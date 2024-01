Fin de l’année 2023 – Mise à jour sur les progrès technologiques de la guerre impérialiste

Par Robert Bibeau. Nous remercions Monsieur Le Penseur pour cet inventaire non exhaustif des nouvelles armes technologiques sophistiquées que le patronat et le Grand capital mondialisé met au point en prévision de la prochaine Guerre Mondiale. Cette 3e Grande Guerre en préparation chez différent proxy (Israël, Gaza, Ukraine, Yémen, Liban, Irak, Iran, Syrie, Sahel, Taiwan…etc.) Il est très important que la chair à canon prolétarienne ait un avant goût des armes de destruction massive que les États militaristes de l’Est comme de l’Ouest mettront entre nos mains pour massacrer les peuples sacrifiés. En introduction du présent article nous vous suggérons fortement ce premier article de Simplicius qui traite de stratégie et de tactique militaire et guerrière. Analyse stratégique des tactiques de guerre des puissances impériales en proxy ukrainien (Le Penseur) – les 7 du quebec

Par Simplicius Le Penseur − Le 31 Septembre 2023 − Source Dark Futura

Alors que l’année touche à sa fin, jetons un coup d’œil sur l’évolution technologique du conflit, ainsi qu’un résumé des points sur lesquels la Russie doit s’améliorer militairement pour en finir avec l’Ukraine.

Cet article va se concentrer sur les aspects technologiques de la guerre et constitue donc une sorte de suite directe à celui de février 2023, dans lequel j’essayais d’anticiper les changements technologiques à venir, si la guerre devait durer plusieurs années.

L’histoire de la guerre est une histoire de guerre, mais celle-ci comprenait un aperçu historique complet pour donner une base contextuelle aux progrès en cours, alors qu’ici, nous allons nous jeter à l’eau sans préambule.

Tout d’abord, il y a un aspect intéressant à noter, qui sert de base à une discussion plus large. Il y a quelques jours, le grand journal japonais Nikkei a rapporté que, selon ses “sources”, lors de la visite de Xi à Moscou, Poutine lui a secrètement fait part de l’intention de la Russie de se battre en Ukraine pendant “au moins 5 ans”, voire plus :

Une mise en garde s’impose : bien que ces propos soient rapportés aujourd’hui, ils auraient été tenus en mars. À l’époque, la Russie n’était évidemment pas dans la même position qu’aujourd’hui sur le champ de bataille, et même Poutine n’aurait probablement pas pu prévoir à quel point la contre-offensive de l’Ukraine aurait été désastreuse. La question se pose donc : si un tel échange avait lieu aujourd’hui, Poutine donnerait-il le même délai ou se sentirait-il plus confiant en espérant une issue plus rapide ?

Bien sûr, il y a de fortes chances que cette nouvelle soit tout simplement inventée. Mais elle est étayée par quelques autres indicateurs :

Comme nous l’avons déjà mentionné, un pays qui prévoit d’énormes augmentations d’effectifs militaires pour les années à venir, qui construit des armées de campagne entièrement nouvelles en appelant plus de 500 000 hommes cette année, ne s’attend probablement pas à cesser de se battre de sitôt. Il est clair que la Russie se prépare pour le long terme, et le calendrier de “5 ans” n’est donc pas totalement invraisemblable.

Ces derniers mois, j’ai rapporté à plusieurs reprises des déclarations de hauts responsables russes insinuant que la guerre pourrait durer plusieurs années. Medvedev lui-même a laissé entendre cette année que le conflit pourrait durer des “décennies” :

“Ce conflit va durer très longtemps. Il durera probablement des décennies”, a déclaré M. Medvedev à des journalistes lors de sa visite au Viêt Nam.

Le fait est que, puisqu’il y a une chance que le conflit dure au moins plusieurs années de plus, une telle période ne peut qu’englober de vastes développements en matière de technologies et d’innovations sur le champ de bataille. Bien entendu, je ne pense pas que le conflit puisse durer au-delà de 2025. Mais étant donné que la Russie signale qu’elle est tout à fait satisfaite de combattre passivement afin de privilégier le développement et la stabilité économiques et géopolitiques plutôt que les engagements de “haute intensité” déstabilisateurs pour toute société dans une position de guerre totale, il est tout à fait possible que la Russie ralentisse la guerre jusqu’en 2026 et au-delà.

L’une des raisons est que les choses semblent être en phase terminale à l’heure actuelle, en raison de la réduction du financement due à la querelle au sein du Congrès américain. Mais beaucoup pensent, à juste titre, que cette querelle entre partis sera résolue au cours de la nouvelle année, et que l’Ukraine recevra toujours l’aide espérée de près de cent milliards de dollars, ce qui pourrait lui permettre de continuer à se battre pendant un bon moment.

À cela s’ajoute le fait que l’Ukraine s’est mise en défense et qu’elle économise fortement ses équipements, ce qui entraîne relativement peu de pertes de blindés à l’heure actuelle, comme le prouve ce que nous voyons. Si l’on ajoute à cela la grande campagne de mobilisation qui vient d’être lancée, ils ont une chance de tenir très longtemps si le financement est assuré.

Certains se moqueront, souhaitant que la Russie débranche tout simplement la prise et mette fin à cette misère plus rapidement. Mais cela touche au cœur même de la discussion technologique : La Russie n’est tout simplement pas en mesure de le faire pour le moment, parce qu’elle se trouve mêlée à un type de guerre future que peu de gens auraient pu prédire.

