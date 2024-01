«On est à la veille d’un basculement du monde» (Emmanuel Todd)

Par Robert Bibeau.

Peut-on prétendre que l’Ordre Mondial Occidental-unipolaire – en croissance ou en déclin peu importe – et le Nouvel Ordre Mondial Oriental-multipolaire sont dirigés par un instinct de puissance, de domination, de pouvoir, de spoliation, de pillage des ressources, de destruction de la morale et de la nature ??? C’est l’hypothèse de fond qui guide l’écrivain Emmanuel Todd dans son tout dernier livre intitulé « La défaite de l’Occident » à paraître à la mi-janvier 2024. Comme tous les intellectuels bourgeois, Monsieur Todd adopte une approche idéaliste et moralisatrice (religieuse) de l’histoire et de l’économie politique qu’il qualifie de « géopolitique active ». Nous pensons qu’un point de vue matérialiste dialectique et historique permet de mieux comprendre (expliqué et articulé) les motifs – les forces – qui dirigent le monde à l’Ouest comme à l’Est, d’un hémisphère à un autre.

L’humanité toute entière est mû par une seule et unique force – un seul désir dominant – un seul instinct hégémonique – se reproduire. À travers l’histoire afin de parvenir à se reproduire l’espèce humaine s’est organisée en société (en regroupement collaboratif), elle-même structurée en classes sociales. La fonction de ces regroupement sociaux – étaient – est – et sera – de permettre à l’humain d’exploiter les ressources de la nature (de la planète) pour assurer sa reproduction.

À travers ce processus économique (mode de production), différentes sociétés humaines collaboratives sont entrées en contradiction – en conflit -, c’est le processus historique social, politique, militaire et moral que Marx a catégoriser en quatre mouvements (primitif, esclavagisme, féodalisme, capitalisme). « Désir » de puissance, de domination, de pouvoir, de spoliation, de pillage, de destruction, et de construction, de conservation, d’accumulation, de partage…etc sont autant de tactiques pour la mise en oeuvre des contradictions qui propulsent vers l’avant l’instinct de reproduction de l’espèce. L’histoire de l’humanité est l’histoire de ce processus de reproduction sans cesse regénéré.

« La défaite de l’Occident« …face à l’Orient comme le prétend Monsieur Todd, devrait se lire, selon nous, comme la première manche de la défaite et de l’effondrement du mode de production capitaliste mondialisé. Ce sera la défaite d’un axe capitaliste contre un axe capitaliste concurrent (Occidental-Oriental). Auparavant cependant, le monde entier devra passer par une période de guerre mondialisée entre l’Occident décadent et l’Orient émergent sous la botte du Grand capital mondial.

La voie historique sera alors dégagée pour laisser place à la classe prolétarienne révolutionnaire internationaliste, l’unique espoir de l’humanité. Alors, pour la première fois dans l’histoire de l’espèce, les conditions objectives et subjectives de la Révolution prolétarienne seront réunies. Nous présentons ci-dessous une entrevue de Monsieur Todd à propos de son récent volume

Emmanuel Todd : «On est à la veille d’un basculement du monde»

ENTRETIEN EXCLUSIF. L’historien qui avait annoncé bien avant l’heure la chute de l’URSS prédit maintenant « la défaite de l’Occident », titre de son nouvel ouvrage.

Propos recueillis par Saïd Mahrane. Publié le 07/01/2024.

Un livre qui bouscule les certitudes, énerve par ses excès et interpelle par son travail anthropologique est toujours un livre susceptible d’intéresser Le Point. Surtout quand l’auteur a pour nom Emmanuel Todd, démographe, historien et sociologue. Parmi ses faits d’armes éditoriaux, l’annonce, en 1976, dans La Chute finale, de la dislocation de l’URSS entrevue dans l’indice de mortalité infantile. Quarante-sept ans plus tard, pour ce qu’il dit être son dernier livre (« la boucle est bouclée »), il prédit La Défaite de l’Occident (Gallimard) dans le contexte du conflit en Ukraine. L’entrevue est disponible ci-dessous.



