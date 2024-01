Politique révolutionnaire et guerre au Moyen-Orient – ​​Critiques impitoyables

Anglais (Left.dis)

[Note de Crítica Desapieda] : Nous publions la première analyse de Crítica Desapieda publiée sur ce portail. L’accent a été mis sur le conflit actuel entre Israël et la Palestine, intensifié après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Nous espérons revenir l’année prochaine avec des analyses d’autres événements.

Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué avec diverses idées et suggestions qui ont été intégrées tout au long de l’élaboration de ce texte. Le résultat final relève cependant de la seule responsabilité de Crítica Desapieda.

Remarque : Une version PDF – en portugais – de cet article est accessible ici .

Dans les relations internationales, la bourgeoisie représente la politique de guerre et de conquête et, dans la phase actuelle, le système des droits de douane et de la guerre économique, tandis que le prolétariat représente la politique de paix universelle.

Rosa Luxemburg, La question nationale et l’autonomie (1909). (Voir aussi : QUESTION NATIONALE ET RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE SOUS L’IMPÉRIALISME (Livre gratuit) – les 7 du quebec. NDÉ).

« La question juive » est insoluble dans la barbarie capitaliste actuelle. Cela n’a aucun sens de fermer les yeux sur la réalité : aussi difficile soit-il (…) d’empêcher des atrocités particulières contre la population juive, la Palestine n’a pas de solution. Le capitalisme signifie la prolongation de cette situation barbare. La tâche des travailleurs juifs est la tâche de tous les travailleurs : mettre fin au système international d’exploitation capitaliste.

Paul Mattick et Walter Auerbach, Une approche « marxiste » de la question juive (1938).

Un an et demi après le début de la guerre inter-impérialiste entre la Russie et l’Ukraine, nous assistons à un nouveau (ancien) conflit entre l’État d’Israël et les organisations paramilitaires islamistes qui contrôlent la bande de Gaza en territoire palestinien. Dans une société basée sur l’accumulation du capital, au détriment des besoins humains, la guerre est utilisée par la bourgeoisie pour combattre l’instabilité que connaît le cycle d’accumulation actuel, en s’appuyant principalement sur le capital de guerre (« industrie d’armement ») [ 1 ] [2] pour reprendre l’augmentation du profit. Nous ne sommes donc pas surpris que, dans un court laps de temps, une nouvelle guerre éclate entre États capitalistes, préfigurant l’escalade vers sa généralisation mondiale, qui progresse à un rythme rapide.

Dans un écrit de mars 2022 publié sur ce portail [3] , l’auteur, Maurício Cunha, a averti que l’événement en Ukraine était un conflit inter-impérialiste et que renforcer n’importe quel côté de la guerre signifiait contribuer à une politique collaborationniste, donc contre-révolutionnaire. . Et, dans le cas du conflit israélo-palestinien, qu’y a-t-il de nouveau ? Serait-ce le moment pour des secteurs de la société civile qui se prétendent révolutionnaires d’abandonner la perspective du prolétariat et le projet historique d’émancipation humaine, les échangeant contre la défense du « peuple palestinien » et de son illusoire autodétermination nationale ? ? Pour répondre à ces questions, nous commencerons par clarifier le sens de cette problématique récente.

Les politiques néolibérales, les nouvelles relations de travail et l’intensification de l’exploitation internationale, éléments qui caractérisent le régime (contemporain) d’accumulation intégrale [4] , ont permis une augmentation du processus d’exploitation et une certaine marge de stabilité dans plusieurs pays pendant la période de constitution. et la formation de ce régime (des années 1980 au début des années 2000). À partir de 2008, le rythme de l’accumulation capitaliste a commencé à montrer des signes de ralentissement, entraînant une instabilité politique et économique [5] dans plusieurs pays et des difficultés [6] à reprendre cette accumulation. Entre 2020 et 2022, le déclin de l’accumulation de capital a été accentué par la situation mondiale de la pandémie de coronavirus et le déclenchement de la guerre en Ukraine, intensifiant le processus de paupérisation mondiale. Dans les régions qui englobent l’État d’Israël et la société palestinienne (bande de Gaza et Cisjordanie), la situation n’était pas différente. Les classes populaires [7] (les prolétaires, les prestataires de services, l’immense armée de chômeurs, etc.) qui survivent dans ces zones commencent à subir plus intensément les effets de l’augmentation du « coût de la vie » (énergie, nourriture, etc.) , la hausse du chômage, la hausse de l’inflation et d’autres processus aggravés par la difficulté de plus en plus grande de la reproduction élargie du capital dans le monde.

Dans le cas des zones bombardées par Israël, la bande de Gaza est en conflit constant et la situation y est véritablement dramatique pour les travailleurs en raison du blocus économique et commercial (aérien, maritime et terrestre) imposé par les gouvernements d’Israël et d’Égypte depuis 2006, année au cours de laquelle le Hamas a remporté les élections et pris le contrôle du territoire [8] . Dans cette région, les travailleurs sont classés comme des « citoyens de seconde zone » : la classe ouvrière d’origine palestinienne est non seulement dominée par la bourgeoisie israélienne et ses alliés, mais est également discriminée (ethniquement et nationalement) et exclue de plusieurs autres droits soi-disant garanti par les régimes démocratiques-bourgeois. Il existe une dimension historique et profonde de la lutte des classes qui dure depuis des décennies dans cette région [9] .

L’État sioniste d’Israël remplit la fonction – comme tout autre État capitaliste – de garantir la reproduction des rapports de production capitalistes, en intervenant dans le processus de valorisation et dans les relations internationales d’exploitation. Dans le cas de cet État sioniste, la dynamique repose sur un régime politique démocratique bourgeois qui se métamorphose constamment en fonction des besoins du capital national et transnational. En temps de guerre, l’État israélien multiplie la répression et prend un visage « autoritaire » avec un discours de lutte contre « l’ennemi extérieur » (Fatah, Hamas, etc.) alors qu’en réalité, ceux qui en subissent les principales conséquences sont les classes populaires. Palestiniens et Israéliens.

