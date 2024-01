Industrialisation – financiarisation – concentration – mondialisation de l’agriculture (l’exemple européen)

Alors que le gouvernement allemand cherche à combler un trou de 17 milliards d’euros (18,6 milliards de dollars) dans son budget 2024, de nombreux agriculteurs ont le sentiment qu’on attend d’eux qu’ils assument une charge disproportionnée.

L’association des agriculteurs allemands est catégorique sur le fait que le gouvernement devrait revenir sur son projet de supprimer toutes les subventions au diesel d’ici 2026. S’exprimant en marge d’une réunion de l’Union chrétienne-sociale allemande de centre-droit en Bavière, le président de DBV, Joachim Rukwied, a déclaré que sinon cela signifierait une mort lente pour l’agriculture allemande. »

Cette semaine en Allemagne donc, de fortes perturbations dues aux manifestations des agriculteurs :

« Les autorités, rapporte l’AFP, ont signalé de fortes perturbations du trafic en matinée dans presque toutes les régions allemandes, du Bade-Wurtemberg et la Bavière au sud, en passant par le Land le plus peuplé d’Allemagne, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie jusqu’au nord du pays. Des embouteillages de camions ont également été observés à la frontière entre l’Allemagne, la Pologne, la République tchèque et la France. De bruyants convois de tracteurs sont notamment entrés dans les métropoles de Munich au sud, Hambourg, Brème, au nord, ou Cologne à l’ouest, paralysant en partie le trafic.

À Berlin, selon la police, plus de 500 engins agricoles ont pris position au cœur de la capitale, près de la porte de Brandebourg, qui jouxte le Bundestag. En quelques semaines, la colère des agriculteurs s’est radicalisée, constate le politologue Felix Anderl de l’université de Marbourg (Hesse) : « Il y a des acteurs comme la Fédération des agriculteurs qui organisent des manifestations déjà très imposantes. Mais il y a aussi d’autres acteurs comme la Confrérie des agriculteurs, qui suivent leur propre agenda. C’est un mouvement avec différentes mouvances, mais ils sont en tout cas très ouverts sur la droite, d’après ce que j’observe. Et puis il y a des acteurs d’extrême droite, qui utilisent ce mouvement de protestation dans leur propre intérêt. »

Ce lundi matin, la presse redoute de nouveaux débordements, après l’agression, jeudi 4 janvier, du ministre de l’Économie, Robert Habeck (membre de l’Alliance 90/Les Verts), par un groupe d’agriculteurs montés sur leurs tracteurs dans le nord de l’Allemagne. Les enquêteurs sont, entre-temps, convaincus que des individus proches de l’extrême droite, des milieux identitaires, « antivax » et autres climato-sceptiques se sont mêlés au mouvement. Et qu’eux aussi veulent tenir le pavé à Berlin cette semaine. Le ministre des Finances, Christian Lindner (FDP), a jugé « disproportionnées » les protestations d’un secteur qu’il juge par ailleurs déjà « hautement subventionné ».

Aux perturbations causées par les agriculteurs vont s’ajouter, mercredi 10 janvier, trois jours de grève nationale des transports ferroviaires à l’appel d’un syndicat de cheminots qui juge insuffisantes les propositions de l’opérateur public Deutsche Bahn sur les salaires et les horaires de travail. »

Comme ces manifestations prennent de l’ampleur et qu’il devient impossible aux médias de ne pas en parler, alors la manipulation médiatique prend le relais et associe grogne des agriculteurs et « extrême-droite » :

« Les autorités allemandes craignent des infiltrations de l’extrême droite dans la mobilisation sociale

Ce lundi, des agriculteurs allemands en colère contre des réductions d’avantages fiscaux pour leur profession ont bloqué de nombreuses routes à travers le pays, donnant le coup d’envoi d’une série de grèves et mobilisations redoutées par le gouvernement d’Olaf Scholz. Il s’agit là d’un mouvement social qui doit se poursuivre jusqu’à lundi prochain. Une grogne qui fait peur aux autorités qui craignent que ce mouvement ne soit infiltré par des extrémistes d’extrême droite.

« Des appels nourris aux fantasmes de coup d’État circulent, affirmeRobert Habeck, ministre allemand de l’Économie. « Des groupes extrémistes se forment et des symboles nationalistes sont ouvertement affichés. Il devient clair que quelque chose a dérapé ces dernières années, qui a repoussé les limites de la protestation démocratique légitime et de la liberté d’expression, de sorte que l’innommable semble désormais légitimé. L’association des agriculteurs insiste sur le fait qu’elle souhaite manifester pacifiquement et sans violence. Cependant, l’expérience de la dernière manifestation montre que cela n’est pas du goût de tout le monde. Lorsque des potences sont accrochées aux tracteurs, lorsque des convois de tracteurs se dirigent vers des maisons privées, une limite est franchie. » »

La version anglaise d’El Pais, un journal espagnol, relaie aussi ce genre d’infos :

« La crainte d’une radicalisation des protestations se répand au sein de la classe politique et des forces de sécurité. Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier a déclaré qu’une ligne dangereuse avait été franchie : « Voir un ministre intimidé par une foule agressive lors d’un voyage privé et devoir fuir par se mettre en sécurité a choqué de nombreuses personnes dans notre pays. Moi aussi. Nous ne devrions pas l’accepter », a-t-il déclaré. Habeck lui-même a mis en garde ce lundi dans un message vidéo contre le danger d’infiltration par des groupes radicaux. “Des appels circulent avec des fantasmes putschistes, des groupes extrémistes se forment et des symboles ethnico-nationalistes sont ouvertement affichés”, a-t-il dénoncé. »

Finalement la grogne des agriculteurs ne serait-il pas le premier symptôme d’une économie qui chancelle de plus en plus, malgré les déclarations optimistes des ministres de l’économie européens :

« L’économie mondiale, qui était censée rebondir après la pandémie, montre des signes de maladie persistante. Les récentes Perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale dressent un tableau sombre du ralentissement de la croissance, marquant ce qu’elle appelle une « étape misérable » : non seulement une économie mondiale qui croît plus lentement qu’avant la pandémie, mais on s’attend à ce qu’elle croisse au rythme le plus lent depuis trois décennies : 2,4 % cette année, avec, espérons-le, une légère amélioration en 2025. Pire, l’investissement devrait augmenter de 3,7 % par an, soit à peine la moitié de la moyenne de la dernière décennie, ce qui risque de bloquer une croissance lente.

Alors que presque partout les pays sont touchés, la performance mondiale est considérablement plombée par les économies avancées, avec une croissance attendue juste au-dessus de 1 %. Même cette performance est flattée par les États-Unis, dont la croissance est estimée à 2,5% l’année dernière et qui devrait ralentir à 1,6% cette année – même si cette performance est accompagnée d’un gros astérisque par l’investissement du pays. Ce rebond a été alimenté par une énorme frénésie d’emprunts qui a récemment porté la dette nationale du pays au-delà de 34 000 milliards de dollars.

Cependant, le véritable malade de l’économie mondiale à l’heure actuelle, c’est l’Europe. À l’exception de l’Europe de l’Est, le continent a à peine connu une croissance l’année dernière et l’industrie manufacturière européenne est désormais en récession. Selon les estimations du FMI, six des dix économies les moins performantes au monde l’an dernier se trouvaient dans cette région. »