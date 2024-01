Les massacres se poursuivent à Gaza malgré l’incapacité d’Israël à atteindre son objectif

Un hommage aux centaines de médecins et infirmiers de Gaza tués par Israël. Au cours des 100 jours dévastateurs du génocide israélien continu à Gaza, 337 secouristes ont également perdu la vie, 99 ont été arbitrairement détenus et l’assaut a visé 30 hôpitaux et 121 ambulances. CAPJPO-EuroPalestine