Une politique menée par l’État d’Israël est le confinement dans la bande de Gaza [10] de millions d’Arabes palestiniens dans le cadre d’un long processus historique d’occupation, les laissant sous surveillance constante et sous contrôle lorsqu’ils entrent et sortent de la bande de Gaza. les frontières. . À ce confinement s’ajoute le soutien international qu’Israël reçoit des États-Unis pour occuper militairement les territoires palestiniens de Cisjordanie, près du Jourdain, et d’autres régions. Dans cet enchevêtrement d’intérêts et de conflits, le Hamas se présente comme une force politique réactionnaire qui gouverne la région de Gaza [11] , tandis que les zones de Cisjordanie sont contrôlées par les forces d’occupation et l’Autorité palestinienne, dirigée par le Fatah, une organisation politique et militaire fondée. en 1959.

L’auteur de l’attentat du 7 octobre était le Hamas, cette organisation islamique réactionnaire, également responsable de la répression des classes populaires et du contrôle de la bande de Gaza, empêchant l’émergence de toute opposition politique et la radicalisation des secteurs mécontents. Le principal allié militaire du Hamas est le Hezbollah [12] et son soutien financier provient de plusieurs pays, comme le Qatar. Ces dernières années, le gouvernement sioniste israélien a commencé à traverser une crise politique, menaçant la position du Premier ministre Benjamin Netanyahu, accusé de corruption et d’autres crimes. Cette crise politique a généré des pressions et des divisions internes au sein du bloc au pouvoir, intensifiant les protestations de plusieurs secteurs progressistes qui ont eu lieu ces derniers mois. Dans ce scénario d’un gouvernement affaibli, les forces de sécurité israéliennes ont été (soi-disant) surprises par l’offensive militaire du Hamas, qui planifiait déjà cette attaque depuis au moins un an, ce qui impute la responsabilité de l’attaque au gouvernement lui-même et laisse il est soupçonné.

Derrière la guerre entre Israël et le Hamas apparaît une guerre plus vaste au Moyen-Orient, une région historiquement productrice d’énergie (gaz, pétrole) et dotée de routes maritimes stratégiques. Les gouvernements d’Israël et d’Arabie saoudite ont entamé des négociations ces dernières années pour parvenir à un accord diplomatique, sous la médiation des États-Unis, qui impliquerait la construction et la modernisation de ports maritimes et de chemins de fer afin d’accélérer la circulation des marchandises entre l’Inde, l’Arabie saoudite, Jordanie, Israël et Europe. L’accord intégrerait principalement les États d’Israël et de l’Arabie Saoudite, les rapprochant militairement, ce qui constituerait une menace pour l’Iran et d’autres nations capitalistes (Liban, Syrie, etc.), vieux ennemis des États-Unis. Ainsi, les négociations entre Israéliens, Américains et Saoudiens ont été presque conclues ces dernières semaines et, après l’attaque du Hamas, l’accord a été annulé et reporté sine die, l’Arabie saoudite se retirant pour ne pas risquer son autorité et son influence dans le monde arabe.

Ainsi, une tendance actuelle est l’intensification des hostilités entre Israël et le Hamas envers d’autres pays voisins, comme le Liban et la Syrie, impliquant des pays comme l’Iran et les États-Unis. Les conséquences dans cette affaire sont dramatiques pour les travailleurs palestiniens, car leurs vies (dans la région de Gaza et en Cisjordanie) leur sont retirées et sont en train de se détériorer. En ce qui concerne les travailleurs israéliens, les conditions de vie se détériorent également avec l’augmentation de l’exploitation, de la surveillance et de la répression, et dans une situation de guerre – qui peut durer des mois ou des années -, des milliers de réservistes sont appelés pour occuper les fronts de bataille, générant mécontentement et protestations contre le gouvernement israélien.

A long terme, une escalade militaire ne peut être exclue avec un conflit direct entre Israël et l’Iran, et la participation des États-Unis, qui pourrait impliquer à l’avenir la Russie et la Chine, mettant en conflit les deux grands blocs impérialistes [13]. qui sont en train de se former et de transformer le conflit de guerre en un problème aux conséquences mondiales. L’aggravation des problèmes économiques, environnementaux, etc. et le renforcement des discours nationalistes, irrationnels et guerriers sont des éléments qui ont déjà affaibli les secteurs d’opposition [14] et le développement de la lutte prolétarienne [15] . Ce sont des possibilités qui démontrent que la guerre inter-impérialiste sert uniquement et exclusivement les intérêts de la bourgeoisie, augmentant le capital de guerre et d’autres secteurs du capital national, renouvelant la domination et redistribuant le pouvoir entre les États nationaux à travers la planète. En fin de compte, ceux qui paient les coûts de cette guerre sont le prolétariat, la classe exploitée sur les lieux de travail qui produit toutes sortes d’armes utilisées sur les champs de bataille pour exterminer leurs camarades – les autres travailleurs.

Les guerres présentent ainsi le visage le plus agressif, le plus nu et le plus oppressif du capitalisme contemporain. Sur les fronts de bataille, les travailleurs de diverses nationalités et ethnies sont écartés, tandis que la bourgeoisie (et son principal allié, la bureaucratie) se réjouit de l’augmentation de son pouvoir et de ses réalisations. La guerre inter-impérialiste, dans sa forme actuelle, intensifie la concurrence entre les États nationaux et cherche à établir une nouvelle division du monde avec des pays qui souhaitent étendre leur domination sur le marché mondial et leur puissance militaire (la Chine, par exemple) ; qui ne veulent pas perdre leur position dominante (les Etats-Unis) ; et qui aspirent à une redistribution du pouvoir (la Russie par exemple). C’est pourquoi nous réaffirmons qu’il n’y a rien de nouveau dans le conflit au Moyen-Orient, si ce n’est le vieux dilemme auquel l’humanité est confrontée depuis le siècle dernier : autogestion sociale ou barbarie !

