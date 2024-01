Article co-rédigé le 13 mai 2023 par Kevin Barrett pour le site Réseau International et Brigitte Bouzonnie le 7 janvier 2024

1°)- Commentaires Brigitte Bouzonnie :

Je n’aime pas Chomsky. De tout temps, cet intellectuel s’est présenté à son public états-unien et européen comme le “trèfle à quatre feuilles”. On s’explique : Chomsky est à la fois un professeur de linguistique reconnu et prestigieux dans le champ universitaire états-uniens. Pourtant, malgré sa position “dans” le système, il fait profession de critiquer frontalement ce dernier. Bénéficiant de fait d’une réputation mondiale incroyable.

1-1°)-Très tôt, je me suis méfiée de ce personnage trop idyllique. Oui, les vrais intellectuels critiques existent. Mais leur véritable engagement pour le marxisme leur coûte cher. Par exemple, il vaut à l’historienne Madame Annie Lacroix-Riz une certaine mise à l’écart de ses pairs, et j’utilise la litote. Nous, facebookiens depuis toujours, savons combien nous avons payé très cher notre engagement critique sincère anti capitalisme mondialisé occidental.

Au XIXème siècle, les ouvriers des mines du nord de la France, sous la houlette de l’anarcho-syndicaliste Benoit Broutchoux étaient qualifiés de “classes dangereuses”(sic) par la Bourgeoisie inquiète de leur combat frontal contre les patrons. Sans concession. Aujourd’hui, c’est nous, membres des réseaux sociaux, Facebook, Tweeter, qui sommes qualifiés de “nouvelles classes dangereuses” par la Macronie. Une loi en préparation punit même de façon très importante ces agents véritablement critiques. Donc, d’emblée, être à la fois un universitaire états-uniens réputé et un révolutionnaire de choc parait plus que suspect.

1-2°)-Par ailleurs, son livre, “La formation du consentement” est porté aux nues, y compris chez les agents les plus critiques du capitalisme mondialisé occidental. Il y a 10 ans de cela, j’ai acheté son livre très cher : 27 euros. On a trouvé sa pensée paresseuse : il lui fallait une page pour dire une seule chose très ordinaire, pseudo critique. Tout le contraire du cerveau mathématique et philosophique anti système du philosophe Alain Badiou.

Dans une interview, Olivier Berruyer, fondateur du site ELUCID, dont nous postons régulièrement les excellents articles d’économie, explique que son envie de faire un site d’informations alternatives comme ELUCID est née directement de la lecture de Chomsky, qui a été pour lui comme une “révélation”(sic).

Pour ma part, depuis ma lecture ratée de la fabrique du consentement, j’ai toujours été plus que réservée sur l’intelligence critique du personnage. Arrive la pandémie de Covid. Chomsky condamne grossièrement les non vaccinés, reprenant à son compte, à la triple croche près, l’idéologie dominante ultra-menteuse des labos médicaux. Gros choc sur Facebook : beaucoup de mes amis l’abandonnent, et ce n’est que justice. Le fin mot de cette prise de position ? Chomsky était un client d’Epstein du Lolita Express. Le Mossad et la CIA le font chanter, pour qu’il dise et ne dise que les éléments de langage du service de com’ de Washington (voir article de Kevin Barrett ci-dessous).

Noam Chomky, le faux intellectuel critique, qui ne nous a pas défendus, lors du confinement et des vaccins anti-Covid : on comprend pourquoi. Alors, la “grande intelligence critique” de Chomsky : je rigole doucement…!

2°)- Article rédigé par Kevin Barrett

Il n’est donc pas étonnant qu’il ait menti de manière aussi scandaleuse dans notre correspondance électronique.

Au début de l’été 1992, j’ai vu le documentaire « Manufacturing Consent » (La Fabrication du consentement) lors de sa sortie au Castro Theater de San Francisco. Ce film a changé ma vie. Il mettait en scène Noam Chomsky, un professeur de linguistique accompli, et son analyse de la propagande des médias corporatistes. « Manufacturing Consent » m’a convaincu que l’académie américaine pouvait tolérer, et même célébrer, une critique sociale sérieuse. Si Chomsky, un opposant radical aux institutions les plus puissantes des États-Unis, pouvait non seulement survivre mais prospérer dans le milieu universitaire, en disant la vérité au pouvoir et en se construisant un énorme public, pourquoi d’autres ne pourraient-ils pas en faire autant ?