Au sens large, tout le monde pouvait prédire, et a prédit, l’orientation générale de la guerre moderne : drones, IA, etc. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup aient prédit, spécifiquement, à quel point la menace des drones FPV, en particulier, est devenue létale et impossible à contrer. C’est vraiment devenu l’un des principaux problèmes actuels, et il est assez difficile à résoudre.

Souffrant de famine en obus d’artillerie standard, l’Ukraine a investi de manière asymétrique dans la production de petits drones bon marché – et cela lui rapporte, car la Russie s’efforce de mettre au point une parade cohérente contre ces engins. Bien sûr, la Russie elle-même surpasse l’Ukraine en matière de drones FPV, mais le problème est que, comme c’est la Russie qui est maintenant à l’offensive, la situation est favorable à l’Ukraine. Les forces russes doivent sortir à découvert pour attaquer, ce qui crée un environnement riche en cibles pour les FAU. Les Ukrainiens, de leur côté, sont tous bunkérisés et n’attaquent plus, donc malgré un ratio FPV positif, la Russie n’a pas autant de cibles faciles ou ouvertes à atteindre. La plupart des FPV sont consacrés au pilonnage des fortifications des FAU, avec un succès occasionnel. Bien sûr, les Russes obtiennent toujours de nombreux succès, mais cela leur coûte désormais beaucoup plus de drones.

La Russie s’empresse de mettre au point de nombreuses technologies anti-drones, tant pour les tranchées que pour les blindés mobiles. Nous le constatons de plus en plus régulièrement sur tous les fronts :

Le problème est que les meilleurs sont encore peu nombreux et que les troupes russes importent, en guise de palliatif, un grand nombre de brouilleurs chinois bon marché, souvent assemblés à partir de pièces hétéroclites. Nombre d’entre eux sont très limités et d’une efficacité marginale : soit ils sont très directionnels et ne peuvent donc pas couvrir un secteur, soit ils brouillent des bandes de fréquences très étroites, ce qui ne couvre pas la majorité des types de drones, soit leur puissance de sortie est tout simplement trop faible pour créer un véritable écran protecteur.

Je surveille plusieurs canaux radioélectroniques obscurs des deux côtés – et croyez-moi, les canaux ukrainiens sont encore plus révélateurs, car ils décomposent souvent les appareils électroniques russes capturés, avec des commentaires et des idées sans fard. Ils ont capturé de nombreux dispositifs russes liés à la technologie des drones et du brouillage et en sont impressionnés, tandis qu’ils en ridiculisent beaucoup d’autres qu’ils considèrent comme de la camelote de bas étage achetée sur des sites chinois comme Ali Express.

Voici un exemple de vidéo ukrainienne d’un FPV frappant un char russe équipé d’un brouilleur, qui n’a manifestement rien fait : (Vidéo sur l’article original)

Cependant, aucune vidéo n’a encore fait surface sur des chars équipés de brouilleurs russes Volnorez “Breakwater” les plus récents. Malheureusement, ce sont précisément ceux dont l’approvisionnement est le plus faible.

Voici un lanceur russe TOS-1 “Solntsepek” récemment aperçu avec le module de guerre électronique RP-377UVM1L Lesochek : (Vidéo sur l’article original)

Bien qu’il soit grossièrement attaché à l’aide de ce qui ressemble à des ceintures, voici ce qu’un expert ukrainien en radioélectronique avait à dire à son sujet :

Ce module de guerre électronique est conçu pour protéger les équipements contre les mines terrestres radio, mais il peut être utilisé contre le FPV. J’ai vu ses spectrogrammes, les interférences sont de très haute qualité, mais le prix à payer est une courte portée de protection.

Et c’est l’un des problèmes de tous ces systèmes, leur portée de protection est très courte, ce qui signifie deux choses :

Parfois, un FPV peut encore s’écraser sur le véhicule – s’il est à l’arrêt – en raison de la simple inertie. Si vous le pointez correctement et que vous accélérez, même si le brouilleur coupe le flux vidéo, le FPV peut continuer à atteindre sa cible. Cela concerne les FPV destinés à entrer en contact direct avec une cible, mais pas nécessairement les drones lanceurs de grenades, qui peuvent planer assez haut au-dessus de la cible et y décharger des munitions, comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises. L’altitude à laquelle ils planent – 30 à 60 mètres – peut généralement être supérieure à la portée efficace des brouilleurs.

Les sources des FAU ont noté une forte augmentation de l’utilisation des packs de brouilleurs russes – toutes sortes de systèmes ad hoc et bricolés sont observés :

Les forces russes continuent d’innover de nombreuses “solutions de contournement” dans l’environnement hautement contesté du spectre EMR. Par exemple, il a été noté qu’elles plaçaient des balises sur le terrain qui permettent de faire fonctionner des drones hors ligne dans un environnement électronique très contesté :

Lorsque la navigation du drone est brouillée, il peut s’orienter grâce à ces balises cachées dispersées dans la zone.

La vidéo ci-dessous présente quelques-uns des nouveaux dispositifs électroniques et détecteurs de drones mis en place par la Russie : (Vidéo sur l’article original)

Cette vidéo illustre l’une des dures réalités actuelles sur le front : en l’absence de capacité à brouiller ou à contrecarrer totalement les drones ennemis, la meilleure option consiste simplement à les détecter à temps, ce qui permet au moins d’en prendre conscience et d’avoir la possibilité de les éviter.

