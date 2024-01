Palestine – Manif samedi 13 janvier 2024 à 14h à Paris République

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17289

Manifestons partout en France !

Soyons le plus nombreux présents ce week-end dans toutes les villes pour dire :

Stop au génocide !

Des sanctions contre Israël !

Cessez-le-feu immédiat et levée du blocus de Gaza !

Soutien à la résistance du peuple palestinien

France – 11 janvier 2024 – Gabriel Attal nouveau premier ministre nommé par Bilderberg

France – 11 janvier 2024 – Rachida Dati ministre de l’inculture

Quelqu’un qui se défonce au shit, et se bourre la gueule comme ça, ne peut pas être entièrement mauvais. Courtes vidéos :

Bien des médicaments sont manquants en France

Si des médicaments sont manquants en France, c’est parce que la France ne veut pas en payer le prix ! Une pharmacienne m’a confirmé que si la France manquait d’Amoxicilline, c’est parce qu’elle la paye aux alentours de 2,50 Euros la boite, et les fabricants ne rentrent même pas dans leurs frais !

Effrayant – Le fascisme en Italie (vidéo 2’12)

Enregistré sur France 2 le 9 janvier 2024 après 20h

La technique pour violer Théo est-elle toujours enseignée à l’école de police ? vidéo 22’’

C’était légitime a dit le flic

Enregistré sur France 2 le 9 janvier 2024 après 20h

TRANSITION

Entre le capitalisme et le banco-centralisme « intégral » il y a évidemment une période de « transition », qui peut aussi être vue comme une sorte de « nuance dialectique » entre les deux, au sens où les éléments de l’un et l’autre systèmes coexistent en tant qu’éléments d’un système de domination de classe, de même que la « transition » entre l’antiquité esclavagiste et la féodalité a duré plusieurs siècles, celle entre capitalisme et banco-centralisme peut éventuellement durer plusieurs décennies.

Vues à l’aune des crises systémiques récentes, et surtout, à l’aune de la dite « crise du covid », les choses semblaient devoir aller très vite, mais à présent, avec la résistance relativement inattendue, par sa ténacité, de la bourgeoisie nationale russe, et à sa suite, de pas mal d’autres, notamment en Afrique, on voit donc que la « transition » risque d’être bien plus longue et conflictuelle qu’initialement supposée, et par les banco-centralistes eux-mêmes.

Conférence de Pierre Chaillot : « On peut débattre de tout sauf des chiffres ! » (vidéo_1h37’)

Souvenons-nous de cette propagande qui incitait à ne pas réfléchir…, pas de chance pour le pouvoir en place, Pierre Chaillot adore les chiffres jusqu’à en avoir fait son métier de statisticien. La conférence de Pierre Chaillot pourrait se résumer par les quelques mots suivants de fin 2020, où le Pr Denis Rancourt disait déjà :

« Imaginez un vaccin tellement sûr, que vous devez être menacé pour le prendre, contre une maladie si mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l’avez. »