Compte tenu de ce qui a été discuté jusqu’à présent, comment pouvons-nous évaluer l’importance des questions soulevées par des secteurs de la société civile au Brésil par rapport à la guerre capitaliste au Moyen-Orient ? Nous commencerons la discussion par de brèves notes sur les positions du bloc progressiste (ou réformiste).

Dans le domaine réformiste, il apparaît que le PT (« Parti des travailleurs »), principal parti néo-populiste néolibéral du Brésil, s’est renforcé sous le gouvernement Bolsonaro et a réussi – lors des élections de 2022 – à garantir son retour dans le bloc dominant. , en particulier dans l’aile gouvernementale. Les secteurs réformistes qui s’opposaient à l’épouvantail fasciste incarné par le gouvernement Bolsonaro se sont une fois de plus accommodés du gouvernement luliste et le conservatisme de leurs positions est devenu clair. Dans toutes ces expressions politiques liées aux classes bourgeoises et à leurs auxiliaires (bureaucratie et intelligentsia), ce qui règne, c’est l’hypocrisie : les attaques d’Israël contre le « peuple palestinien » sont condamnées et les discours et le rôle diplomatique de Lula au conseil de l’ONU (soi-disant Nations Unies) ), en même temps que la « guerre » contre la classe ouvrière est ici commodément oubliée. De cette manière, le lien de l’ONU avec les intérêts des puissances impérialistes est effacé et le soutien sans restriction à la coalition « de centre-gauche » du PT est caché, ce qui, concomitamment à la participation du Brésil au Conseil de « Sécurité » (salle de guerre) de l’ONU, , le gouvernement Lula poursuit ses opérations militaires en Haïti et approuve en interne des politiques qui renforcent le caractère répressif de l’État néolibéral brésilien avec la privatisation des prisons, le maintien d’une politique fiscale qui restreint les politiques sociales (éducation, santé, etc.) et d’autres mesures qui correspondent aux intérêts de la classe capitaliste (nationale et internationale), qui ne pourraient pas être différents.

De cette manière, l’aile modérée du bloc réformiste démontre que sa position à l’égard de l’État d’Israël et du « peuple palestinien » n’est rien d’autre qu’un discours qui simule une préoccupation humanitaire illusoire pour, en fait, dissimuler ses intérêts et ses liens avec avec le maintien de la société capitaliste et du gouvernement néolibéral de Lula, au détriment d’un réel souci d’émancipation des travailleurs (Brésiliens, Palestiniens, Israéliens, etc.). De l’autre côté du bloc progressiste, il y a l’aile extrémiste, représentée par des groupes liés au léninisme, au trotskisme, au maoïsme, entre autres, qui vont de la défense du Hamas au soutien du « peuple palestinien » et de son État-nation. qui devrait être efficacement protégé et reconnu par tous les pays des Nations Unies. Ce soutien était prévisible. Ce qui est controversé ici, c’est que cette dernière position est devenue présente parmi ceux qui seraient apparemment révolutionnaires, c’est-à-dire appartenant au bloc révolutionnaire (anarchistes de différents courants, autonomistes et leurs subdivisions, etc.).

En ce qui concerne l’intervention politique d’organisations et de militants qui se considèrent comme révolutionnaires, le premier thème qui attire l’attention dans cette intervention est la demande de solidarité avec le « peuple palestinien ». Derrière la terminologie « peuple », un concept faux qui crée plus d’obstacles qu’il n’éclaire la réalité, se cache l’opposition et la lutte entre les classes sociales. Les idées de « peuple », de « nation » et autres notions similaires représentent une forme d’abstraction qui cache la base réelle sur laquelle reposent les classes sociales : des activités fixes dans la division sociale du travail dans la société capitaliste, qui génèrent des modes de vie communs. , intérêts similaires et communs, opposition et lutte contre les autres classes. Les intérêts, le mode de vie et la lutte de la classe ouvrière palestinienne sont différents des intérêts, du mode de vie et de la lutte entrepris par la bourgeoisie palestinienne. Pour illustrer cette discussion, nous examinerons des exemples de problèmes réels présents dans la population palestinienne résidant dans la bande de Gaza.

Les Gazaouis au chômage n’ont pas de cachette ( bunker ) pour se protéger des attaques israéliennes. Les individus aux emplois précaires, vivant à la limite entre chômage et emploi temporaire, vivent dans de petits espaces où vit leur famille et, en cas d’attaques militaires, presque tous meurent ou sont blessés. Cette situation vécue par certains individus issus des classes inférieures est différente de celle vécue par d’autres individus issus des classes supérieures d’origine palestinienne. Plusieurs dirigeants (bureaucrates) du Hamas peuvent se protéger de la guerre et pour ce faire accéder en toute sécurité à des bunkers souterrains profonds , reliés à un réseau de tunnels en Égypte qui permettent de se réfugier en cas d’augmentation des conflits avec Israël.

En outre, la majorité des habitants de Gaza vivent dans des régions à forte agglomération urbaine et une grande proportion de jeunes n’ont pas d’emploi. À son tour, le Hamas regroupe des dirigeants occupant des postes bureaucratiques et plusieurs employés qui bénéficient d’une plus grande marge de sécurité par rapport aux soi-disant « civils ». Ce sont ces « civils », les travailleurs palestiniens, qui se trouvent dans la situation la plus vulnérable et ce sont eux qui développent des actions de résistance, de soutien mutuel, protégeant leurs familles et ce qui peut rester après les bombardements des forces israéliennes.

Ainsi, parmi le « peuple » palestinien, il existe des différences en termes de mode de vie, de sécurité et de conditions financières, etc., ce qui produit l’existence de divisions et de subdivisions au sein du « peuple palestinien » et, en général, génère un antagonisme d’intérêts entre les classes supérieures (illustrées par la condition des dirigeants du Hamas appartenant à la bureaucratie) et les classes inférieures (illustrées par la condition des chômeurs ou des sous-employés appartenant au lumpenprolétariat). Il n’y a donc aucune raison de se faire d’illusions quant à savoir qui souffre le plus de la guerre [16] : les travailleurs palestiniens.