De nombreuses troupes russes se déplacent désormais avec de petits détecteurs de drones qui peuvent détecter les signaux FPV à proximité, mais pas beaucoup plus. Cela permet au moins d’être prévenu à l’avance.

Des appareils tels que ceux décrits ci-dessous sont achetés à des entreprises chinoises, une fois de plus :

Des informations ont été reçues concernant l’achat de 500 kits de guerre électronique par le ministère russe de la défense. Il s’agit d’un produit chinois. Le ministère russe de la défense l’a acheté au prix de 600 000 roubles (plus de 6 000 dollars) par unité.

On les voit occasionnellement sur le front :

La Russie dispose de ses propres unités de ce type, qui sont actuellement développées et mises à l’essai, mais il en va de même pour de nombreux autres pays. L’Ukraine teste également des dispositifs similaires.

Les États-Unis aussi :

Mais la raison pour laquelle ces dispositifs ne constituent pas une solution miracle est que les brouilleurs de drones peuvent être facilement détectés et que leurs positions peuvent être fixées électroniquement grâce à des analyseurs de spectre.

L’objectif d’un brouilleur étant de surcharger les ondes avec de grandes quantités de “bruit”, vous vous transformez en un énorme “pouce douloureux” qui se fait remarquer et qui peut être repéré. Bien entendu, lors d’un assaut de grande envergure, lorsque l’ennemi connaît déjà la position de votre colonne, cela n’a pas beaucoup d’importance, à moins qu’il ne dispose d’armes spécialisées capables de se concentrer sur le signal réel et de l’attaquer automatiquement, comme le font certains missiles antiradiation (ARM).

La Russie déploie des brouilleurs pour une bande, mais l’Ukraine commence à déployer de nouveaux drones qui fonctionnent sur une bande différente, ce qui rend les brouilleurs précédents inutiles. Le type de système le plus avancé et le plus optimal analyserait d’abord le signal du ou des drones entrants, puis adapterait une réponse sur la bande de brouillage appropriée, mais jusqu’à présent, cette technologie semble reléguée aux grands systèmes d’entreprise montés sur camion, c’est-à-dire les Zhitel russes, les Moskva-1, les Borisoglebsk et les autres systèmes de ce type. La raison en est qu’ils nécessitent beaucoup plus de puissance de traitement, de refroidissement, etc.

Le conflit a relancé les recherches du Complexe militaro-industriel (CMI) américain dans le domaine du spectre électromagnétique :4

WASHINGTON – Le succès observable de la guerre électronique dans le conflit russo-ukrainien incite l’armée américaine à déployer dès que possible ses propres brouilleurs en cours de développement, selon un responsable des acquisitions. Après des décennies d’atrophie de son arsenal, l’armée donne à nouveau la priorité à la guerre électronique, notamment par le biais de ses initiatives “Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team” (système de couche terrestre – équipe de combat de brigade) et “Echelons Above Brigade” (échelons au-dessus de la brigade).

La marine américaine aurait déjà déployé et testé un système appelé DRAKE (Drone Restricted Access Using Known EW) :

Si nous rencontrons un [drone] qui arrive à l’avant du navire et qu’il décide de filer vers l’arrière, sur le pont d’envol, je peux prendre ce sac à dos, courir jusqu’au pont d’envol et continuer à bloquer le signal pour m’assurer que le drone reste loin de nous.

Le problème, c’est que c’est une chose de développer quelques plateformes d’essai et une autre d’équiper une armée massive de plus de 500 000 hommes avec suffisamment d’unités prêtes à résister à un nombre sans précédent de drones – des centaines de milliers par mois. Chaque brigade, bataillon, compagnie, section, etc. a besoin de ses propres unités, et c’est un défi de taille.

Récemment, nous avons enregistré le plus grand nombre de frappes FPV contre les forces russes depuis le début du conflit. Tout est touché, ce qui est aggravé par le fait déjà mentionné que la Russie passe à l’offensive partout, ce qui oblige de nombreuses unités à être exposées et à se mettre à découvert. Cependant, malgré l’augmentation considérable du nombre de frappes, il y a quelques points positifs à retenir.

Ce que je constate, c’est que les tranchées et les points de déploiement semblent très bien protégés. Ils sont rarement pénétrés de manière appréciable ou même atteints par des drones ukrainiens de quelque type que ce soit. Non, presque tous les coups sont portés contre :

des unités blindées mobiles en mouvement vers un débarquement de troupe des FAU dans la zone grise

Des troupes solitaires isolées qui effectuent des courses de ravitaillement vers l’abri de leur petite unité.

des chariots de ravitaillement isolés (chariots Bukhanka) sur la ligne du deuxième échelon.

Le contraste est saisissant avec la manière dont la Russie frappe les FAU, puisque les FPV russes pénètrent régulièrement chaque tranchée, fortification, abri, bastion, etc. des FAU, ce qui nous permet de visualiser une grande disparité entre les capacités de guerre électronique. En résumé, les systèmes russes de détection électronique des tranchées (dômes) semblent très répandus et très bien systématisés. Mais tout ce qui sort de la zone de sécurité de la tranchée devient instantanément mortel.

Quiconque suit les discussions internes des troupes russes en première ligne, des correspondants, etc., remarquera que la quasi-totalité des discussions et de l’indignation porte actuellement sur ce problème majeur et croissant des drones. Personne ne parle de pénurie d’artillerie, ni même de pénurie de drones. Le problème réside uniquement dans le fait que les FPV sont devenus une épine insurmontable dans le pied de la Russie. Certaines zones critiques de la ligne de front ont été tellement verrouillées que les troupes russes sont littéralement incapables de se déplacer ou de quitter leur tranchée. Elles doivent se faire livrer de la nourriture par un drone, qui largue de la nourriture et de l’eau. Dès qu’ils sortent, ils sont pris pour cible et tués par les FPV de l’ennemi.

