Comment apprécier la puissance guerrière d’une alliance impériale?

Par Robert Bibeau Analystes, experts, économistes et plumitifs comparent les forces militaires et les budgets de guerre de l’Alliance Atlantique (USA-OTAN) aux budgets de guerre et aux forces militaires conventionnelles (divisions blindées, porte-avions, navires de guerre et aviation) de l‘Alliance du Pacifique (Chine-Russie-Iran…) et ils constatent l’écart qui sépare en ce domaine – comme en d’autres – l’axe des pays développés et l’axe des pays « émergents ». C’est une erreur courante chez ces pseudo-experts. Le Parti National Socialiste (NAZI) – l’Italie fasciste et les militaristes japonais ont commis la même erreur en 1939-1945. Ce n’est pas le budget de guerre, le nombre de bases militaires installées et les forces armées régulières d’un pays ou d’une alliance guerrière qui détermine sa puissance destructrice. Ainsi, en 1941, l’URSS envahit par les hordes nazies disposait d’une infrastructure industrielle aussi puissante que l’Allemagne. L’étendue stratégique du territoire russe et la vaillance de la population russe plus nombreuse que les Allemands firent le reste.

De même pour les États-Unis, leur immense puissance industrielle, technologique, scientifique associée à leur population nombreuse, répartie sur un immense et riche territoire permit à ce pays de se battre sur le front européen, de vaincre le Japon et de construire la bombe atomique ce qui en soi constitua un effort technologique et scientifique gigantesque.

Il en est de même aujourd’hui. L’observateur avisé ne doit pas se contenter d’estimer le nombre de bases militaires d’un pays ou son budget de « défense » à crédit. Les États-Unis consacrent autant de dollars dévalués à leur budget de « défense » agressive que tous les autres pays réunis. Pourtant, les forces armées américaines ont perdu toutes leurs guerres depuis leur défaite au Vietnam en 1975. Les Américains sont chassés du Moyen-Orient, Afghanistan, Syrie, Liban et Irak compris, d’Afrique, d’Asie du Sud-est et d’Amérique latine. Leur porte-avions insubmersible israélien est incapable d’exterminer le peuple Palestinien (7 millions d’habitants environ) sur lequel il s’acharne depuis 75 ans.

Ainsi, ce n’est pas sur le front du proxy israélien, ni sur le front du proxy ukrainien, ni sur le front du proxy taïwanais que l’histoire de la 3e Guerre Mondiale s’écrit, se prépare et s’organise. C’est sur le front des « pandémies » et des maladies bactériologiques mondialisées; sur le front de la guerre commerciale (les Houthis ont mieux fait que les pays arabes en bloquant l’accès au canal de Suez) sur le front de la guerre industrielle et technologique…

Il y a quelques jours, la superpuissance chinoise silencieuse a pris une décision d’envergure mondiale dont très peu d’experts patentés ont pris la juste mesure pour le développement économique, industriel et commercial mondial.

« La Chine bouleverse l’industrie mondiale en interdisant l’exportation des technologies des terres rares, invoquant la sécurité nationale. Cette décision pourrait même avoir des conséquences majeures sur le développement de secteurs clés. » La Chine monopolise 80% du traitement des « terres rares » qui sont indispensables à la production de microprocesseurs, d’automobiles électriques, de smartophones, d’équipements militaires supersoniques dans lequel la Russie, son allié, excelle déjà….

Bref, une décision silencieuse (médiatiquement) plus importante que l’arrêt du financement des guerres de proxy déjà en cours et surmédiatisées (voir Les États-Unis ont une nouvelle stratégie pour l’Ukraine (msn.com)