Sous un autre angle, supposons qu’il y ait une intention honnête de la part de certains dans cette revendication et que le « peuple » fasse référence à la classe ouvrière palestinienne, et non aux classes supérieures (bourgeoisie, bureaucrates, etc.). Ce qui découle de cette position (la défense du slogan abstrait « peuple palestinien ») est un autre drapeau tout aussi illusoire : l’exigence d’une « Palestine libre ». A côté de cette idée de « liberté » palestinienne, il existe un autre slogan avec la phrase suivante : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ».

Dans ce dernier cas, le slogan « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » pourrait être interprété comme la fin de l’État d’Israël et « l’expulsion des Juifs vers la mer ». Une autre interprétation est développée par le groupe Alerta Comunista, dans le texte « Sur le conflit israélo-palestinien sans fin » [17] , qui situe la contextualisation historique suivante. L’expression « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » signifie que le fleuve est le Jourdain et la mer la Méditerranée. L’utilisation de ce mot à la mode a commencé avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et sa branche principale, le Fatah. Plus tard, le slogan a été adopté par le Hamas. Ce n’est un secret pour personne que le but de ces organisations est la reconnaissance par tous les États capitalistes, membres de l’ONU, de l’État de Palestine en tant que membre, et non seulement en tant qu’observateur sans droit de vote, ce qui constituerait un autre statut pour l’ONU. la bourgeoisie (et ses alliés) palestiniens dans la division du marché mondial. La « Palestine libre » aurait un autre statut et continuerait à s’appuyer sur un État capitaliste avec ses institutions, ses divisions entre classes, son exploitation de la plus-value et l’ensemble des relations garanties par cet appareil privé du capital.

Nous pourrions supposer, encore une fois, qu’il existe un noyau de sincérité chez certains militants apparemment révolutionnaires et que la présence de la revendication d’une « Palestine libre » serait une proposition politique temporaire, modifiant le rapport de forces (la lutte des classes) dans la région. ce qui provoquerait une diminution des problèmes des travailleurs palestiniens. De cette façon, la défense de cette proposition viserait à garantir davantage de « droits civiques » aux Palestiniens dans leurs territoires, ce qui est configuré comme une manière « démocratique » de garantir leur survie à long terme, après tout, la démocratie (bourgeoise) est une forme de domination plus douce que la dictature (bourgeoise).

Le problème est que l’imposition d’une forme d’État et d’un régime politique qui garantiront la domination bourgeoise n’est pas un « choix » du prolétariat. La décision est prise par la bourgeoisie (nationale et transnationale) et ses classes alliées (comme la bureaucratie). Les soi-disant « révolutionnaires » qui soutiennent le nationalisme palestinien ne peuvent pas raisonnablement suggérer qu’ils défendent la « démocratie », car il s’agit en fait d’un cas où le prolétariat palestinien soutient les fractions « démocratiques » de la classe capitaliste, et les fruits de « démocratie » serait une vaine promesse d’une situation supposée après la victoire de ce secteur « démocratique » de la bourgeoisie. D’un autre côté, les fruits de la démocratie bourgeoise israélienne (et américaine) leur tombent sur la tête sous forme de bombes et de balles. Ce dilemme « démocratique » est donc déconnecté de l’analyse de la lutte des classes et de ses antagonismes, et dans une perspective générale, de la critique des conditions sociales qui génèrent l’exploitation, la domination et l’existence d’États-nations. La position internationaliste se noie alors dans des dilemmes nationaux.

C’est dans ce domaine du problème national qu’il faudra s’attaquer. Dans des contextes de guerre inter-impérialiste et de conflits entre États capitalistes, la classe capitaliste propage le nationalisme comme une arme de combat contre le prolétariat, justifiant idéologiquement ses conflits territoriaux liés à la nécessité d’étendre le mode de production capitaliste et de partager le monde . ] . Le discours national sert d’idéologie qui légitime [19] diverses illusions : l’idée de « nation », de « patrie », d’« identité nationale ». La propagation de l’idéologie nationale cherche ainsi à intégrer les classes inférieures dans une fausse unité, atténuant ainsi la lutte des classes. Nous assistons donc au remplacement du véritable objectif (le profit) de la bourgeoisie par de faux discours autour du « bien commun ».

La stratégie de la bourgeoisie consistant à revendiquer le nationalisme dans des contextes de guerre sert ainsi à camoufler ses véritables intérêts et à jeter les travailleurs sur les champs de bataille et dans les régions bombardées, les séparant dans une lutte qui sert des intérêts contraires aux leurs. Dans le cas de la « nation palestinienne » et de sa possible libération, ce qui existe réellement, c’est la population d’origine palestinienne qui habite les territoires de Cisjordanie, la bande de Gaza, les camps de réfugiés et tous ceux qui ont émigré. Dans une hypothétique reconfiguration de l’État palestinien, réunissant l’ensemble de cette population, le résultat de la guerre inter-impérialiste pourrait conduire à la concrétisation de cette tendance. Toutefois, l’autodétermination nationale est impossible.

La raison en est que la Palestine compte des classes sociales et des fractions de classes avec des intérêts distincts qui ne peuvent être résolus par aucune proposition dans le cadre des paramètres de la société capitaliste. La bourgeoisie palestinienne, bien que fragile en ce moment, n’hésitera pas – dans son propre État ou territoire – à former de futures alliances avec d’autres États capitalistes pour améliorer sa position, garantissant l’expansion de la domination sur la classe ouvrière palestinienne et la laissant dans une situation encore meilleure. conditions misérables. Au niveau international des conflits entre les différentes bourgeoisies, une population (ou une société avec ses classes sociales et autres éléments) dépendra toujours de la décision des puissances impérialistes et des conflits régionaux entre les classes bourgeoises. Tout comme il était impossible d’atteindre l’autonomie et la libération supposées de la classe ouvrière sur le territoire cubain et vietnamien au milieu du XXe siècle, l’émancipation des travailleurs palestiniens, kurdes, syriens, etc. était impossible. cela dépendra de la révolution prolétarienne dans plusieurs pays (en particulier les puissances impérialistes) pour devenir une réalité.