Avant cette projection, j’étais un bohémien profondément aliéné qui hantait les marges du monde universitaire, tellement dégoûté par toutes les institutions des États-Unis que j’aurais difficilement pu imaginer travailler pour elles. (Apprendre les faits de l’assassinat de JFK à l’âge de 16 ans peut avoir cet effet sur une personne). Mais l’exemple de Chomsky m’a inspiré. Il m’a donné envie de me joindre à lui et aux autres universitaires qui critiquent l’empire des États-Unis, de convaincre nos collègues de la véracité de nos arguments en utilisant la logique et les preuves, et d’aider les États-Unis à revenir à leurs racines anti-impériales, et même plus.

C’est donc en grande partie grâce à Chomsky que je suis entré dans un programme de doctorat en 1995. Mais à ce moment-là, j’avais remarqué deux anomalies flagrantes dans sa pensée politique. La première, et la plus importante, était que son analyse de l’assassinat de JFK semblait insensée. Chomsky soutenait que l’assassinat était manifestement une conspiration, et non l’œuvre d’un fou isolé comme le veut l’histoire officielle, mais qu’il importait peu de savoir qui avait tué JFK, car l’assassinat n’avait changé aucune politique ! Puisqu’il estimait que le fait que le président ait été assassiné par des conspirateurs suffisamment puissants pour imposer leur ridicule histoire au monde entier n’avait aucune importance, Chomsky ne s’intéressait pas du tout à l’identification des auteurs et décourageait ses partisans de s’intéresser davantage à ce sujet.

« Prenez par exemple toute cette frénésie autour de l’assassinat de JFK. Je ne sais pas qui l’a assassiné et je m’en fiche, mais quelle différence cela fait-il ? » (Noam Chomsky)

L’autre anomalie concerne la question de la Palestine. Bien que Chomsky ait sympathisé verbalement avec les souffrances des Palestiniens et admis la justice de la cause palestinienne, il a obstrué avec véhémence les deux efforts stratégiques les plus prometteurs qui pourraient aider la Palestine à vaincre le sionisme : Le mouvement de boycott-désinvestissement-sanctions (BDS), et la campagne visant à exposer le contrôle sioniste sur la politique des États-Unis au Moyen-Orient.

Alison Weir a un jour demandé à Chomsky pourquoi il s’opposait au BDS et pourquoi il avait faussement prétendu qu’il était mauvais pour les Palestiniens (qui le soutiennent presque unanimement). « La raison est très simple. C’est tellement hypocrite que c’est en fait un cadeau pour les partisans de la ligne dure. Ils peuvent dire : « Ecoutez, vous appelez au boycott d’Israël, mais vous n’appelez pas au boycott des Etats-Unis, qui ont un bilan bien pire… »

Les partisans de la ligne dure israélienne diraient-ils jamais une telle chose ? Et cela aurait-il une quelconque importance s’ils le faisaient ? Bien entendu, ce n’est pas le cas. Là encore, Chomsky débite de pures absurdités, précédées de l’avertissement obligatoire « c’est très simple ». Quand quelqu’un d’apparemment intelligent comme Chomsky dit de telles choses, il n’y a que deux interprétations possibles : Soit il souffre d’un dysfonctionnement mental bizarre, soit il ment et nous éclaire au gaz.

L’habitude occasionnelle de Chomsky d’émettre des flots de paroles déconcertantes fait surface à plusieurs reprises lorsqu’il est interrogé sur le contrôle d’Israël sur la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Comme l’écrit James Petras, « Noam Chomsky a longtemps été l’un des grands obscurcisseurs de l’AIPAC et de l’existence du pouvoir sioniste sur la politique des États-Unis au Moyen-Orient ». Le gnome insensé soutient de manière ridicule que l’asservissement des décideurs américains à Israël sert en réalité les intérêts nationaux et impériaux des États-Unis. Pour lui, Israël est fondamentalement un appendice impuissant de l’empire des États-Unis. Le sous-texte implicite de Chomsky est que quiconque remarque l’emprise mortelle d’Israël sur la politique étrangère des États-Unis, notamment Walt et Mearsheimer, Alan Hart, James Petras, J. William Fulbright, James Abourezk, Paul Findley et, en fait, tous les analystes honnêtes et informés qui se sont penchés sur la question, doit être « antisémite ».

Mes problèmes avec les crises répétées de folie apparente de Chomsky ont atteint leur paroxysme après le 11 septembre 2001. En novembre 2001, Chomsky a publié un best-seller « surprise ». Intitulé « 9/11 » et réédité dix ans plus tard sous le titre « 9/11 Septembre : Y avait-il une alternative ? », ce livre reprend essentiellement les diatribes vides de Chomsky sur le coup d’État de JFK – « peu importe qui l’a fait, ne regardez PAS derrière le rideau » – et les applique au 11 septembre.