Hier, ils ont même commencé à écrire sur la nouvelle tactique ukrainienne impliquant deux opérateurs FPV travaillant en binôme, qui pilotent leurs drones ensemble et sont capables d’achever immédiatement tout soldat que le premier opérateur a simplement “blessé”. Cette tactique peut sembler pédante et évidente, mais jusqu’à présent, la plupart des équipes FPV continuent d’opérer en solo, un par un.

Il convient de féliciter la Russie pour ses développements très agiles dans certains secteurs de la guerre des drones, en particulier en ce qui concerne les différentes étapes de l’évolution que des drones comme le Lancet ont déjà franchies, les nouveaux Lancet ayant été récemment annoncés :

Les nouveaux Lancet ont été récemment annoncés. Ils sont même accompagnés d’un nouvel engin du fabricant Zala : (Vidéo sur l’article original)

Les Lancet ont connu des itérations répétées, chaque nouvelle étape apportant des améliorations telles que : Thermiques IR ; nouvelles variantes thermobariques anti-personnel ; capteurs LIDAR pour détecter la portée de la cible et la tuer à travers les obstructions des filets anti-drones ; nouvelle capacité de lancement de lots pour la technologie d’essaimage ; intégration de l’IA pour l’acquisition automatique de cibles, et bien plus encore.

Dans certains domaines, la Russie doit être félicitée. Mais dans d’autres domaines, elle est à la traîne, notamment en ce qui concerne la technologie UCAV. Deux ans après le début de la guerre, la Russie ne dispose toujours pas d’un seul véhicule aérien de combat sans pilote (UCAV) en état de marche. Il s’agit de drones capables de frapper eux-mêmes des cibles, plutôt que de simplement les surveiller ou de les désigner (à l’aide de lasers) pour d’autres systèmes, comme le Krasnopol, ou simplement de faire des tirs de correction. Il y a bien l’Inokhodets et le Forpost sous licence israélienne, mais ni l’un ni l’autre n’ont été vus en train d’utiliser régulièrement les capacités d’un UCAV.

Il s’agit là d’un domaine qui continue de me laisser perplexe quant à la manière dont la Russie peut être en retard par rapport à des pays comme l’Azerbaïdjan, la Turquie, la Malaisie, l’Iran et bien d’autres, qui ont tous des programmes UCAV plus sophistiqués. La raison probable en est la suivante : La Russie a reconnu très tôt que les UCAV sont quelque peu obsolètes dans un environnement proche. Je l’ai souligné dès le début du conflit, lorsque les Bayraktar TB2 ont été pulvérisés dans le ciel.

Le problème est que pour transporter des systèmes d’armes puissants (missiles, bombes guidées, etc.), un UCAV doit être suffisamment grand, ce qui signifie nécessairement qu’il devient une cible facile pour les radars ; ce qui signifie également qu’il ne sera pas en mesure d’opérer sur un champ de bataille proche de celui d’un adversaire. La Russie l’a appris à ses dépens en testant les UCAV Mohajer-6 iraniens au début du conflit, qui ont apparemment été rapidement abattus par l’AD ukrainien et se sont révélés peu utiles par rapport aux Geran/Shaheds, qui ont au moins une capacité d’essaimage/saturation de masse.

Cependant, voici ce qui me pose problème. Même en dépit de ce qui précède, les FAU elle-même ont réussi à trouver quelques petits passages pour insérer le TB2 et frapper quelques ressources russes. Normalement, cela est arrivé à quelques unités d’avant-garde trop étendues à Kherson, qui ont dépassé leur propre AD arrière, que ce soit accidentellement ou en raison d’une exigence quelconque.

Si l’Ukraine peut contourner les filets radar russes, même occasionnellement, la Russie, avec un TB2 équivalent, pourra contourner beaucoup plus souvent les filets AD de l’Ukraine, qui sont bien moins considérables. Cela signifie qu’un UCAV pourrait encore être utile, en particulier si l’on considère que l’AD de l’Ukraine est progressivement réduit, ce qui aurait permis aux UCAV d’avoir un impact croissant sur le champ de bataille dans certains secteurs.

Prenons l’exemple d’Avdeevka. Elle se trouve dans un chaudron, probablement sans la meilleure couverture AD, ce qui pourrait permettre aux UCAV d’y faire une percée, en particulier s’ils sont capables de tirer des munitions à distance de sécurité plutôt que des bombes guidées par laser en chute libre, qui nécessitent que l’UCAV soit en vol stationnaire presque au-dessus de la cible.

Bien sûr, la Russie dispose de Ka-52, mais ils opèrent à partir de FARPS si éloignés qu’au moment où ils sont appelés, les blindés ukrainiens se sont retirés depuis longtemps. Cela fonctionne bien pour les assauts plus importants, mais pour les engagements positionnels irréguliers, c’est inefficace. A Avdeevka, nous voyons des M2 Bradley sortir pendant quelques minutes pour ratisser les positions russes le long des positions de débarquements dans la forêt, puis se retirer rapidement. Un UCAV à proximité aurait pu les engager en quelques minutes. Au lieu de cela, un Ka-52 peut mettre 30 à 45 minutes à arriver et ces M2 sont depuis longtemps rentrés dans un hangar à Berdychi.