En ce sens, les expressions politiques présentes dans ces secteurs « révolutionnaires » liées aux revendications nationalistes et étatistes représentent un obstacle à la lutte prolétarienne, ce qui les place dans une perspective contre-révolutionnaire similaire au bloc réformiste. De telles mystifications doivent être sérieusement discutées, affrontées et surmontées afin qu’une intervention politique favorise efficacement la lutte pour une société radicalement différente. En ce sens, nous développerons un thème final qui vise à offrir de brèves notes sur les tendances qui pourraient émerger de cette guerre.

Derniers mots

La situation dans le territoire palestinien est en ruine. La plupart des classes populaires qui survivent dans la bande de Gaza reçoivent des miettes envoyées par Israël et d’autres pays et organisations internationales, ce qu’on appelle « l’aide humanitaire ». Les conflits entre factions rivales placent la région dans un état constant de guerre civile ouverte et les conséquences visibles sont les souffrances quotidiennes de ces classes, attaquées par les bombardements et la violence systématique menée par toutes les parties dans la guerre inter-impérialiste.

Dans ces conditions, la lutte du prolétariat, classe capable de détruire les rapports de production capitalistes, apparaît comme un objectif lointain. Ce qui apparaît immédiatement, c’est la nécessité de survivre dans les décombres de ces ruines, qui peut dépendre de la « bonne volonté » des puissances impérialistes. Face à des questions urgentes, observe Gilles Dauvé [20] , les révolutionnaires n’ont pas la capacité de faire plus que les travailleurs eux-mêmes dans les situations et les pays dans lesquels ils se trouvent. Cela ne signifie pas que nous devons nous abstenir et ne pas évaluer les actions et les justifications de ceux qui soutiennent la guerre, d’un côté ou de l’autre, ou qui protestent pour la fin de la guerre, exprimant leur solidarité et leur soutien conformément à la stratégie politique respective. .

Lorsque la situation est sombre, le désir d’agir devient plus pressant et les gens sont tentés de prendre parti sur la question pour montrer une forme d’engagement politique. La pression pour prendre position peut donc être une manière d’abandonner complètement certains principes qui semblent déraisonnables, et dans un certain sens, irréalisables, du moins dans la situation actuelle. Pour ce numéro, nous souhaitons reprendre une discussion qui implique des dilemmes qui vont de la stratégie politique aux principes que diverses organisations et militants révolutionnaires ont revendiqués dans d’autres guerres entre États capitalistes, que ce soit en 1914 ou en 1940. Cette discussion s’impose à nous encore aujourd’hui. , restant valable dans l’analyse de la lutte des classes.

Sur le plan stratégique, ce qui apparaît immédiatement est le lien avec le problème spécifique et momentané dans lequel les travailleurs d’origine palestinienne ont été entraînés et où il n’y a pas beaucoup de place pour faire un choix. Nous ne nous faisons aucune illusion sur l’état de guerre civile et les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs palestiniens et, de l’autre côté de la tranchée, dans une moindre mesure, les travailleurs israéliens. Dans le cas du côté palestinien, la fin ou le cessez-le-feu pourrait conduire à l’expansion des « droits civiques » des Arabes palestiniens, remettant en question un changement dans la corrélation des forces politiques nationales, qui continuerait cependant à dépendre de la guerre inter-impérialiste entre les grandes puissances impérialistes et les conflits régionaux. Face à cette alternative qui ressemble à l’idée du « moindre mal », le remplacement du Hamas réactionnaire par d’autres forces plus « démocratiques » et la trêve avec l’État d’Israël, ce qui s’impose le plus probablement, c’est la consolidation de ce système bureaucratique. organisation, soutenue par plusieurs travailleurs palestiniens.

Dans ce soutien partiel, nous avons un voile illusoire qui crée des obstacles aux actions de résistance. Le Hamas, l’ennemi des travailleurs palestiniens, assure l’hégémonie bourgeoise par la diffusion d’idéologies, de valeurs et de doctrines religieuses conservatrices (sunnites) nationalistes, en les articulant avec le projet de « libération » (domination) de la Palestine et en renforçant une nation fondée sur des principes. de la charia, élargissant ainsi son contrôle politique territorial. Ces obstacles pourraient conduire au renforcement du patriotisme, dernier refuge de la bourgeoisie, et, par conséquent, les deux alternatives évoquées (émergence d’autres forces « démocratiques » ou expansion du contrôle du Hamas sur le territoire palestinien) garantiraient – ​​à un plus ou moins grand mesure – les fondements de cette société (propriété privée, exploitation de la plus-value, racisme, violence, etc.).

D’un autre côté, les travailleurs israéliens ont déjà manifesté leur mécontentement à l’égard du gouvernement de Netanyahu et, dans plusieurs cas, du traitement réservé aux travailleurs palestiniens lors de plusieurs manifestations. Mais, à l’heure actuelle, la perspective bourgeoise en faveur de l’approfondissement des « libertés démocratiques » et de la fin des attaques militaires d’Israël sont les programmes qui hégémonisent les manifestations en cours. Une chute du gouvernement actuel et son remplacement par un autre, « plus démocratique », ne modifierait pas radicalement les relations entretenues par Israël avec les États-Unis. L’intérêt pour la reprise et le développement du bloc capitaliste régional demeure, comme en témoigne la tentative de renforcer l’alliance Israël-États-Unis-Arabie Saoudite au Moyen-Orient et, en retour, les conditions de domination des travailleurs palestiniens et israéliens par le national et vos alliés ne changeraient pas du tout dans ce scénario.

