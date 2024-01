Palestine – Manif à Paris Samedi 6 janvier 2023 14h30 Place de la Bastille

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17231

A Paris, nous défilerons ce samedi 6 janvier, à 14h30, PLACE DE LA BASTILLE, POUR DÉFILER JUSQU’À LA PLACE DE LA NATION

Venez le plus nombreux pour crier avec nous :

PALESTINE VIVRA !

Déchéance de nationalité pour les franco-israéliens qui commettent des crimes de geuure en Palestine occupée

Nouvelle Aube – Yeni Şafak Français

Vidéo du 4 janvier 2024 de 3’14

Si les crimes de guerre commis à Gaza par les soldats franco-israéliens engagés dans Tsahal sont reconnus, la France les déchoira t-elle de leur nationalité française ?

Sayyed Nasrallah : Si l’ennemi envisage de mener une guerre contre le Liban, notre combat sera sans limite, sans plafond et sans règles de confrontation .. et il sait de quoi je parle

Hassan Nasrallah, 3 janvier 2023 :

« Nous félicitons l’anniversaire du Christ dont le retour mettra un terme à l’oppression.

« De plus je félicite les musulmans, en particulier les femmes musulmanes de l’anniversaire de sayydat Zahra (P), la fille de notre prophète Mohammad (P), cette femme qui restera la Dame des Mondes et du Paradis. »

« Ce qui se passe aujourd’hui dans notre région nous fait penser à Qassem Soleimani et ce qui s’est passé aujourd’hui à Kerman (double attentat terroriste contre les visiteurs du sanctuaire de Qassem soleimani en Iran) nous rappelle les propos de l’imam Khamenei selon lesquels » le martyr Qassem Soleimani effraye l’ennemi plus que le vivant Qassem Soleimani »..

« Aujourd’hui, nous voyons qu’ils le poursuivent jusqu’à son sanctuaire. Malgré son martyre, il est présent plus que jamais dans nos fusils, nos missiles et nos bombes, dans les larmes des enfants, les prières des femmes, la patience et l’endurance légendaires du peuple palestinien et de sa résistance, à vrai dire tout ce que nous récoltons aujourd’hui comme victoires sont le fruit des sacrifices de ce grand chef au fil de nombreuses années ».

« Chaque mouvement de résistance vit dans un pays aux circonstances différentes dans autre pays et donc personne ne donne des ordres à quiconque, chacun prend la décision dans son pays, conformément à la vision stratégique et conformément aux particularités du pays auquel il appartient. »

Note de do : Je viens de mettre des choses importantes dans ce résumé. En réalité, il faut prendre le temps de tout lire. Sans préjugé… Je ne crois absolument pas en dieu ni en quoique ce soit qui ait rapport avec l’au-delà. Quand on est mort on est mort. Je crois à la mort et c’est tout ! Mais ce discours de Nasrallah mérite d’être lu en entier :

Hydroxychoroquine – Ils cherchent encore des poux dans la tête à Raoult (vidéos)

Fini 2023, baptême de 2024 : deux gouttes d’eau ou deux gouttes de sang ?

Avec les crises systémiques mondiales majeures de 2007-2008 et 2020-2021, le système mondial de domination de classe a pour l’essentiel changé de nature : de capitaliste industriel et financier « classique » il est devenu banco-centraliste.

Sous le régime capitaliste « classique » la lutte pour l’hégémonie mondiale prend la forme de l’impérialisme, telle que déjà décrite par Lénine, en 1916, dans sa fameuse brochure : « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme »

Mais de même que le capitalisme n’a pas aussitôt remplacé le féodalisme et les autres régimes archaïques de façon uniforme, et encore moins, instantanée, de par le monde, si le banco-centralisme est désormais l’expression majeure du système de domination de classe, il n’a pas pour autant encore établi son hégémonie complète sur le monde.

Et de même que l’expansion mondiale du capitalisme a inauguré également la lutte entre elles des principales puissances capitalistes-impérialistes pour l’hégémonie mondiale, l’émergence du système banco-centraliste inaugure aussi la lutte entre elles des principales forces banco-centralistes pour l’hégémonie mondiale.

Ce qui « explique » le sentiment de confusion que peut ressentir l’analyste sincère qui cherche simplement à y comprendre quelque chose… !

Luttes entre puissances déjà banco-centralisées et luttes expansionnistes de ces puissances au détriment des puissances capitalistes « classiques » s’entremêlent donc dans le monde actuel, tant en termes de rapports conflictuels que d’alliances tactiques et stratégiques, et c’est donc bien pourquoi il est si difficile d’y voir vraiment clair, à l’aube de cette nouvelle année.

Ce qui est malheureusement évident, par contre, sur le terrain, pour tous les êtres humains qui en sont les victimes, c’est que ces deux formes d’impérialismes se ressemblent dans leurs conséquences concrètes, comme deux gouttes d’eau, ou plus exactement, hélas, comme deux gouttes de sang.

