Gaza : une situation toujours plus dramatique

Lors de l’audience de vendredi devant la Cour de la CIJ, l’équipe juridique israélienne n’a pas trouvé grand chose de convaincant à plaider et a été contraint de recourir, une fois de plus au mensonge. L’équipe de défense juridique israélienne a ainsi affirmé que l’armée israélienne n’a bombardé aucun hôpital à Gaza. (sic) !!! Et […]

Lire plus