À première vue, la défense des intérêts immédiats du prolétariat des deux côtés conduit donc à une impasse. Si dans un premier temps, les travailleurs palestiniens et une partie des Israéliens manifestent leur indignation face aux attaques de l’État sioniste et organisent des manifestations spontanées, dans les régions voisines le contexte est également marqué par le mécontentement, combiné au nombre croissant de protestations dans de nombreux pays contre cela. guerre. . La pression pour mettre fin à la guerre existe, tout comme la solidarité avec le « peuple palestinien ». Cependant, restreindre la solidarité et la stratégie politique à des actions défensives crée une opposition à ce que l’on peut appeler les intérêts historiques du prolétariat.

Ainsi, la solidarité avec la résistance des travailleurs palestiniens et la reconnaissance de leurs problèmes particuliers sont des questions à traiter, qui ne peuvent toutefois être séparées du sens que peut prendre la lutte des classes et qui s’est développée dans un sens global. La guerre inter-impérialiste étend le conflit à d’autres régions et peut avoir des conséquences dévastatrices pour la classe ouvrière du monde entier. C’est pourquoi, plus que jamais, la position internationaliste énoncée par Marx en 1848, dans son Manifeste du Parti communiste , reste d’actualité. Selon Marx, les révolutionnaires doivent faire prévaloir les intérêts communs, indépendamment de la nationalité, et représenter les intérêts du prolétariat dans son ensemble à ses différentes étapes de développement dans la lutte contre la bourgeoisie. Actuellement, le conflit prend la forme d’une guerre entre plusieurs États capitalistes, qui pourrait, dans un avenir proche, se transformer en une nouvelle guerre mondiale.

Ainsi, la solidarité ne peut être efficace qu’avec le développement de la lutte du prolétariat contre sa classe dirigeante et son union en tant que classe révolutionnaire, un principe que beaucoup appellent le défaitisme révolutionnaire . Ce principe devient encore plus présent dans les situations de guerre dans lesquelles les travailleurs sont impliqués directement (Palestiniens et Israéliens) et indirectement (puissances impérialistes comme les États-Unis). Des actions telles que le sabotage dans la production d’armes, la désertion sur les champs de bataille et la solidarité entre soldats des deux côtés sont configurées comme des moyens d’affronter les classes capitalistes impliquées dans la guerre inter-impérialiste, ouvrant la possibilité d’une radicalisation des luttes dans d’autres pays. C’est vers la radicalisation de la lutte des classes, la constitution du nouveau ou du non-encore existant [21] , que nous défendons la lutte contre toutes les formes de nationalisme, d’État national, de guerre et autres problèmes qui dérivent du régime de production capitaliste.

Le prolétariat (israélien et palestinien) n’a peut-être pas présenté ses intérêts historiques et ne s’est pas positionné comme une classe autodéterminée ces dernières années. Attendre ainsi la lutte contre votre bourgeoisie est un exercice très éloigné des conditions historiques et sociales qui se présentent réellement. Mais lorsque vous le ferez, tout le soutien sera nécessaire. Même si cette lutte révolutionnaire en Palestine-Israël ne s’avère pas être une tendance réalisable, nous ne pouvons ignorer le vaste mouvement clandestin qui porte en lui le potentiel d’une révolution prolétarienne. Ces dernières années, des avancées ont été enregistrées dans les luttes prolétariennes dans d’autres pays (Turquie, Iran, Chine, etc.), ce qui démontre que la classe ouvrière n’a pas été balayée de l’histoire et que sa lutte est quotidienne.

Les luttes ouvrières dans le processus de production, dans leur caractère défensif et quotidien, démontrent dans la pratique le refus des relations capitalistes, mais elles manquent encore de conscience et de projet révolutionnaires. Il y a des moments où la spontanéité, le refus pratique, se déploient en luttes autonomes, articulant des actions collectives qui acquièrent un plus grand niveau de radicalité et de conscience, même si ces luttes manifestent encore plusieurs limites et difficultés.

Enfin, les luttes autonomes peuvent atteindre le stade révolutionnaire, moment où la lutte est hégémonisée par le mouvement ouvrier et où le rejet du capital s’accompagne de l’affirmation d’une autre société radicalement différente, l’autogestion sociale. Il y a une union entre la pratique et la conscience, des conseils révolutionnaires sont créés et répandus dans toute la société et la contre-révolution bourgeoise est combattue pour garantir la victoire de la révolution. Ce sont ces luttes autogérées, dont le noyau pousse les classes sociales inférieures et les secteurs mécontents de la société, qui pourraient mettre fin aux guerres et, en fin de compte, à la société capitaliste.

En vue de la lutte autogestionnaire, les militants et les organisations qui se prétendent révolutionnaires [22] doivent soutenir et renforcer les conditions de réalisation de l’autogestion sociale, en combattant les faux représentants du prolétariat (partis, syndicats [23] , etc.) et ne pas le laisser tomber entre les mains de la bourgeoisie. La stratégie révolutionnaire présuppose l’analyse de problèmes spécifiques, sans abandonner l’objectif final de l’émancipation humaine. Cette unité stratégique indique une politique révolutionnaire pratique et consciente, qui n’est pas liée aux problèmes immédiats (la situation particulière des travailleurs palestiniens, israéliens, arabes, juifs), et qui n’abandonne pas non plus l’objectif final (l’émancipation de tous les travailleurs avec l’abolition du capitalisme).

Face au massacre de la classe ouvrière dans une région divisée par des murs de béton séparant Palestiniens et Israéliens, la lutte pour construire une nouvelle vie, libre de divisions et d’exploitation, d’oppression et de violence, ne peut être remplacée par l’abandon de la révolution prolétarienne. Cette nouvelle vie est ce que nous appelons l’autogestion sociale, un monde dans lequel des êtres humains librement associés établissent consciemment des relations de production et de distribution autogérées. Ainsi, la seule proposition concrète qui puisse réaliser la paix mondiale se trouve dans la politique révolutionnaire du prolétariat.

