À VANCOUVER

MANIFESTANTS NON-VIOLENTS

TABASSÉS PAR LA POLICE!

Le Canada est de plus en plus…

Fasciste.

La Charte des Droits

Et de Libertés

Ne sert plus à rien.

Le coupable; Trudeau!

Il tient tous les cartes,

Désormais.

Il s’agit qu’il accuse quelqu’un

De terrorisme

Que ce quelqu’un perd

Tous ses droits de citoyen.

C’est ce qui est arrivé

À une centaines de manifestants

aujourd’hui.

Trudeau a le bras long,

Et la langue fourchue.

Il est habile à la dénonciation!

Un coup de téléphone

Et vous disparaissez,

Ou pire, vous êtes arrêté

Et vous êtes incarcéré.

Vous échappez aux regards

De vos proches

Et des… médias complices!

Trudeau, depuis ses discours

Sociales démocrates

Pendant sa première élection

Comme chef du Parti Libéral,

A prit un pas géant vers la droite.

Sa lutte anti terroriste

Contre les méchants complotistes

Et les dangereux camionneurs.

Ses mensonges sur la gravité de COVID

Et sa hâte d’imposer des décrets humiliants

Et des mandats sauvages

Sur la population.

Trudeau a planifié

Sa répression sadique

Et autocratique,

Dès le début.

Invoquer des pouvoirs restrictifs

Jamais utiliser contre des

Manifestants non-violents

Dans d’autres pays démocratiques!

Preuves en est,

De le désenchantement

En les manifestations

Anti-Trudeau

Partout ou il va,

Même à l’étranger.

Partout, il ment.

En environnement,

Dans la lutte anti drogue,

Et surtout dans l’engagement,

Typiquement Canadien,

De lutter pour une meilleur

Harmonie mondiale!

John Mallette

Le Poète Prolétaire