« Si c’était vrai [les théories du complot sur le 11 septembre], ce qui est extrêmement improbable, quelle différence cela ferait-il ? Je veux dire que cela n’a aucune importance. » (Noam Chomsky, entretien avec David Barsamian)

Alors que je participais à l’essor du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre à partir de 2004, j’ai remarqué que Chomsky s’en prenait de plus en plus violemment aux chercheurs de vérité et insistait sur le fait que l’identité des auteurs du 11 septembre n’avait pas d’importance. En 2008, je l’ai invité à participer à mon émission de radio, ce qui a donné lieu à un échange de courriels qui s’est soldé par son refus de dernière minute de participer à l’émission. J’ai été sidéré par les déclarations et les positions apparemment insensées de Chomsky. Lorsqu’il a finalement commencé à mentir ouvertement, j’en ai conclu qu’il devait être de mauvaise foi. J’ai publié les courriels privés dans leur intégralité parce que je pensais que le monde devait connaître la vérité sur l’évidente immoralité grossière (ou, charitablement, la folie) du (faux) dissident le plus célèbre des États-Unis.

Puis, en 2016, j’ai donné une conférence au Left Forum sur le thème « Pourquoi Chomsky se trompe sur le 11 septembre ». Bien que mes critiques à l’égard de Chomsky aient été assez modérées, compte tenu de ses effroyables trahisons, j’ai été banni du Left Forum l’année suivante. Apparemment, aller au Left Forum pour critiquer Chomsky, c’est comme aller au Vatican pour critiquer le Pape.

Lire le texte intégral de « Pourquoi Chomsky se trompe sur le 11 septembre » (en anglais)

Au fil des ans, je me suis rendu compte que si Chomsky égarait délibérément les gens, il devait y avoir une certaine méthode dans sa folie apparente. Pourquoi éloigner les penseurs critiques et les idéalistes de gauche de la vérité sur l’assassinat de JFK, le 11 septembre, le contrôle sioniste de la politique des États-Unis et la meilleure stratégie pour sauver la Palestine ? Quels intérêts seraient servis par ces quatre actes de tromperie ?

La question, bien sûr, se répond à elle-même. Comme l’ont suggéré Michael Collins Piper, Laurent Guyénot, Ron Unz, Alan Hart et tant d’autres, le principal suspect dans les coups d’État de JFK et du 11 septembre est l’État d’Israël et ses acolytes « américains ». Chomsky a constamment et systématiquement éclairé ses disciples sur les quatre questions les plus cruciales pour la préservation et l’expansion du pouvoir sioniste. Comme l’écrit Jeffrey Blankfort :

« En fin de compte, il est évident que l’affection de Chomsky pour Israël, son séjour dans un kibboutz, son identité juive et ses premières expériences avec l’antisémitisme, auxquelles il se réfère occasionnellement, ont coloré son approche de chaque aspect du conflit entre Israël et les Palestiniens et expliquent sa défense d’Israël. C’est son droit, bien sûr, mais pas de prétendre en même temps qu’il est un défenseur de la justice en Palestine. »

Depuis notre échange de courriels malencontreux de 2008, j’ai tendance à reconnaître la probabilité que Chomsky soit un salaud de sioniste menteur et adepte de l’éclairage au gaz. Mais je n’en étais pas sûr jusqu’à il y a quelques jours, lorsque la nouvelle a éclaté que Chomsky avait fréquenté à plusieurs reprises le criminel sexuel Jeffrey Epstein, alors condamné, notamment en rencontrant Epstein avec le pervers et suspect du 11 septembre Ehud Barak, et apparemment même en volant sur le Lolita Express de Jeffrey Epstein. Comme à son habitude, Chomsky s’est dérobé : « S’il y a eu un vol (avec Epstein), ce dont je doute… » Si Chomsky n’avait pas volé avec Epstein, bien sûr, il l’aurait dit. Ses dérobades à la vérité, qu’il s’agisse de JFK, du 11 septembre, de l’occupation israélienne des États-Unis ou de ses relations avec Epstein et Barak, ont un ton passif-agressif et vide qui est inimitablement Chomskyesque, mais qui est étonnamment incompatible avec sa réputation d’un des plus grands linguistes du monde.

La réponse de Chomsky aux questions des journalistes sur sa relation avec Epstein commence ainsi : « La première réponse est que cela ne vous regarde pas. Ni personne ». C’est, bien sûr, exactement ce que diraient de nombreuses personnes interrogées sur leurs activités sexuelles avec des adultes consentants. Alors pourquoi Chomsky répond-il toujours « ne me posez pas de questions sur ma vie sexuelle » lorsqu’on l’interroge sur sa relation avec Jeffrey Epstein et son écurie de prostituées mineures ?

Il me semble que le gnome proteste trop.