Revue sans cœur (octobre 2023)

[1] L’expansion du capital militaire s’accentue avec la menace de guerre, alors que l’achat d’armes est encouragé et justifié. Dans ce contexte particulier, le capital de guerre, comme toute entreprise capitaliste qui a besoin de profit, le vend à ses principaux acheteurs, les États nationaux, réalisant ainsi une accumulation de capital. D’une manière générale, la guerre favorise également d’autres fractions du capital, puisqu’elle est déterminée par l’essence même du mode de production capitaliste : le profit. Lorsque le taux de profit moyen atteint un niveau très bas, la concurrence entre capitalistes s’intensifie et la stratégie pour lutter contre ce déclin est une confrontation violente entre États avec pour objectif fondamental d’accroître l’exploration de nouveaux territoires.

[2] Des informations sur l’augmentation des bénéfices du capital militaire au cours des dernières années peuvent être consultées ici et ici . En 2021, les dépenses militaires mondiales ont battu un record et dépassé les 2 000 milliards de dollars. Les États-Unis dominent la plus grande part de ce marché.

[3] Le lecteur peut consulter ce texte au lien suivant : Politique révolutionnaire et guerre mondiale : capitulation idéologique face au conflit .

[4] La discussion de la théorie du régime d’accumulation s’appuie sur le livre Capitalism in the Era of the Integral Accumulation Regime (2009) et les articles « Trends of the Integral Accumulation Regime in Today » (2023) et « Integral Accumulation and Dynamique du capitalisme contemporain » (2022), le tout écrit par Nildo Viana.

[5] Parallèlement à l’instabilité politique et économique, l’année 2008 a donné lieu à une vague de luttes sociales qui ont impacté et créé des fissures dans les fondations du régime d’accumulation intégrale. Pour une compilation informative des luttes de classes remontant aux cinq dernières années (2018-2022), le texte « La plus grande vague de soulèvements populaires de l’histoire de l’humanité (Partie 1) » (Granamir) est utile. Une autre lecture informative qui couvre pratiquement la même période de luttes sociales (2018-2021) est accessible sur les blogs Amanajé et Communismo Libertário .

[6] La difficulté signifie que le régime d’accumulation intégrale traverse un moment de déstabilisation, confronté à plusieurs problèmes qui contribuent à la baisse du taux de profit. Ce qui peut encore aggraver la dissolution du régime d’accumulation intégrale, c’est l’expansion des crises locales (politiques, fiscales, environnementales, etc.) qui peuvent se généraliser et renforcer la radicalisation des luttes sociales. De cette manière, les crises du capitalisme peuvent devenir une crise du capitalisme, ouvrant la porte au renforcement de la lutte pour la tendance qui pointe vers une société communiste (autogérée), ou à la création d’un nouveau régime d’accumulation qui donnerait continuité du capitalisme.

[7] Il existe une large division sociale du travail dans la société capitaliste qui crée une division complexe des classes sociales. Pour illustrer cette composition sociale, le marxiste Nildo Viana fait une distinction entre classes supérieures et classes inférieures (voir : Classes inférieures et classes supérieures ). Les classes supérieures et inférieures sont les classes sociales agrégées (unies) par leur situation de classe, liée à la position et à la fonction exercées dans la division sociale du travail et dans la pyramide sociale. Il existe une tendance pour les classes supérieures à s’unifier autour de la bourgeoisie et pour les classes inférieures à s’unifier autour du prolétariat. Concrètement, les classes supérieures ont plus de pouvoir et de revenus, comme c’est le cas de la bourgeoisie, de la bureaucratie, de l’intelligentsia, etc., même si la seule classe qui détient le capital est la bourgeoisie (la classe dominante). En revanche, les classes inférieures sont privées de pouvoir, ont des revenus plus faibles et correspondent aux classes prolétaires, servantes (subalternes), lumpenprolétaires et autres qui seront également considérées dans notre texte comme la classe ouvrière ou simplement les ouvriers . Dans ce dernier cas, nous alternerons l’usage des termes, en utilisant comme synonymes « classe ouvrière », « ouvriers » et « classes populaires ». Ceci est fait ici avec un caractère didactique, en évitant les répétitions. Cependant, nous prévenons que, selon notre conception, la seule classe ouvrière salariée productive est le prolétariat. Une discussion plus détaillée et approfondie de la théorie des classes sociales dans le capitalisme peut être consultée dans l’article mentionné précédemment et dans ses références bibliographiques.

[8] Après les élections de 2006, le Hamas est devenu victorieux, obtenant une majorité pour le CNP (Conseil national palestinien), et a commencé à gouverner la bande de Gaza, et le Fatah (le principal parti politique appartenant à l’Autorité nationale palestinienne) en Cisjordanie. diviser politiquement le territoire. Notre objectif n’est pas de développer ce contexte historique plus large et c’est pourquoi nous le présentons brièvement. Le lecteur pourra accéder à des informations détaillées sur ce différend entre les principales factions politiques du territoire palestinien, les accords d’Oslo en 1993, le début des sanctions et du blocus d’Israël et d’autres aspects dans les articles suivants : Sur la situation en Gaza (Konflikt) et la crise israélienne et la résistance palestinienne (Toufic Haddad et Ilan Pappé).

[9] Pour une analyse des premières révoltes spontanées (appelées Intifadas) initiées par les travailleurs palestiniens en 1987 et 1993, nous proposons de consulter l’analyse développée par le bulletin Worldwide Intifada : Autonomie palestinienne ou autonomie de notre lutte de classe ? (1992) .

[10] En plus de ce confinement dans la zone de Gaza, les Arabes palestiniens de Cisjordanie vivent sous surveillance et en Israël « jouissent » de droits civils limités.

[11] Il existe une autre organisation militaire dans la bande de Gaza qui opère dans un rôle secondaire : le Jihad islamique. Le Hamas et le Jihad islamique sont financés par l’Iran. Diverses informations utilisées pour expliquer le contexte de l’attaque du Hamas sont tirées de l’article « Le « 11 septembre » israélien va changer le Moyen-Orient », de Mikhaïl Magid.

