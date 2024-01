Le temps est venu d’AGIR! N’attendez pas que le frigidaire soit vide. La crise s’en vient. Tous les milliardaires sont prés et… vous ? Ça va être Gaza… ici. Plus de lait, plus de pain, plus de… bière !

«Armez-vous!» disent les Américains. Formez vos bataillions!» disent les Français. Au Canada, on fait encore confiance à Trudeau, qui s’est déjà trouvé une bonne job… ailleurs. Les Canadiens n’ont pas l’habitude de se défendre. Le frigidaire est toujours plein. Mais là, c’est la catastrophe qui s’en vient!

Les riches vont tout gardés pour eux. Ils ne vous donneront plus RIEN ! Comme à Gaza. Ils ont le pouvoir, et la loi de leur côté ! Qui va les empêchés? Greta? Elle est déjà en prison! On est seule, contre la grosse machine oligarques, dont les crises récentes ont rendus très riches.

C’est déjà commencé. Il y a des pénuries partout. Les vieux se font mettre dehors de leurs logements, légalement? Il n’y a plus de logements abordables. C’est la rue qui vous attend, à moins trente dégrées! On ne peu pas se battre à -30, affamé et gelé. On se couche sur le trottoir et on meurt. Ou on se met dans la longue file pour l’aide à mourir, qui existe déjà. Même pas besoin de rétablir la peine de mort!

C’est peut-être votre dernier Noel, le ventre plein? Profitez-en! C’est difficile de rester imperméable aux attaques. Faut se concentrer sur le temps qui nous reste. Mais le temps immédiat ? Faut se préparer. Faut pas croire que nos leaders vont nous sauver. EUX sont préparés.

Leurs politiques de dénigrement fonctionnent trop bien. Les manifestants sont matraqués. Pour qu’ils rentrent dans le rang, dans le troupeau. Vous avez assez soufferts, c’est assez!

John Mallette

Le Poète Prolétaire