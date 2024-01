Du Charybde ukrainien au Scylla moyen-oriental ou l’absurdité des guerres du grand capital

Un Occident cupide qui n’apprend pas les leçons de l’Histoire, guidé par une entité dite « Anglo-Saxonne » que dirigent les Américains. Ils décident des guerres, souvent par proxy, des « regime change » par des « révolutions », des « coups d’État » ou des guerres civiles, même si elles conduisent à des situations absurdes où ils tentent d’échapper à un péril, comme en Ukraine, pour se retrouver face à un autre sûrement plus difficile, comme au Moyen-Orient.

L’enjeu du Moyen-Orient : de l’errance à la Palestine !

Le martyr des Juifs a toujours été le fait des Anglo-Saxons et non des musulmans au sein desquels ils ont continuellement vécu en bonne intelligence que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Ils ont trouvé chez les musulmans aides et protection, risquant même leur vie (1). Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Kaddour Benghabrit, par exemple, a aidé des centaines de Juifs en les déguisant en Musulmans pour échapper à la déportation durant la 2ème Guerre Mondiale. Autre exemple, en Algérie, durant la colonisation française, les Algériens, contrairement aux colons, ont catégoriquement refusé de s’emparer des biens juifs confisqués par le régime de Vichy. Les imams algériens ont rejeté cette offre de spoliation contraire à l’Islam ! On parle ici des vrais Juifs sémites, et non des sionisés ou des convertis au judaïsme ou des «conversos» (2), non sémites, devenus sionistes.

Ce reniement juif vient en fait du sionisme qui a adopté les mêmes méthodes du système colonial encouragé, il faut le préciser, par les milieux colonialistes et nazis, non pas par gracieuseté et ‘‘humanité’’, mais pour s’en débarrasser en les éloignant. (Lire « L’accord de transfert » de Black Edwin qui traite de l’Accord Havaara (3) conclu en 1933 entre les Nazis et l’Agence juive permettant aux Juifs allemands d’émigrer en Palestine). Le sionisme est bien un concept occidental (Eichmann a été une figure centrale du nazisme dans l’alliance sioniste) (4), alléchant, permettant aux juifs impurs de devenir comme leurs bourreaux. En effet, les juifs n’ont jamais été acceptés là où ils s’installent en Occident. Ils se font rejeter partout du fait de leur tempérament, leur mode de pensée communautariste et sectaire forgés en réaction à leurs tourments.

Leur ‘‘parcage’’ en Palestine, loin de l’Europe, ne les a pas empêchés d’user des mêmes pratiques répulsives que leurs ‘martyriseurs’ sur les Palestiniens (5) et même plus ! Ayant eu le vent en poupe, ils se sont permis de dicter la politique aux Occidentaux sachant parfaitement qu’ils sont là pour défendre les intérêts de ceux qui les ont installés dans cette région à la faveur des accords secrets de Sykes-Picot entre la France et le Royaume-Uni, dans le « contexte d’une domination coloniale ». En Palestine, ces nouveaux colons la veulent en entier, plus quelques territoires des pays voisins pour faire le « Grand Israël » !

Le peuple « Juif » a toujours été grugé, les dindons de la farce, l’alibi du Grand Capital que possèdent les pseudo-juifs ! Les Anglo-Saxons utilisent Israël comme avant-poste pour leurs propres objectifs impérialistes en Asie de l’Ouest en particulier.

Il y a beaucoup de Juifs, lucides, intellectuels, historiens et organisations juives telle Neturei Karta qui ne cessent d’expliquer l’injustice sur ces terres palestiniennes et les manipulations dont font l’objet aussi bien les Juifs avec leur religion que les autres peuples. Mais à qui parlent-on lorsque les médias dominants sionistes ont une puissance d’endoctrinement telle que même si le manipulateur avoue les avoir manipulés, ils ne le croient pas ! Ce conflit à Gaza qui a mis à nu leur imposture et leur inhumanité, aux yeux du monde qu’ils défient, va celer leur sort ! Incapable d’ériger un « Etat juif » malgré les moyens mis à leur disposition, les Anglo-Saxons seront contraints de les récupérer, même 75 ans après s’en être débarrassé. Ne resteront que les véritables Juifs autochtones. La solution à « deux Etats » est rendue irréalisable ! Cette terre va revenir en totalité aux Palestiniens comme l’Algérie est revenue aux Algériens après 132 ans de colonisation. Une guerre de haute intensité va accélérer la défaite d’Israël et sa « mort » viendra de son dépeuplement !