[12] Le Hezbollah est un groupe libanais soutenu par l’Iran et doté d’une plus grande puissance militaire. Le Hezbollah a également participé à l’attaque militaire du 7 octobre et a averti qu’il pourrait entrer en guerre contre Israël s’il envahissait la bande de Gaza par voie terrestre.

[13] Les deux grands blocs impérialistes en développement sont : le bloc qui a les États-Unis comme puissance principale et ses principales alliances au sein de l’Union européenne, par opposition au bloc qui a la Chine comme puissance principale et des alliés tels que l’Iran et l’Union européenne. Russie .

[14] Les secteurs d’opposition expriment une partie de la société civile qui n’inclut pas la classe prolétarienne, la classe liée aux rapports de production capitalistes. Cette partie mécontente est composée de nombreux lumpenprolétaires, domestiques (ou subalternes), domestiques, petits groupes d’intellectuels, bureaucrates individuels et autres salariés. Elle est également constituée de groupes sociaux opprimés, comme les jeunes, les étudiants et autres, qui ont généralement des liens (directs ou indirects) avec les classes populaires. Les secteurs oppositionnels peuvent être analysés dans des manifestations populaires à caractère polyclassiste qui n’expriment pas l’hégémonie prolétarienne, même si des individus prolétaires peuvent participer à ces manifestations. Deux exemples récents qui illustrent ces cas sont les manifestations de juin 2013 au Brésil et la révolte des Gilets jaunes en France en 2018.

[15] Une crise du capitalisme contemporain ayant des conséquences mondiales pourrait entraîner le retour à des régimes d’accumulation exceptionnels, tels que le fascisme nazi, et l’expansion des dictatures militaires. Mais, dans d’autres contextes, comme la Première Guerre mondiale, l’aggravation de la pauvreté a généré des changements et du mécontentement au front (notamment en Allemagne et en Russie) et c’est ainsi que des conseils révolutionnaires ont vu le jour. C’est la tendance pour laquelle nous luttons, comme le montre le dernier sujet.

[16] Ceux qui sont présents entre deux feux sont les travailleurs palestiniens. La bourgeoisie palestinienne n’est même pas entre deux feux et vit en exil aux côtés des directions bureaucratiques des organisations.

[17] Consultez le texte sur le lien suivant : https://alertacomunista.wordpress.com/2023/10/09/on-never-ending-israel-palestine-conflict/?fbclid=IwAR0zG2uzXmWwOWjBWZBcqbQXHUegJwSql1d-OWgRd_zy-pPrWz593iBmh-w . Pour une traduction en portugais : À propos du conflit sans fin entre Israël et la Palestine (2018) .

[18] Découvrez : La Russie, la guerre d’État et la lutte des classes , par Nildo Viana.

[19] Dans cette guerre au Moyen-Orient, l’idéologie nationaliste a une autre fonction, qui est de renforcer les divisions ethno-nationales entre les travailleurs israéliens et palestiniens, affaiblissant la solidarité et augmentant la discrimination et la concurrence.

[20] Dans son article « Peace is War » (2022).

[21] Selon Ernst Bloch, le non-encore-existant exprime le contenu de la conscience qui ne s’est pas encore manifesté clairement en lui, qui naît encore du futur. Suite aux possibilités qu’offre la réalité, on ne sait pas si la tendance que l’on souhaite se concrétisera nécessairement. C’est la dynamique même de la lutte des classes qui déterminera quelles tendances se confirmeront ou non. Cependant, la tendance que nous défendons porte une dimension utopique et concrète , exprimée dans différents moments historiques (Commune de Paris, Révolution russe, Allemagne) qui pointent vers la consolidation d’une société radicalement différente.

[22] Nous ne pouvons manquer de mentionner quelques individus et organisations qui écrivent sur le même sujet, exprimant dans leurs textes une position internationaliste prolétarienne, bien qu’avec des différences dans les aspects théoriques, méthodologiques, les propositions politiques et stratégiques, etc. Nous citons les articles suivants : « La guerre entre Israël et le Hamas dans une perspective critique-radicale » (Pablo Jiménez – Chili), « Contre le nationalisme palestinien et israélien » (Barbaria – Espagne), « Le dernier carnage au Moyen-Orient fait partie de la marche à la guerre généralisée » (Tendance Communiste Internationaliste), « Pas de guerre mais la guerre de classes ! » (Manifeste conjoint avec Editora Amanajé – Brésil) et « La classe ouvrière et la guerre israélo-palestinienne » (Fredo Corvo et Aníbal – Hollande/Espagne). Il existe sans aucun doute d’autres organisations politiques, militants et pages en ligne qui ont exprimé une position similaire, mais ces exemples suffisent à illustrer ce que nous entendons dire avec une position internationaliste et prolétarienne.

[23] Dans notre conception, les partis politiques et les syndicats sont des organisations bureaucratiques, contraires aux intérêts historiques du prolétariat. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre l’intervention d’organisations politiques révolutionnaires (ou autonomes) dans la lutte des classes. Ces organisations peuvent faire ce que Marx considérait comme le rôle des communistes : elles ne constituent pas une organisation séparée des intérêts du prolétariat dans son ensemble, et elles n’établissent pas non plus de principes particuliers qui cherchent à diriger ou à contrôler le mouvement. Il existe d’autres thèses développées par Marx sur cette question, mais celles que nous soulignons suffisent à illustrer notre argument selon lequel les organisations révolutionnaires ne cherchent pas à remplacer la classe ouvrière dans sa lutte et à défendre l’auto-émancipation, positions antagonistes au caractère bureaucratique. d’organisations qui cherchent à remplacer la classe ouvrière, à la diriger et à la représenter faussement à travers des mécanismes institutionnels (ou illégaux) visant à conquérir l’appareil d’État.