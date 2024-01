L’OBSCURANTISME VERT…OU L’ON DÉNONCE L’ARNAQUE DE LA CRISE CLIMATIQUE ANTHROPIQUE (dossier)

Les petits hommes verts totalitaires ne viennent pas d’une autre planète…ils proviennent des universités subventionnées, des ONG stipendiées, des partis politiques corrompus, des entreprises voraces. L’Idéologie fasciste des écologistes est au service du grand capital mondialisé. Cette idéologie réactionnaire à la fois gauchiste et droitiste veut faire payer les peuples – les prolétaires – pour le développement anarchique des sociétés soumises au mode de production capitaliste…ce que le chercheur Yves Roucaute est incapable de percevoir. L’utopie socialiste soviétique s’est effondrée en 1991 et elle ne saurait expliquer l’arnaque de l’urgence climatique patentée par le capital désespéré, empêtrée dans ses guerres génocidaires. Yves Roucaute n’identifie pas l’origine de ce qu’il appel « L’idéologie totalitaire des écologistes de service » ou « l’obscurantisme vert« , mais il a le mérite au moins de les démasquer. • L’obscurantisme vert d’Yves Roucaute https://books.google.com/books/about/L_Obscurantisme_vert_La_v%C3%A9ritable_histo.html?hl=fr&id=1NpsEAAAQBAJ

Terribles hausses des émissions carbone. Et si le réchauffement climatique n’avait pas lieu ?

Cela tombe bien, parce que l’Arabie Saoudite ne dit pas autre chose que le fait qu’ils n’auront plus de pétrole en 2030 et 2030 c’est demain.

S’il n’y a plus de pétrole à cramer, le réchauffement n’aura pas lieu et finalement la catastrophe annoncée n’aura pas lieu.

Nos efforts sont donc aussi beaux, vertueux, exemplaires qu’ils sont totalement vains et inutiles au niveau planétaire. Les Français ne sauveront pas la planète mais on se suicide parfaitement bien.

Et vu qu’on est 60 millions et les autres 7 milliards, forcément ca montera toujours quels que soit nos efforts.

Pendant que le gouvernement et le ministère amer de la transition écologique énergétique climatique du bien nous imposent DPE, voitures électriques et toutes les âneries d’usage pour sauver la planète, le reste de la planète lui s’en fiche royalement.

Si ici Greta fait la pluie et le beau temps avec tous nos écolo-anxieux mangeurs de quinoa qui ne veulent plus faire d’enfants pour sauver le climat alternant entre anorexie et dépression, le reste du monde s’éclate.

Vous remarquerez donc, que moins on consomme, plus les émissions augmentent !

Un pavé dans la mare en pleine COP28, alors que les délégués de près de 200 pays sont réunis pour tenter de trouver un accord pour limiter le réchauffement climatique – essentiellement lié aux émissions fossiles. « Celles-ci dépassent de 1,4 % leur niveau de 2019, pré-Covid », s’alarme Philippe Ciais, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (du CEA et du CNRS), et coauteur de l’étude. »

La hausse des émissions mondiales de CO2 est repartie de plus belle. Le Global Carbon Project, un réseau international de recherche sur le carbone, va présenter ce mardi à Dubaï son bilan des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles (qui représentent 90 % des émissions mondiales). Regroupant 95 organisations de 17 pays (dont le CEA et le CNRS en France), il établit pour la première fois une estimation sur l’année en cours : la hausse devrait s’élever à 1,1 % cette année, à 36,8 gigatonnes. Un rythme supérieur à celui observé l’an dernier (+0,9 %).

COP28, la blague climatique. La Chine publie une vidéo de ses manœuvres militaires !

l’arnaque des COP et de l’écologie actuelle est un outil de manipulation et de taxation, une manière de réduire les droits et les libertés bien plus que de réduire la pollution pourtant si réelle et contre laquelle nous aurions tant à faire et de manière relativement « facile » de surcroit.

Pendant que les « grands » de ce monde se réunissent pour la COP28 pour nous dire comment nous devons des efforts sur le tri de nos poubelles et de nos « biodéchets », avec, ne rigolez pas des « maîtres composteurs » payés par les sociétés de HLM avec les loyers des gueux, les mêmes grands de ce monde, partout sur la planète font mumuse sur le dos des populations avec les plus gros calibres dont ils disposent.

Ils bombardent en Ukraine.

Ils bombardent à Gaza.

Ils bombardent partout dans le monde…(160 conflits frontaliers dans le monde avec 200 États « nationalistes »…voilà leur monde capitaliste.

Et quand ils ne savent pas qui bombarder, ils s’entraînent à bombarder pour de faux. « En semblant » dirait mon gosse.

C’est le cas de la Chine, qui atomise, vitrifie, réduit en cendre un ennemi imaginaire que tout le monde, bien évidemment, imagine être Taïwan.

Cela fait un poil de fumée, un tantinet de CO2, une once de pollution, et un immense foutage de gueule climatique.

Alors, j’irais prendre des cours chez le Maître composteur de mes augustes biodéchets, le jour où tous les fous furieux qui dirigent ce monde interdiront la publicité, le markéting, la mondialisation, les avocats du Pérou et la guerre.

Pour le moment, ils se fichent de moi, et moi… d’eux.

Le bilan carbone de la guerre, on en parle ?

le cru de la COP28 de cette année promet d’être franchement charpenté : après des années d’atermoiements, de pleurnicheries sur l’avenir de la planète et sur l’indispensable nécessité de planter des moulins à vent et des miroirs magiques un peu partout, voilà qu’une majorité de dirigeants mondiaux, confrontés aux rendements anecdotiques de ces technologies, se retrouvent à présent à pousser l’énergie nucléaire : c’est ainsi qu’une une vingtaine de pays ont appelé à tripler les capacités de l’énergie nucléaire dans le monde d’ici 2050, par rapport à 2020.



cette COP28 est aussi l’occasion pour le même Macron d’en réclamer un concernant le charbon : que voulez-vous, c’est cracra, cette source d’énergie, et il faudrait vraiment songer à ne plus l’utiliser.

Certes, mais à qui donc s’adresse le président français ? Certainement pas aux Français qui n’utilisent quasiment pas le charbon, mais plutôt aux Chinois, de loin les plus gros consommateurs de charbon dans le monde : selon le BP Statistical Review of World Energy, ils comptent pour 51,7% de la consommation mondiale de charbon en 2019, suivis par l’Inde (11,8%) et les États-Unis (7,2%).

Macron semble un peu oublier que la Chine consomme tout ce charbon pour ses besoins énergétiques gigantesques et notamment lorsqu’elle fait tourner ses usines qui fabriquent les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries et les véhicules électriques que le même freluquet pousse à utiliser partout chez nous et en Europe. L’incohérence d’ensemble (appelée État stratège, n’est-ce pas) étant devenu une marque de fabrique macronienne, elle n’étonnera que les plus endoctrinés.