Des Juifs qui meurent pour des colons voleurs de terres

Après les militaires et leurs mensonges que relaient les médias, la chaîne I24 a mis récemment au-devant de la scène une femme (6) ayant perdu son fils militaire. Un exemple type d’égarement d’esprit dans les milieux sionistes. Sa prestation a prouvé son aliénation avec son « nous sommes un pays avec la bombe atomique, …. personne ne doit habiter cette terre d’accord. Personne, si ce n’est pas le peuple juif » … « il est allé se battre pour la terre et le peuple d’Israël » ! Cette femme n’est pas la seule à lancer des débilités de ce genre. Des ministres et des généraux l’ont fait – pour défendre leurs intérêts liés à ceux des colons – mais pour envoyer à la mort les enfants des autres qui n’ont aucun intérêt. Les leurs sont bien à l’abri, menant la belle vie ailleurs. C’est carrément du « prête-moi ton fils se sacrifier à la place du mien » ! On peut la comprendre, car elle a perdu un fils, franco-israélien, tué à Gaza. Un fils qui a dû céder aux chants des sirènes en se faisant idiotement enrôler contrairement aux enfants des oligarques sionistes ! Un fils de 23 ans, qui a dû tuer des enfants et des bébés palestiniens. Elle est cependant responsable de son sort en l’ayant éduqué dans la haine et le racisme. Comme son racisme, sa cupidité et son imbécilité l’ont dominé, elle s’attendait peut-être à ce qu’il tue sans rien risquer, mais qui s’est fait tuer pour une terre qui n’est ni la sienne ni celle colons qui l’ont abandonné dès les premiers jours du conflit !

Contrairement aux braves palestiniennes, cette femme n’est pas courageuse, n’assume pas et n’a pas de principes. Son fils faisait partie des plus de 4000 franco-israéliens engagés (7) comme chair à canon.

Ils ne seront jamais en sécurité par leurs faits et gestes horribles dépassant le nazisme dont ils sont l’incarnation affinée en se spécialisant dans l’élimination en masse des civils (dont des enfants et des bébés) à défaut d’affronter les unités « fantômes » des Brigades Al-Qassam ! Pourtant, armés puissamment par le maître US, l’expert en turpitudes, le « tailleur d’engrenages ». « Là, là, il y aurait comme un défaut » (8) irrémédiable !

Israël : un investissement à fonds perdus !

Israël est devenu l’enfant gâté où il se permet de dicter la politique à ses maîtres en infiltrant leurs institutions !

Ils investissent à fonds perdus pour un ramassis de gredins qui se croient forts par leur protection. Cette région est, pour les Anglo-Saxon, l’espace pour la perpétuation de leur confort et la préservation de leurs richesses du fait des quantités considérables de pétrole que son sous-sol renferme, surtout après la découverte des gisements de gaz offshore près de Gaza qui a fait saliver les Américains (9). Ce gaz devrait rendre Israël puissance énergétique, devant remplacer l’énergie russe, iranienne et d’autres Etats du golfe.

Est-ce que des membres du BRICS+ ont pu « coordonner » tout cela avec le Yémen ? C’est logique dans leur propagande afin de dissimuler l’échec face à plus petit que soi qui impose un autre paradigme dans un endroit du monde stratégique entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, un carrefour des échanges mondiaux, un lieu de surveillance des intérêts néocoloniaux ! Certainement, que le BRICS+ tire profit indirectement de cette situation en voyant sa stratégie géopolitique se réaliser sans investissements contrairement à l’occident qui en perd de gros sans retour significatif pour un Etat factice malgré des aides considérables. Cela doit être vu comme le Scylla moyen-oriental après le Charybde ukrainien; des absurdités Atlantistes ! Il a fallu qu’un petit pays de Houthis « gardiens de chèvres » et en « sandales », loin du théâtre des combats, s’en mêle – en enfiellant leur goût au sadisme par son action simple, légitime, légale et humaine – pour mettre les USA et ses sionistes en échec géostratégique et politique ! Comprendront-ils que leur « unité de dissuasion » dans cette région n’est plus inutile dans la mesure où elle crée plus de difficultés qu’elle n’en règle ? Il a fallu qu’un petit pays de Houthis «» et en «», loin du théâtre des combats, s’en mêle – en enfiellant leur goût au sadisme par son action simple, légitime, légale et humaine – pour mettre les USA et ses sionistes en échec géostratégique et politique ! Comprendront-ils que leur « unité de dissuasion » dans cette région n’est plus inutile dans la mesure où elle crée plus de difficultés qu’elle n’en règle ? Finalement, qu’ont-ils gagné avec leur »extravagance » en tuant des civils, dont des dizaines de milliers de femmes, d’enfants et de bébés ? Ils n’ont pas éliminé le « Hamas », mais ils ont perdu au moins 3000 soldats (selon des sources), 7% de la population a fui sans espoir de revenir à la faveur de leur nationalité de rechange, les otages ne sont pas récupérés, l’opération au sol subit des échecs, personne au monde ne les croit (même les Israéliens), le nord du pays est abandonné par les colons, leur économie dépendante du tourisme périclite, en plus de l’instabilité interne et des poursuites auprès de la CPI. Une guerre élargie leur sera fatale!

Nous observons la fin inéluctable d’une aventure coloniale et de l’épouvantail sioniste Anglo-Saxon !

Israël n’était donc qu’un projet dystopique !

Djerrad Amar

NOTES

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvetage_de_Juifs_par_des_musulmans_pendant_la_Shoah