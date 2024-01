La Russie & la Chine viennent de déployer des TROUPES à la frontière SYRIENNE et choquent Israël.

Par Robert Bibeau. Avant propos.

Certains analystes et experts de la politique bourgeoise mondiale prétendent que la Chine et la Russie sont des puissances impérialistes pacifiques, attachées au droit international, et ces deux puissances du capital oriental oeuvrent à construire un Nouvel Ordre Mondial « multipolaire » sans puissance hégémonique et sans intervention militaire ni société militariste… le contraire selon eux des puissances impérialistes occidentales sous l’hégémonie américaine. L’histoire nous enseigne que sous le développement capitaliste mondialisé, il est impossible pour un État-nation – pour un pays – de se développer techniquement, économiquement, commercialement, sans un jour ou l’autre se heurter au mur de la concurrence mondialisée pour la conquête d’un marché largement convoité. Ceci était vrai au XXe siècle, ce vecteur est toujours aussi prégnant au XXIe siècle quoi qu’en disent Messieurs XI et Poutine. Ainsi dans la vidéo qui suit on nous explique que la Chine impérialiste et la Russie impérialiste viennent de déployer des troupes – des militaires – « pacifiques » (sic) à la frontière de la Syrie afin d’interdire les attaques du proxy israélien au service de la puissance impérialiste américaine moribonde. Bref, la même psychose guerrière à l’Est comme à l’Ouest. Le mode de production capitaliste suit ses propres lois de développement. C’est pourquoi nous prolétaires révolutionnaires internationalistes nous répétons « Le capitalisme c’est la guerre perpétuelle« . Pour abolir la guerre il faut abolir le capital, y compris en Israël, cet État voyou de type NAZI.