancien site datant de 2014 :

Voici son chapeau :

30 août 2014 :

Dès le début de cette nouvelle guerre d’Israël contre Gaza j’avais dénoncé que le vrai but de l’impérialisme américano-sioniste était de renforcer le Hamas. C’est fait ! et, de ce point de vue stratégique, de long terme donc, et de ce point de vue seulement, on peut dire qu’Israël a gagné la guerre. De ce point de vu seulement, car sur le plan militaire strict, il l’a semble-t-il perdue :

Voici un article de propagande du Hamas qui le prouve. Il faut évidemment le lire dans l’esprit « solve et coagula » ; car, par exemple, contrairement à ce que prétend cet article, l’Égypte a réintégré le camp de la résistance avec Sissi.

Le VRAI but du Hamas et des frères musulmans n’est pas la défense de la Palestine, c’est bien pourquoi l’impérialisme américano-sioniste a pu les commanditer. La promotion de l’islam est le SEUL but du Hamas et des Frères musulmans, c’est pourquoi ils se disent « islamistes ».

Les religions ayant toujours servi à asservir les populations, et la religion « naturelle » de cette région du monde étant l’islam, il ne faut pas s’étonner que les organisations islamistes, comme les frères musulmans, aient été commanditées par les services secrets occidentaux, et le Hamas, dont la direction appartient aux frères musulmans, par le Mossad.

Il se trouve de surcroît que considérer le conflit israélo-palestinien comme une guerre de religion — islam contre judaïsme — dessert la cause Palestinienne parce que dans une guerre de religion on met les deux adversaires dos à dos et l’on donne tord aux deux camps.

Tandis qu’en prenant cette guerre pour ce qu’elle est vraiment, c’est-à-dire une guerre de colonisation, tout le monde donne raison aux colonisés et tout le monde donne tord aux colonisateurs, même leurs propres enfants.

Par conséquent, grâce à la domination acquise par le Hamas sur la résistance palestinienne lors de cette guerre, à supposer que cette domination soit bien réelle, on peut vraiment parler d’une victoire stratégique israélienne.

Un ami internaute m’a alors répondu ceci le 26 décembre 2023 :

« La guerre de 2014 à Gaza avait aussi comme objectif d’affirmer la ligne du Hamas de Gaza, pro-iranienne et réfractaire à la ligne anti-syrienne du Hamas pro-Frères musulmans de Doha. Car cela a permis à l’aide militaire de l’Iran de contrebalancer l’aide humanitaire du Qatar à Gaza, le premier voulant renforcer la résistance palestinienne, le second voulant créer une zone franche palestinienne aux côtés d’Israël.

«C’est à partir de ce moment là que les Gazaouis ont pris le dessus sur le Hamas en exil qui s’est compromis avec sa rupture avec la Syrie de 2012 dans la foulée du printemps-hiver arabe. Et c’est pour cela qu’à la fin de ce processus le Hamas a quitté l’organisation des Frères musulmans. »

Je me demande quelles sont ses références pour dire que le Hamas n’est plus dirigé par les frères musulmans. Ce qui est sûr c’est que d’après Thierry Meyssan, une fraction du Hamas s’est séparée des frères musulmans pendant qu’une autre fraction fait toujours partie des frères musulmans. Meyssan :

« Rappelons que le Hamas est aujourd’hui divisé en deux factions. La première, sous l’autorité d’Ismaël Haniyeh, reste sur la ligne de la Confrérie. Elle ne cherche ni à libérer la Palestine de l’occupation israélienne, ni à fonder un État palestiniens, mais se consacre à l’édification d’un Califat sur tous les pays du Moyen-Orient. La seconde, sous l’autorité de Khalil Hayya, a abandonné l’idéologie de la Confrérie, et se bat pour mettre fin à l’oppression du Peuple palestinien par les Israéliens. »

J’ai effectivement vu des photos qui prouvent que des membres éminents du Hamas se sont réconciliés avec le Hezbollah et avec Bachar el-Assad. Elles sont sur mon site, mais je ne sais plus où.

Cependant, il faut remarquer que si le Hamas a effectivement quitté tout entier les Frères musulmans, comme prétend mon ami internaute, il n’a pas pour autant changé de nom et s’appelle toujours le Hamas. Ce qui signifie qu’il se laisse la possibilité de revenir aux Frères musulmans. Car, sinon, pour marquer une rupture nette, il aurait évidemment changé de nom. C’est encore pire si c’est seulement une fraction du Hamas qui ne fait plus partie des Frères musulmans car faire partie du même groupe que ceux qui sont toujours affiliés aux Frères musulmans signifie que ces derniers ne sont vraiment pas des ennemis jurés.

On remarquera aussi que le maréchal Sissi, qui dirige actuellement l’Égypte, refuse d’ouvrir le terminal de Rafah. Cela permettrait pourtant aux Palestiniens de se réfugier dans le désert du Sinaï (en Égypte), où ils seraient en sécurité.

Il se trouve que Sissi a déjà eu affaire aux Frères Musulmans du Hamas dans le Sinaï et qu’ils ont menés une guérilla contre lui. Rappelons qu’à son époque Nasser avait fini par interdire les Frères Musulmans.

On peut conclure du fait qu’il n’ouvre pas le terminal de Rafah, que le maréchal Sissi, tout de même bien informé, pense que le Hamas est toujours essentiellement dirigé par les Frères Musulmans et qu’il ne veut pas de ça chez lui.

On comprend ainsi que mon analyse de 2014 est toujours essentiellement valable, que le Hamas et Israël sont complices dans l’actuel massacre des Palestiniens, ce qui explique pourquoi l’un comme l’autre minimisent énormément le nombre de morts.

Gaza sera rasé et inhabitable comme le veut veut Israël pour voler le gaz maritime palestinien et faire passer son canal Ben Gourion, et le Hamas aura acquis une telle aura en milieu arabo-musulman qu’il aura un énorme pouvoir au nom des Frères Musulmans.

Pour les Palestiniens, le Hamas est un drame. Ils sont piégés.

Que vont donc devenir les Palestiniens ? Il semblerait que finalement Sissi va être obligé d’ouvrir le terminal de Rafah. C’est en train d’être négocié internationalement depuis déjà un bon bout de temps :

(Vidéo enregistrée sur France 2 le 11 décembre 2023 à 20h)