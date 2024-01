La première Nakba n’a pas marché, une 2ème Nakba échouera également, prévient Meron Rapoport (CAPJPO)

L’année commence, et le cauchemar s’aggrave pour le peuple palestinien, avec ces centaines de familles entières dont il ne reste plus aucun membre, massacrées par les bombes quand elles ne sont pas sommairement exécutées par la soldatesque israélienne. Et cela va continuer, promet le bourreau Netanyahou, toujours convaincu de son impunité puisque hormis l’Afrique du […]