Plus que la question de savoir si Chomsky a (légalement) violé des jeunes filles, il faut se demander pourquoi il a rencontré le principal maître chanteur israélien des dirigeants américains, Jeffrey Epstein, ainsi que le cerveau probable du 11 septembre, Ehud Barak. Barak a démissionné de son poste de Premier ministre d’Israël en mai 2001 et a disparu de la scène publique. Il a vraisemblablement passé les mois de juin et de septembre à travailler sur des plans visant à démolir le World Trade Center, à attaquer le Pentagone et à rejeter la responsabilité du carnage sur les ennemis d’Israël. Le travail de Barak sur la préparation du 11 septembre rappelle la démission de Ben Gourion en tant que Premier ministre israélien et sa disparition de la scène publique en juin 1963, après quoi il est entré dans la clandestinité et a vraisemblablement orchestré l’assassinat de John F. Kennedy en novembre. Moralité : lorsque les Premiers ministres israéliens démissionnent au printemps, il faut s’attendre à quelque chose d’important à l’automne.

Ehud Barak a été commodément placé à l’avance dans les studios londoniens de la BBC afin qu’il puisse être en direct une heure après le 11 septembre, où il a récité ce qui allait devenir l’histoire officielle :

La coercition de Barak visait les masses, qui étaient traumatisées par les images horribles qu’elles venaient de voir à la télévision et ouvertes à la suggestion hypnotique – que Barak a obligeamment fournie, implantant la version officielle préprogrammée au plus profond de leur subconscient. Chomsky, en revanche, a été déployé quelques mois plus tard contre les gauchistes et les intellectuels, qui étaient à juste titre méfiants et prédisposés à se méfier de l’administration Bush et de sa précipitation dans la guerre contre les ennemis d’Israël. (Il n’est guère surprenant que l’ouvrage de Chomsky sur la dissimulation et la propagande du 11 septembre se soit retrouvé en tête des listes de best-sellers en novembre 2001, compte tenu des réalités du pouvoir dans les médias, l’édition de livres et la distribution aux États-Unis).

Dans de nombreuses langues, il existe un ou plusieurs proverbes qui se traduisent approximativement par « On reconnaît un homme à ses fréquentations ». En rencontrant simultanément Epstein et Barak, Noam Chomsky s’est démasqué comme un chien de berger sioniste de haut niveau chargé de maintenir le bétail goyim américain aveugle, ignorant et enfermé dans son enclos, bêlant les platitudes qui lui sont enseignées par ses supérieurs sionistes. Dire que le scandale va ternir l’héritage de Chomsky est inexact, car il n’y a pas d’héritage à ternir. Chomsky est un charlatan et un imposteur. Il se révèle être un agent de l’État le plus génocidaire et le plus systématiquement terroriste du monde – un État qui a attaqué les États-Unis à plusieurs reprises depuis 1954, assassinant ses meilleurs dirigeants, tuant ses marins et ses civils, pillant son arsenal nucléaire et son trésor, et assumant généralement une grande partie de la responsabilité de sa destruction imminente.

De quoi Chomsky a-t-il donc parlé avec Epstein, le principal maître chanteur d’Israël, et Barak, le coupable du 11 septembre ? La conversation ressemblait-elle à celle de Netanyahou avec ses amis au Fink’s Bar à Jérusalem en 1990 ?

À la tête de la table se trouvait Netanyahou. Le groupe à la table venait de voler 5 dispositifs cryptographiques américains KG 84 avec l’aide de Canadiens servant dans l’ONUST sur le plateau du Golan, donnant à cette cabale dirigée par Israël un accès en temps réel à toutes les communications du département d’État américain, de la marine et de l’OTAN. Voici une citation transcrite d’un enregistrement audio de Netanyahou lors de cette réunion :

« Si nous nous faisons prendre, ils nous remplaceront simplement par des personnes de la même étoffe. Peu importe ce que vous faites, les États-Unis sont un veau d’or et nous allons les sucer, les découper et les vendre pièce par pièce jusqu’à ce qu’il ne reste rien d’autre que le plus grand État-providence du monde, que nous créerons et contrôlerons. Pourquoi ? Parce que c’est la volonté de Dieu, et que les États-Unis sont assez grands pour encaisser le coup, afin que nous puissions recommencer encore et encore. C’est ce que nous faisons aux pays que nous détestons. Nous les détruisons très lentement et nous les faisons souffrir parce qu’ils refusent d’être nos esclaves. »

Le mépris de Chomsky pour les Américains, et pour l’intelligence de son public américain, est tout aussi palpable que celui de Netanyahou. Et celui d’Epstein. Et celui de Barak.

Il est peut-être temps pour lui de faire son aliyah… et de remercier Yahvé qu’Israël ne signe pas de traité d’extradition.