La Russie a construit davantage de drones Inokhodet/Orion, mais il est clair qu’ils ne sont utilisés que pour la correction des tirs et la reconnaissance, car toutes les vidéos montrent qu’ils utilisent leurs optiques supérieures pour observer des villes/cibles à des distances sûres de 20 à 30 km. La seule explication logique est qu’ils sont trop chers pour que la Russie prenne le risque de les utiliser dans des rôles de survol direct d’UCAV. Mais il s’agit là d’un manquement de la Russie qui n’a pas développé un UCAV doté d’un armement à distance de sécurité à plus longue portée. Un Orion équipé de missiles LMUR ou de quelque chose d’équivalent à la variante israélienne Spike NLOS (Non Line of Sight) est ce qu’il faut. Au lieu de cela, le seul type d’“UCAV” développé par la Russie possède l’équivalent d’un ATGM à courte portée.

Il y a un développement potentiellement positif ici. Certains d’entre vous ont peut-être vu l’annonce selon laquelle la Russie serait en train de “produire en masse” le drone copter MPD-01 Termit :

Après des essais concluants pendant la guerre, la Russie a commencé la production en série de drones MPD-01 Termit de type hélicoptère, équipés de trois missiles S-8L. Ils peuvent être transportés à l’arrière d’une camionnette ou d’une remorque. L’intelligence artificielle permet au Termit de fonctionner en mode “chasse libre”. La Russie surprend par son cycle de développement rapide d’armes de pointe.

(Vidéo sur l’article original)

Au début, on peut rire : un hélicoptère ? Quoi, ils ont renoncé à construire un véritable UCAV comme le Predator, le Reaper, le Bayraktar, etc.

Mais j’ai une révélation à vous faire : cette décision relève du génie, et une telle plate-forme – si elle est effectivement fabriquée en nombre – serait bien supérieure à n’importe quel “UCAV” dans le type de conflit entre pairs où les deux parties disposent d’une défense aérienne avancée.

Les Reapers, les Predators, les Bayraktars prospèrent face à des ennemis technologiquement inférieurs qui ne disposent pas d’une défense aérienne digne de ce nom. Face à une défense aérienne même modérée, ils seraient instantanément abattus, car ils représentent des cibles gigantesques. Mais il y a une autre raison que les gens ignorent : la plupart des UCAV larguent des “bombes de précision” qui doivent être guidées par un laser et sont en chute libre. Cela signifie que le drone doit se trouver bien au-dessus de la cible et qu’il ne peut pas opérer à basse altitude. Ces limitations signifient que pour atteindre une cible sur une ligne de front, le drone doit opérer directement sur la ligne de front, en pleine vue de la défense aérienne qui le détruira facilement à chaque fois.

Certains drones, comme les Reapers, peuvent tirer des Hellfire d’une portée de 10 km environ, mais ils sont généralement tirés à une distance beaucoup plus courte, tout simplement parce qu’à la portée maximale, l’optique du drone ne peut pas peindre un laser sur une cible minuscule donnée de manière cohérente. Certains Hellfire sont équipés de détecteurs radar, mais ils sont inutiles contre les concentrations de troupes.

La plupart des attaques doivent donc être menées à quelques kilomètres de distance, comme le prouvent les dizaines de vidéos de frappes américaines où l’on voit clairement que les drones Predator/Reaper sont pratiquement en plein sur la cible :

Pourtant, ils doivent toujours être à haute altitude, ce qui les ferait instantanément abattre contre un ennemi proche.

C’est là que réside le génie de l’approche totalement nouvelle de la Russie. Une plate-forme à voilure tournante permet de se rapprocher de la ligne de front tout en restant hors de portée des radars, en volant à basse altitude, juste au-dessus de la cime des arbres, exactement comme le font actuellement les Ka-52 et d’autres engins de frappe rotatifs.

Cela offre tous les avantages des drones UCAV sans les inconvénients. En outre, elle permet de rester en vol stationnaire et d’observer les cibles, sans avoir à effectuer des “pistes” et des passages dans le ciel, qui n’offrent qu’une fenêtre de tir de 50/50 où il faut “faire demi-tour” et revenir pour une autre boucle si l’on a dépassé la fenêtre de résolution des tirs.

Cette plate-forme peut rester en vol stationnaire juste au-dessus de la limite des arbres, là où même les systèmes radar proches ne la repéreraient pas en raison de l’horizon radar, et observer le déroulement de la bataille en éliminant les cibles au fur et à mesure qu’elles se présentent, d’autant plus qu’elle dispose d’une autonomie de vol considérable de 6 heures et d’une portée de combat de 300 km. Plus important encore, il peut être maintenu dans des “FARPS” improvisés à proximité de la ligne de front, et non à des dizaines ou des centaines de kilomètres derrière comme les Ka-52. La documentation publiée affirme qu’ils peuvent être rangés dans des camionnettes, etc.

Leurs armements sont les mêmes roquettes S8 que celles utilisées en mode “dumbfire” sur les Ka-52, les Mi-28, les Mi-24 et même les avions Su-25, que l’on voit quotidiennement tirer en l’air :

Cependant, cette plateforme Termit serait équipée de la nouvelle variante S-8L, pour “laser”, ce qui signifie qu’il s’agit d’une version guidée par laser, parfaite pour éliminer les blindés et les véhicules.

