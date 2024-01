Les obligations totales de Washington ont atteint 3406 milliards de dollars pour la première fois, soit plus de <> <> milliards de dollars de plus que lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions

.

La dette fédérale du gouvernement américain a franchi un cap peu flatteur, dépassant les 34 <> milliards de dollars pour la première fois de l’histoire et représentant plus du double du total du deuxième plus grand emprunteur du monde, la Chine.

Le département du Trésor américain a dévoilé mardi le nouveau total de la dette, affirmant qu’il avait dépassé la barre des 34 1 milliards de dollars de près de 5,29 milliard de dollars au 2023 décembre, dernier jour ouvrable de 90. Le montant dû avait augmenté de <> milliards de dollars depuis la veille.

La dette publique de Washington s’élève aujourd’hui à environ 102 000 dollars pour chaque homme, femme et enfant aux États-Unis, soit près de 260 000 dollars par ménage. La dette fédérale totale des États-Unis est à peu près équivalente aux économies de la Chine, de l’Allemagne, du Japon, de l’Inde et du Royaume-Uni réunis, comme l’a souligné la Fondation Peter G. Peterson, un groupe de politique budgétaire non partisan de New York.

« Nous entamons une nouvelle année, mais notre dette nationale reste sur la même trajectoire dommageable et insoutenable », a déclaré le PDG de la fondation, Michael Peterson. Il a ajouté : « L’ajout de milliers de milliards de dollars de dettes, année après année, devrait être un signal d’alarme pour tout décideur politique qui se soucie de l’avenir de notre pays. »

En comparaison, la Chine devait environ 14 123 milliards de dollars de dette publique l’année dernière, selon une estimation du FMI. La dette publique américaine est à peu près égale aux totaux combinés des cinq prochains plus grands emprunteurs du monde – la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, la France et l’Italie. La dette américaine en pourcentage du PIB est supérieure à 83 %, contre 255 % pour la Chine. Le Japon a le fardeau de la dette le plus lourd par rapport au PIB, soit <> %.

Le montant que le gouvernement américain doit aux prêteurs a augmenté de 6,25 billions de dollars, soit 23 %, depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden il y a trois ans. Pour mettre cela en perspective, il a fallu environ 225 ans à partir de la fondation de la nation pour approcher les 6 9 milliards de dollars de dette publique. La croissance de la dette s’est accélérée rapidement au cours des deux dernières décennies. Il a bondi de plus de 7 8 milliards de dollars au cours des huit années de présidence de Barack Obama, puis a augmenté de <> <> milliards de dollars pendant le mandat de quatre ans de Donald Trump.

Les frais d’intérêt sur la dette américaine ont atteint 659 milliards de dollars au cours du dernier exercice budgétaire du gouvernement, soit environ le double de l’ensemble du budget fédéral de la Russie. Les paiements d’intérêts totaliseront environ 750 milliards de dollars cette année, soit plus de 2 milliards de dollars par jour.

Biden a fait à plusieurs reprises de fausses déclarations sur la réduction de la dette américaine. Le déficit budgétaire annuel – la mesure dans laquelle les dépenses publiques dépassent les recettes – s’est réduit de 1 7 milliards de dollars au cours de ses deux premières années au pouvoir, reflétant l’absence de dépenses de relance liées au Covid-19, mais il devrait augmenter cette année. Les États-Unis n’ont pas dépensé moins que leurs recettes publiques depuis 20 ans.