Palestine – Soutien à l’Afrique du Sud pour sa plainte contre Israël à la Cour Internationale de Justice

https://mai68.org/spip2/spip.php?article17275

Appel à manifester notre soutien à l’Afrique du Sud ce jeudi devant son ambassade à Paris !

https://europalestine.com/2024/01/08/appel-a-manifester-notre-soutien-a-lafrique-du-sud-ce-jeudi-devant-son-ambassade-a-paris/

8 janvier 2024

CAPJPO-EuroPalestine

Nous appelons à un rassemblement de soutien à l’Afrique du sud au moment où ses dirigeants porteront plainte contre le génocide d’Israel à Gaza devant la Cour Internationale de Justice, ce jeudi 11 janvier.

Tous devant l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris , ce 11 janvier de 12 H 30 à 13 H 30 : devant la Statue Le Messager, à l’angle du Quai d’Orsay et du Pont des Invalides !

L’Afrique du Sud mérite d’être encouragée !

ET AUSSI, MANIFESTATIONS DANS TOUTE LA FRANCE SAMEDI 13 JANVIER !

SAMEDI PROCHAIN, SOYEZ ÉGALEMENT PRÉSENTS DANS TOUTES LES VILLES POUR EXIGER UN CESSEZ-LE FEU, LA FIN DE L’OCCUPATION ET DE LA COLONISATION ISRAÉLIENNE

ET AUSSI, MANIFESTATIONS DANS TOUTE LA FRANCE SAMEDI 13 JANVIER 2023!

SAMEDI PROCHAIN, SOYEZ ÉGALEMENT PRÉSENTS DANS TOUTES LES VILLES POUR EXIGER UN CESSEZ-LE FEU, LA FIN DE L’OCCUPATION ET DE LA COLONISATION ISRAÉLIENNE

_______________________________________________________________

Les civils Israéliens qui veulent tuer du palestinien s’arment à gogo (vidéo 3’37)

Un ministre d’extrême droite distribue des armes

Extrait de France 2 le 8 janvier 2024 au 20h :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17276

____________________________________

L’entropie, l’être humain et la révolution

Luniterre : http://mai68.org/spip2/spip.php?article17270

____________________________

Cinq différences essentielles entre l’époque de Marx et la nôtre

Luniterre: http://mai68.org/spip2/spip.php?article17249

____________________________________

Coronavirus – L’ex-ministre de la Santé sur le banc des accusés au Vietnam

Une centaine de fonctionnaires et autres hommes d’affaires ont été arrêtés au Vietnam depuis l’année dernière dans le cadre de plusieurs enquêtes sur la gestion du Covid-19. Il semblerait que la justice du petit pays asiatique soit plus efficace – et moins corrompue ? – que la nôtre.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17273

__________________________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2