Le Ka-52 est de loin la plate-forme d’armes la plus performante de l’arsenal russe au cours de l’année écoulée, seul le Lancet lui faisant peut-être concurrence. Si la Russie parvient à déployer ce drone miniaturisé, cela reviendrait à multiplier considérablement la menace du Ka-52 sur une zone beaucoup plus large, permettant aux fronts ayant moins accès aux Ka-52 de disposer de leur propre soutien aérien à la demande.

Donc oui, si – et c’est un grand si – la Russie peut effectivement produire ces appareils en nombre dans un avenir proche, ils peuvent vraiment changer la donne, en compensant le manque flagrant de présence d’UCAV. Sans parler du fait que ces “Termites” sont censés être dotés d’une capacité de chasse autonome à l’aide de l’IA. Cela étant dit, je reste sceptique quant à leur lancement prochain, car, pour une raison ou une autre, l’industrie aérospatiale russe reste le plus grand retardataire à ce jour, et je n’ai rien vu qui puisse me convaincre qu’elle a la capacité de produire soudainement ces véhicules comme des petits pains, alors qu’après deux ans, elle n’est toujours pas en mesure de produire des Orions ou des Forposts en nombre suffisant.

Sans compter que la Russie avait déjà “dévoilé” un drone rotatif Katran similaire il y a plusieurs années, et que ce projet n’a pas abouti – nous verrons donc si elle est sérieuse sur ce point.

N’oublions pas qu’en dépit de son retard dans certaines technologies, la Russie est également en avance sur l’Occident dans de nombreux autres domaines. Lors des frappes d’hier, nous avons été témoins d’une nouvelle capacité qui a stupéfié la foule occidentale de l’OSINT. Dans un spectacle inédit, les missiles russes Kh-101 ont été filmés en train d’éjecter des contre-mesures lors de la dernière étape de la frappe :

(Vidéo sur l’article original)

Le célèbre expert militaire (et en pneumatique) ci-dessous a rapidement fait savoir que les missiles américains n’ont pas de capacité équivalente :

“Rare footage. Dans la vidéo, le missile russe X-101 tire des leurres dans la dernière partie de son vol. Il ne s’agit pas d’un simple piège thermique, comme on le croit généralement, mais d’un nuage de petites “aiguilles” de différentes longueurs, conçu pour tromper les radars de guidage de la défense aérienne. Le tir a lieu 6 fois avec 4 pièges dans les derniers kilomètres avant la cible. 12 d’un côté et 12 de l’autre. Le module est appelé L-504.

Sans oublier que même l’Ukraine a officiellement admis que sur plus de 300 Kh-22 tirés depuis le début de la guerre, pas un seul n’a été intercepté par les intercepteurs les plus avancés de l’OTAN :

Le missile, soit dit en passant, vole à 4 000 km/h (Mach 3+), mais nous sommes censés croire qu’ils abattent régulièrement des Kinzhals qui volent à 12 000 km/h (Mach 10+).

Il y a donc des domaines où la Russie est à la traîne, mais d’autres où elle a une longueur d’avance ; il s’agit d’un jeu asymétrique. Ne disposant pas des capacités d’impression monétaire sans fin de la Réserve fédérale, la Russie est obligée de prendre des paris en investissant dans des domaines clés, tout en négligeant d’autres domaines jugés non critiques.

Le prochain et dernier grand jeu est bien sûr l’IA et les technologies d’essaimage, comme toujours. Tout au long de l’année, nous avons eu droit à des annonces de toutes parts concernant de nouvelles initiatives dans ce sens :

Mais il n’y a pas grand-chose de plus à dire à ce sujet que ce que j’ai déjà dit dans les mises à jour précédentes, si ce n’est que tout le monde “y travaille”.

D’une manière générale, si vous examinez mon article de février, vous constaterez que les prévisions concernant l’avenir du conflit se sont avérées assez justes. Par exemple :

Comme on peut le voir, j’avais prévu la destruction de leur potentiel offensif et leur réorientation vers une position purement défensive bien avant la contre-offensive de l’été. Dans le même esprit, j’essaierai de prédire la teneur du conflit pour 2024.

Compte tenu de cette prépondérance des FPV et de l’absence de solution réaliste pour les neutraliser de manière efficace et cohérente, je prévois que le conflit continuera à devenir de plus en plus sanglant pour tous ceux qui oseront se lancer à l’assaut. Contrairement à la production d’artillerie, les FPV peuvent être facilement mis à l’échelle en diffusant leurs processus de fabrication faciles à imprimer en 3D dans tous les pays, y compris ceux qui ne disposent d’aucune capacité militaire d’aucune sorte. Cela signifie que, contrairement à tous les autres types d’armes, les FPV sont le seul domaine dans lequel les FAU continueront probablement à accroître leurs capacités sans entrave.

Il s’agit toujours d’une bataille à bascule, où l’un des deux avance pour prendre la tête, mais où le contrepoids se rattrape ensuite, à l’infini. Les forces russes continueront probablement à améliorer leurs équipements de détection, divers analyseurs automatisés, y compris ceux des drones de surveillance (comme la série Orlan), ce qui permettra une identification meilleure et plus rapide des équipes FPV ukrainiennes. Dans une certaine mesure, on en est déjà arrivé là, mais cela va de plus en plus se transformer en un jeu de chasse aux équipes de drones adverses. La cible la plus précieuse sur le champ de bataille sera l’équipe de drones FPV, qui sera impitoyablement traquée par le biais du spectre électromagnétique et de tous les autres moyens.

L’une des raisons est qu’il faut du temps pour développer les compétences d’un opérateur de drone FPV vraiment talentueux. Il suffit de voir comment la Russie entraîne sa précision :

(Vidéo sur l’article original)

En outre, il est désormais écrit qu’une simple capacité à diriger un drone n’est pas suffisante. Les véritables opérateurs de drones doivent être des experts en démolition et en ingénierie afin de pouvoir manipuler les explosifs avec lesquels leurs drones opèrent, en connaissant les nuances et tous les tenants et aboutissants.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la Russie pourrait ralentir sa campagne et se contenter d’attritionner les FAU avec son énorme artillerie à une distance sûre, en ne progressant que modérément et par étapes dans les zones sécurisées. Tant que la Russie ne sera pas en mesure de déployer massivement des brouilleurs dont le fonctionnement est prouvé, il sera pratiquement inutile de mener des assauts à grande échelle. La combinaison des mines et des FPV est presque insurmontable : les mines neutralisent vos véhicules, puis les FPV descendent comme un troupeau de vautours pour achever les survivants accroupis. Pour lutter contre ce problème, la Russie a même eu recours à de faux corps factices qui servent d’épouvantails pour attirer et, espérons-le, éliminer les FPV ennemis :

Bien sûr, il est toujours possible d’attaquer et de prendre un territoire, mais le prix à payer est beaucoup plus élevé. Les zones urbaines sont un peu différentes. Il y a beaucoup plus d’obstacles et de moyens d’éviter les drones que dans les grands champs, d’autant plus que les environnements urbains raccourcissent considérablement les signaux sans fil vers les contrôleurs de drones.

Mais il ne s’agit pas là d’une caractérisation générale, et elle est même quelque peu exagérée. Il y a des fronts où les concentrations de drones ukrainiens sont plus importantes, et d’autres où elles sont très faibles. Sur ces derniers fronts, la Russie réussit à progresser par à-coups parce que les compétences en matière d’opérations de drones et l’équipement lui-même ne sont tout simplement pas distribuables de manière linéaire dans l’ensemble des FAU, quelle que soit la simplicité de fabrication des FPV. Par exemple, à Khrynki et Avdeevka, les concentrations de drones des FAU sont féroces, mais dans la direction de Kupyansk, elles sont pratiquement inexistantes pour une raison ou une autre.

Il faudra simplement que chaque escouade ait une SOP obligatoire d’au moins un brouilleur de drones avec des protocoles stricts sur la distance à laquelle chaque membre de l’unité peut s’éloigner du gars avec le sac à dos de la station de brouillage. Ce membre devrait être dépourvu d’armes mais plutôt entraîné à surveiller exclusivement tous les canaux acoustiques, électromagnétiques, thermiques et autres à la recherche de signaux FPV. Il doit s’agir d’un élément du niveau de l’escouade, au même titre qu’un MOS de grenadier, mais malheureusement, nous sommes probablement très loin d’une telle normalisation.

Des progrès devront également être réalisés dans une sorte de réseau IFF (Identify Friend Foe / Identifier l’ami et l’ennemi) pour les drones et les systèmes EW. L’un des problèmes est que la Russie dispose de puissants systèmes de guerre électronique d’entreprise qui ne peuvent souvent pas être utilisés parce qu’ils bloquent leurs propres drones grand public.

Les tactiques continueront également d’être perfectionnées et améliorées. La Russie a récemment tenté, à Avdeevka, de saturer massivement le champ de bataille à l’aide de fumigènes tirés par l’artillerie afin d’aveugler les drones ennemis pendant l’assaut. Mais en fin de compte, rien de tout cela n’est efficace sans un ISR de premier ordre. C’est de loin le premier domaine à améliorer, car les progrès modernes ont rendu la reconnaissance des positions ennemies de plus en plus difficile.

Autrefois, les éclaireurs déployés à l’avant devaient être partout pour observer le champ de bataille. Aujourd’hui, l’ennemi s’installe dans des positions couvertes, sous terre, etc. et fait voler des drones pour tout voir. Même les stations ATGM peuvent désormais être sans pilote, comme l’a prouvé le Stugna-P ukrainien.

Cela signifie que l’ISR moderne doit être de plus en plus avancé et sensible afin d’identifier les positions ennemies. Toute suppression de l’ennemi commence par le RSR et la capacité à localiser les positions de tir. Bien que la Russie ait une tradition, une intégration et une formation solides en matière de RSR, de nombreux systèmes sont obsolètes et ne sont pas à la hauteur du champ de bataille moderne. Les capteurs type oiseaux comme l’Orlan, par exemple, sont de plus en plus obsolètes et doivent être modernisés. Même s’il reste efficace, il y a une raison pour laquelle les ATGM, les mortiers, l’artillerie, les nids de drones, etc. de l’Ukraine à Avdeevka ne sont pas identifiés et supprimés en temps voulu, ce qui fait que les assauts sont repoussés encore et encore. Bien sûr, il ne s’agit pas d’une situation binaire ; beaucoup sont identifiés et détruits et l’Ukraine continue de les remplacer et de les renforcer à la volée. Mais d’une manière générale, de meilleurs capteurs sont constamment nécessaires.

Il faut des systèmes ISR dotés de capteurs capables de surveiller et de détecter avec plus de précision différents spectres, des IR aux EMR. Ce n’est que très récemment que la Russie a commencé à recevoir en masse des drones équipés de thermiques nocturnes – et pourtant, il s’agit toujours de produits de consommation chinois, de variantes légèrement améliorées du Mavik, etc. C’est peut-être suffisant pour gagner, bien sûr, mais pas sans de lourdes pertes. En fin de compte, la victoire est tout ce qui compte, mais elle serait bien plus facile à obtenir si ces systèmes étaient améliorés. Des drones avec de meilleures optiques, avec des thermiques, des zooms ; une meilleure intégration de la gestion du champ de bataille où l’information peut être envoyée et dispersée immédiatement aux unités appropriées. La Russie dispose de tels systèmes, mais ils ne sont pas aussi répandus qu’ils pourraient l’être.

L’intégration et la mise en réseau sont essentielles à cet égard. Certains secteurs russes, comme celui de la région de Kherson, se plaignent encore du manque d’intégration et de communication entre les unités. En d’autres termes, les unités opèrent de manière semi-indépendante et n’ont que peu d’interaction avec celles qui se trouvent sur leurs flancs, ce qui entraîne une mauvaise coordination et des pertes.

Ces problèmes sont en cours de résolution et je pense que la Russie fera de grands progrès dans certaines de ces directions. Mais certains domaines, en particulier la technologie des capteurs, ne changeront probablement pas radicalement car ils sont inhérents au malaise bien connu de la Russie dans les domaines des semi-conducteurs et des systèmes de précision, en particulier en ce qui concerne les sanctions.

Malgré cela, la Russie n’a aucune marge de manœuvre, car ses adversaires travaillent en fait à des développements et à des percées dans ce domaine. Un exemple de nouveau système de drone ISR du CMI américain :

(Vidéo sur l’article original)

Le SKYDIO X2E est un petit drone fiable et sécurisé destiné au ministère de la défense et doté d’un moteur de vol autonome piloté par l’intelligence artificielle qui permet d’éviter les obstacles, d’assurer un suivi autonome, de naviguer sans GPS et d’automatiser complètement le déroulement des opérations.

Notez l’intégration beaucoup plus robuste des capteurs et de l’IA, au moins pour les tâches de bas niveau mais toujours critiques comme l’évitement d’obstacles. C’est de ce genre de choses dont je parle ; il n’est pas bon que vos forces armées dépendent de produits de consommation chinois dans un domaine d’opérations critique.

Ces remarques n’ont pas pour but d’apporter une note amère, mais simplement d’utiliser la fin de l’année comme un résumé des choses que la Russie peut améliorer pour 2024. Dans la plupart des domaines mentionnés, un travail remarquable est accompli. De nombreux correspondants relaient l’information selon laquelle les différentes déficiences sont constamment transmises à la hiérarchie. Poutine lui-même a même mis en place une ligne directe avec certains commandants de première ligne pour leur permettre d’exprimer directement leurs doléances concernant les lacunes, afin que les problèmes puissent être traités plus rapidement par le ministère de la défense.

Après tout, voici comment les partisans de l’Union européenne et les Occidentaux continuent d’être déçus par leurs prédictions sur les capacités d’innovation de la Russie. Un “érudit” de l’école démonstrative de Kiev avant et après :

Pas loin de ce joyau récent :

Mais alors que nous arrivons à la fin de l’année, je déclare que 2023 est l’année du soldat russe. Car au-delà de tout ce blabla technologique et des problèmes d’incompétence du commandement ou de corruption du CMI, c’est bien le soldat russe qui a porté tous les succès sur son seul dos. Et c’est lui seul qui reste debout et ferme face aux innombrables ennemis et menaces qui continuent de se matérialiser. Il ne s’agit pas d’une banalité, mais d’une vérité. Lorsque nous repensons à l’année écoulée, à ses hauts et ses bas tumultueux, à toutes les incertitudes effrayantes concernant les questions technologiques et politiques, et aux nouveaux “wunderwaffen” menaçants qui se profilent à l’horizon, c’est toujours le soldat sur le terrain qui est le plus important, avec ses bottes mouillées, son uniforme taché de boue et son cœur plein de courage.

À l’approche de cette fin 2023, je salue même le soldat ukrainien, car lui aussi a fait la preuve de sa volonté et de ses lignes de défense quasi inébranlables. Pourquoi ? Parce que le véritable honneur nous oblige à saluer ceux qui risquent tout. Rappelons que la plupart des troupes des FAU ne sont pas les mêmes nazis idéologiques que certains des éléments radicaux, en particulier aujourd’hui, alors qu’une grande partie d’entre eux ne sont que de simples ploucs traînés dans la rue par les voyous de la Gestapo de Zelensky.

Les soldats ukrainiens ont fait preuve d’infiniment plus de courage que leurs homologues de l’OTAN – ils ont au moins eu les couilles d’affronter la Russie sur le champ de bataille, ce que les lâches de l’OTAN n’oseraient jamais faire, préférant se cacher derrière des mandataires.

Ainsi, au-delà des drones bourdonnants et des canons fumants, et des millions de vicissitudes inexplicables de la guerre, je déclare par la présente que 2023 est l’année du soldat russe, dont le cran, le courage et la persévérance ont compensé toutes les autres insuffisances.

Trois dictons résument le mieux la situation. Tout d’abord, la célèbre déclaration du tsar Alexandre III : “La Russie n’a que deux alliés : son armée et sa marine”.

Ensuite, l’infanterie de marine russe – la devise des Marines : Там, где мы, там – победа ! (Là où nous sommes, il y a la victoire !)

Et ce qui convient le mieux à mon toast, c’est la devise du VDV Airborne qui le résume le mieux :

Никто, кроме нас ! (Personne, sauf nous !)

À 2024 !

Simplicius Le Penseur

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone